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12:19 (мск), источник: Vesti.kz

После матча «Астаны» с МЮ на «Астана Арене» заменят газон

На столичном стадионе «Астана Арена» планируется постелить новый искусственный газон, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Работы по замене поля на арене начнутся после 28 ноября, когда «Астана» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы дома сыграет против английского «Манчестер Юнайтед». Газон планируется постелить последнего поколения с натуральной крошкой и соответствующий всем международным стандартам ФИФА.

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В последний раз газон на «Астана Арене» меняли в 2017 году и с тех пор на нем отыграли почти три полноценных сезона. Помимо «Астаны» стадион являлся домашней ареной в КПЛ для таких клубов, как «Окжетпес», «Шахтер», «Атырау» и «Тобол». Также на арене свои матчи проводят национальная сборная Казахстана, молодежная сборная, женская национальная команда и команда первой лиги — «Астана М».

6 октября на стадионе пройдет финальный матч Кубка Казахстана между «Кайсаром» и «Атырау».

Поединок с «МЮ» станем последним поединком на «Астана Арене» в календарном 2019 году. Первая игра против английского гранда на «Олд Траффорд» завершилась победой хозяев со счетом 1:0. После первого тура «Астана» в своей группе располагается на четвертом месте. Следующий матч в рамках Лиги Европы команда Романа Григорчука проведет 3 октября дома против сербского «Партизана».

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