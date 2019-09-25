«Газпром Арена» готова принять финал Лиги чемпионов в 2021 году
Об этом рассказал генеральный директор объекта Владимир Литвинов.
Об этом рассказал генеральный директор объекта Владимир Литвинов.
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Об этом сообщил генеральный директор объекта Владимир Литвинов. По его словам, на данный момент арене требуются незначительные доработки. Это связано с изменением регламента УЕФА от сезона к сезону.
Инфраструктура и техническое оснащение отвечают всем требованиям игр Лиги. Литвинов выразил уверенность в том, что у Петербурга есть все шансы на проведение одного из лучших финалов в истории футбола.
В 2008 году Россия уже принимала соревнования. Тогда игра прошла в Москве на стадионе «Лужники».