Приуроченный к финалу ЛЧ в Санкт-Петербурге фестиваль может пройти на Конюшенной площади

Источник: AFP 2019

В Любляне 24 сентября на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) были определены места проведения финальных матчей Лиги чемпионов с 2021 по 2023 год. В 2021 году финал пройдет в Санкт-Петербурге. Игра состоится на стадионе «Газпром Арена» на Крестовском острове. «В качестве площадки для организации Фестиваля чемпионов правительством Санкт-Петербурга предлагается к рассмотрению Конюшенная площадь и прилегающие к ней территории», — сказал Кириллов.

Он также добавил, что площадка способна вместить одновременно до 13 тыс. человек. «Площадь располагается в историческом центре Санкт-Петербурга в непосредственной близости к остановкам городского общественного транспорта, а также в зоне пешеходной доступности от крупнейших гостиниц и музейных комплексов города. Среди них есть и Дворцовая площадь», — отметил вице-губернатор.

По его словам, площадка хорошо зарекомендовала себя во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года и за период турнира ее посетили более 1,3 млн человек. «Максимальная проходимость площадки составила 75 310 человек за день», — добавил Кириллов.

Вице-губернатор отметил, что на площадке была хорошо организована безопасность, что позволило избежать серьезных нарушений правопорядка во время мирового первенства. «Полученный положительный опыт позволяет предложить данную территорию для организации Фестиваля чемпионов», — заключил он.