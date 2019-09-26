«Чертаново» крупно проиграл «Глазго Сити» и вылетел из Лиги чемпионов

Ответная встреча в Глазго завершилась со счетом 4:1 в пользу шотландского клуба. В составе «Чертаново» отличилась Кристина Комиссарова (3-я минута). У победителей дубль оформила Хэйли Лаудер (7-я, 76-я), также голами отметились Клэр Шайн (29-я) и Рейчел Маклохлан (67-я).