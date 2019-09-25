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12:59 (мск), источник: ТАСС

Власти Петербурга попросят федеральную поддержку для проведения финала Лиги чемпионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга намерены попросить федеральной поддержки для проведения в городе финального матча Лиги чемпионов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2021 году. Об этом губернатор города Александр Беглов сообщил на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник в Любляне на заседании исполкома УЕФА были определены места проведения финальных матчей Лиги чемпионов с 2021 по 2023 год. В 2021 году финал пройдет в Петербурге, игра состоится на стадионе «Газпром Арена» на Крестовском острове (во время мировых турниров ему возвращают название «Санкт-Петербург» — прим. ТАСС).

«Это событие мирового масштаба и без поддержки федерального бюджета здесь не обойтись — буду договариваться. Спасибо УЕФА за доверие», — написал Беглов.

ВКонтакте

Он также поздравил всех футбольных болельщиков с тем, что Петербург примет матч такого уровня.

Ранее вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов сообщил ТАСС, что город полностью готов принять матч финала Лиги чемпионов в 2021 году. Для его проведения будет задействована инфраструктура, которая осталась городу в наследство от Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. В городе в 2020 году также пройдут матчи чемпионата Европы по футболу.

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