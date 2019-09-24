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22:50 (мск), источник: ТАСС

Новый еврокубковый турнир УЕФА получил название «Лига конференций»

ЛЮБЛЯНА, 24 сентября. /ТАСС/. Новый клубный турнир, который будет проводиться под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), будет называться «Лига конференций». Об этом на пресс-конференции по итогам исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил президент УЕФА Александер Чеферин.

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Источник: РИА "Новости"

Третий по счету еврокубковый турнир будет проводиться с сезона-2021/22. В настоящее время под эгидой УЕФА проводятся Лига чемпионов и Лига Европы.

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2 декабря 2018 года было объявлено о создании нового турнира, он получил рабочее название UEL2 (UEFA Europa League 2). Турнир будет проводиться по той же схеме, что Лига чемпионов и Лига Европы. В нем будут принимать участие 32 команды, которые будут разделены на восемь групп по четыре команды, а плей-офф будет проводиться начиная с 1/8 финала, причем перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд, в котором встретятся команды, занявшие вторые места в группах UEL2 и третьи места в группах Лиги Европы. Победитель турнира получит возможность в следующем сезоне сыграть в Лиге Европы.

С 1971 по 1999 год проводилось три еврокубковых турнира — Лига чемпионов (по сезон-1990/91 турнир назывался Кубком европейских чемпионов), Кубок УЕФА (позднее переименованный в Лигу Европы) и Кубок обладателей кубков, который был упразднен в 1999 году.

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