«Чертаново» крупно проиграл «Глазго Сити» и вылетел из Лиги чемпионов
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Футболистки «Чертаново» уступили шотландскому «Глазго Сити» в 1/16 финала Лиги чемпионов и выбыли из розыгрыша турнира.
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Футболистки «Чертаново» уступили шотландскому «Глазго Сити» в 1/16 финала Лиги чемпионов и выбыли из розыгрыша турнира.
Ответная встреча в Глазго завершилась со счетом 4:1 в пользу шотландского клуба. В составе «Чертаново» отличилась Кристина Комиссарова (3-я минута). У победителей дубль оформила Хэйли Лаудер (7-я, 76-я), также голами отметились Клэр Шайн (29-я) и Рейчел Маклохлан (67-я).
В первом матче в Москве победу также праздновал «Глазго Сити» — 1:0.
Российские клубы завершили выступление в женской Лиге чемпионов в нынешнем сезоне. Жеребьевка 1/8 финала турнира пройдет 30 сентября в швейцарском Ньоне.