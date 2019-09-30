Белорусские арбитры рассудят матч Лиги чемпионов «Лилль» — «Челси»

Встречу французского «Лилля» и английского «Челси» рассудит белорусская бригада во главе с рефери ФИФА Алексеем Кульбаковым. Его помощниками станут Дмитрий Жук и Олег Маслянко, резервный арбитр — Денис Щербаков. Видеоассистентами (VAR) будут португальцы Артур Диаш и Луиш Годиньо. В первом туре соревнований в квартете Н футболисты «Лилля» крупно проиграли в Амстердаме голландскому «Аяксу» — 0:3, а «Челси» уступил в Лондоне испанской «Валенсии» со счетом 0:1.