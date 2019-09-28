В Петербурге запустят шаттлы и сделают бесплатным транспорт для зрителей финала ЛЧ

В Любляне 24 сентября на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) были определены места проведения финальных матчей Лиги чемпионов с 2021 по 2023 год. В 2021 году финал пройдет в Петербурге, игра состоится на стадионе «Газпром-Арена» на Крестовском острове.
«Непосредственно в день проведения матча держателям билетов будет предоставлено право на бесплатный проезд городским общественным транспортом. Кроме того, в целях обеспечения максимально комфортных условий, мы планируем запуск отдельных
Он добавил, что для обеспечения проведения матча городские власти планируют задействовать в полном объеме всю транспортную инфраструктуру, которая была подготовлена для мирового футбольного первенства в 2018 году.
«Мы планируем обеспечение работы всей ключевой транспортной инфраструктуры, построенной к чемпионату мира по футболу 2018 года и задействованной в проведении чемпионата Европы по футболу 2020 года — это Яхтенный мост, станции метро “Беговая” и “Новокрестовская”, ключевые вокзалы города и аэропорт Пулково, существенно модернизированный к проведению вышеупомянутых международных турниров. Для пользователей личного транспорта будут задействованы перехватывающие парковки, расположенные в пешеходной доступности от станций метрополитена», — сказал
По его словам, власти города во время подготовки к матчу уделяют ему не меньше внимания, чем другим мировым турнирам, которые прошли или планируются в Петербурге. «Несмотря на то, что в