Новый еврокубковый турнир УЕФА получил название «Лига конференций»

2 декабря 2018 года было объявлено о создании нового турнира, он получил рабочее название UEL2 (UEFA Europa League 2). Турнир будет проводиться по той же схеме, что Лига чемпионов и Лига Европы. В нем будут принимать участие 32 команды, которые будут разделены на восемь групп по четыре команды, а плей-офф будет проводиться начиная с 1/8 финала, причем перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд, в котором встретятся команды, занявшие вторые места в группах UEL2 и третьи места в группах Лиги Европы. Победитель турнира получит возможность в следующем сезоне сыграть в Лиге Европы.