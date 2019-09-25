Власти Петербурга попросят федеральную поддержку для проведения финала Лиги чемпионов

Источник: РИА "Новости"

Во вторник в Любляне на заседании исполкома УЕФА были определены места проведения финальных матчей Лиги чемпионов с 2021 по 2023 год. В 2021 году финал пройдет в Петербурге, игра состоится на стадионе «Газпром Арена» на Крестовском острове (во время мировых турниров ему возвращают название «Санкт-Петербург» — прим. ТАСС).

«Это событие мирового масштаба и без поддержки федерального бюджета здесь не обойтись — буду договариваться. Спасибо УЕФА за доверие», — написал Беглов.

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Он также поздравил всех футбольных болельщиков с тем, что Петербург примет матч такого уровня.