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20:54 (мск), источник: ТАСС

Болельщики «Црвены Звезды» не смогут купить билеты в гостевой сектор на следующий матч ЛЧ

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретила сербскому клубу «Црвена Звезда» продавать билеты на следующий гостевой матч под эгидой организации. Об этом сообщила пресс-служба организации.

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Источник: Reuters

Сербская команда наказана за расистское поведение со стороны болельщиков во время встречи второго квалификационного раунда турнира против финского ХИКа (Хельсинки) 31 июля (1:2). «Црвена Звезда» сыграет с английским «Тоттенхэмом» в матче третьего тура Лиги чемпионов, игра состоится 22 октября в Лондоне. Также сербский клуб должен выплатить штраф в размере €50 тыс.

«Црвена Звезда» и «Тоттенхэм» выступают в группе В вместе с немецкой «Баварией» и греческим «Олимпиакосом». Во втором туре «Црвена Звезда» примет «Олимпиакос», встреча пройдет 1 октября.

Турецкий «Трабзонспор» наказан штрафом в размере $50 тыс. и частичным закрытием трибун (секторов суммарной вместимостью не менее 5 тыс. мест) на следующем домашнем матче под эгидой УЕФА за бросание зрителями посторонних предметов на поле. 3 октября «Трабзонспор» примет швейцарский «Базель» в матче второго тура Лиги Европы. Помимо турецкого и швейцарского клубов в группе С выступают российский «Краснодар» и испанский «Хетафе».

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