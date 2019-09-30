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13:54 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские арбитры рассудят матч Лиги чемпионов «Лилль» — «Челси»

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил арбитров на матчи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2019

Встречу французского «Лилля» и английского «Челси» рассудит белорусская бригада во главе с рефери ФИФА Алексеем Кульбаковым. Его помощниками станут Дмитрий Жук и Олег Маслянко, резервный арбитр — Денис Щербаков. Видеоассистентами (VAR) будут португальцы Артур Диаш и Луиш Годиньо. В первом туре соревнований в квартете Н футболисты «Лилля» крупно проиграли в Амстердаме голландскому «Аяксу» — 0:3, а «Челси» уступил в Лондоне испанской «Валенсии» со счетом 0:1.

Поединки второго тура чемпионской Лиги пройдут 1 и 2 октября.

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