После матча «Астаны» с МЮ на «Астана Арене» заменят газон
На столичном стадионе «Астана Арена» планируется постелить новый искусственный газон, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На столичном стадионе «Астана Арена» планируется постелить новый искусственный газон, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Работы по замене поля на арене начнутся после 28 ноября, когда «Астана» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы дома сыграет против английского «Манчестер Юнайтед». Газон планируется постелить последнего поколения с натуральной крошкой и соответствующий всем международным стандартам ФИФА.
В последний раз газон на «Астана Арене» меняли в 2017 году и с тех пор на нем отыграли почти три полноценных сезона. Помимо «Астаны» стадион являлся домашней ареной в КПЛ для таких клубов, как «Окжетпес», «Шахтер», «Атырау» и «Тобол». Также на арене свои матчи проводят национальная сборная Казахстана, молодежная сборная, женская национальная команда и команда первой лиги — «Астана М».
6 октября на стадионе пройдет финальный матч Кубка Казахстана между «Кайсаром» и «Атырау».
Поединок с «МЮ» станем последним поединком на «Астана Арене» в календарном 2019 году. Первая игра против английского гранда на «Олд Траффорд» завершилась победой хозяев со счетом 1:0. После первого тура «Астана» в своей группе располагается на четвертом месте. Следующий матч в рамках Лиги Европы команда Романа Григорчука проведет 3 октября дома против сербского «Партизана».