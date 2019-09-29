После матча «Астаны» с МЮ на «Астана Арене» заменят газон

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Работы по замене поля на арене начнутся после 28 ноября, когда «Астана» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы дома сыграет против английского «Манчестер Юнайтед». Газон планируется постелить последнего поколения с натуральной крошкой и соответствующий всем международным стандартам ФИФА.

В последний раз газон на «Астана Арене» меняли в 2017 году и с тех пор на нем отыграли почти три полноценных сезона. Помимо «Астаны» стадион являлся домашней ареной в КПЛ для таких клубов, как «Окжетпес», «Шахтер», «Атырау» и «Тобол». Также на арене свои матчи проводят национальная сборная Казахстана, молодежная сборная, женская национальная команда и команда первой лиги — «Астана М».

6 октября на стадионе пройдет финальный матч Кубка Казахстана между «Кайсаром» и «Атырау».