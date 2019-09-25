Казахстанский футбольный клуб вышел в 1/8 финала женской Лиги чемпионов

В 1/16 финала соперником казахстанской команды был бельгийский «Андерлехт». Первый матч между командами, который состоялся в Бельгии, завершился со счетом 1:1.

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В ответной игре в Шымкенте «БИИК-Казыгурт» победил со счетом 2:0. Авторами мячей у победительниц стали защитник из США Кеннеди Роуз, отличившаяся на 27-й минуте, и казахстанская нападающая Алина Литвиненко, реализовавшая пенальти на 85-й.

В 1/16 финала ЛЧ «БИИК-Казыгурт» вышел как победитель отборочной группы, где набрал максимальные девять очков. В 2016 и 2017 годах клуб из Шымкента доходил до 1/8 финала ЛЧ, установив лучшее достижение Казахстана в этом турнире. В прошлом сезоне «БИИК-Казыгурт» остановился в 1/16 финала, вылетев от испанской «Барселоны» после победы в первой игре — 3:4 (3:1, 0:3).