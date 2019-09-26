Футболистки «Минска» впервые вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов

После минимальной домашней победы над швейцарским «Цюрихом» (1:0), сегодня в ответном матче 1/16 финала на поле соперниц чемпионки Беларуси выиграли со счетом 3:1. Это первый выход минчанок во второй раунд плей-офф главного континетального турнира.

Кроме «Минска» в 1/8 финала ЛЧ уже вышли действующий победитель этого турнира французский «Лион», а также английский «Манчестер Сити», немецкие «Бавария» и «Вольфсбург», испанская «Барселона», датская «Фортуна», голландский «Твенте», чешская «Славия» и казахстанский «Казыгурт».

На пути к плей-офф ЛЧ подопечные Владимира Ревы стали победительницами турнира в 4-й отборочной группе в Харькове. Там минчанки разгромили люксембургский клуб «Беттамбур» — 12:0, затем одолели хорватский «Сплит» со счетом 2:1 и украинский «Жилстрой-1» — 2:0.