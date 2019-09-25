«Газпром Арена» готова принять финал Лиги чемпионов в 2021 году

Источник: РИА "Новости"

В Санкт-Петербурге стадион «Газпром Арена» готов принять финал Лиги чемпионов в 2021 году.

Об этом сообщил генеральный директор объекта Владимир Литвинов. По его словам, на данный момент арене требуются незначительные доработки. Это связано с изменением регламента УЕФА от сезона к сезону.

Инфраструктура и техническое оснащение отвечают всем требованиям игр Лиги. Литвинов выразил уверенность в том, что у Петербурга есть все шансы на проведение одного из лучших финалов в истории футбола.