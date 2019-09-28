Приуроченный к финалу ЛЧ в Санкт-Петербурге фестиваль может пройти на Конюшенной площади

В Любляне 24 сентября на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) были определены места проведения финальных матчей Лиги чемпионов с 2021 по 2023 год. В 2021 году финал пройдет в
Он также добавил, что площадка способна вместить одновременно до 13 тыс. человек. «Площадь располагается в историческом центре
По его словам, площадка хорошо зарекомендовала себя во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года и за период турнира ее посетили более 1,3 млн человек. «Максимальная проходимость площадки составила 75 310 человек за день», — добавил Кириллов.
Фестиваль чемпионов — мероприятие для болельщиков, которое организуется во время финала Лиги чемпионов. Обычно оно проводится в течение нескольких дней до матча и включает в себя развлекательную программу — футбол, музыку, конкурсы от УЕФА и партнеров турнира.