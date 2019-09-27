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21:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Экс-игрок ЦСКА Хонда умоляет «МЮ» взять его в команду

Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда написал в Twitter, что очень хочет попасть в «Манчестер Юнайтед».

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Источник: РИА "Новости"

«Сделайте мне предложение. Мне не нужны деньги, но я хочу играть в великой команде с великими одноклубниками!», — написал Хонда.

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33-летний японец на данный момент находится в статусе свободного агента. При этом в 2018 году он совмещал карьеру в австралийском «Мельбурн Виктори» с работой на посту главного тренера сборной Камбоджи. В ЦСКА Хонда играл с 2010 по 2013 год. Также в его карьере были «Нагоя Грампус», голландский «Венло», итальянский «Милан» и мексиканская «Пачука».

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