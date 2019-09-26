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26 сентября, источник: Спорт РИА Новости

«Чертаново» крупно проиграл «Глазго Сити» и вылетел из Лиги чемпионов

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Футболистки «Чертаново» уступили шотландскому «Глазго Сити» в 1/16 финала Лиги чемпионов и выбыли из розыгрыша турнира.

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Ответная встреча в Глазго завершилась со счетом 4:1 в пользу шотландского клуба. В составе «Чертаново» отличилась Кристина Комиссарова (3-я минута). У победителей дубль оформила Хэйли Лаудер (7-я, 76-я), также голами отметились Клэр Шайн (29-я) и Рейчел Маклохлан (67-я).

В первом матче в Москве победу также праздновал «Глазго Сити» — 1:0.

Российские клубы завершили выступление в женской Лиге чемпионов в нынешнем сезоне. Жеребьевка 1/8 финала турнира пройдет 30 сентября в швейцарском Ньоне.

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