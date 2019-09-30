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13:25 (мск), источник: ТАСС

Семин: «Локомотив» подходит к матчу Лиги чемпионов против «Атлетико» в хорошем настроении

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Футболисты «Локомотива» подходят к матчу второго тура группового этапа Лиги чемпионов против испанского «Атлетико» в хорошем настроении. Об этом в понедельник журналистам заявил главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

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Матч между «Локомотивом» и «Атлетико» пройдет во вторник в Москве, начало — 22:00 мск. В первом туре группового этапа Лиги чемпионов железнодорожники в гостях обыграли немецкий «Байер» со счетом 2:1. В субботу в рамках 11-го тура чемпионата России «Локомотив» победил петербургский «Зенит» со счетом 1:0.

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
Группа D, 1.10.2019, 22:00

Локомотив-Атлетико-

«У “Атлетико” в каждой линии можно выделять не по одному, а по несколько игроков. Самое главное их качество — команда, которая знает свои задачи и выполняет все, что говорит тренер, они сильны не одним игроком, а все вместе», — отметил Семин.

«Самое главное сейчас — это восстановление, чтобы игроки были на сто процентов готовы к матчу. У нас очень хорошее настроение, мы провели два великолепных матча против “Байера” и “Зенита”. Ошибки, которые мы допускали полтора года назад (“Атлетико” дважды обыграл “Локомотив” в рамках 1/8 финала Лиги Европы сезона-2017/18 (3:0, 5:1) — прим. ТАСС), мы должны обязательно учесть. Мы должны быть сконцентрированы и не должны допускать ошибок, которые допускали ранее, а там жизнь покажет», — отметил специалист.

В субботу «Атлетико» в матче чемпионата Испании сыграл вничью с мадридским «Реалом» — 0:0. «Дерби было очень сложное, тяжелое, такой же, как и наш матч с “Зенитом”. Мы в равных условиях. Есть хорошая информация, которую мы разберем с игроками сегодня вечером», — добавил Семин.

В параллельном матче группы D итальянский «Ювентус» дома примет «Байер».

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