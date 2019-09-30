Турецкая бригада арбитров рассудит матч между ЦСКА и «Эспаньолом» в Лиге Европы

Матч группы С между российским «Краснодаром» и испанским «Хетафе» рассудит хорватская бригада рефери. Главным арбитром матча назначен Иван Бебек, его помощниками станут Горан Патаки и Боян Зобеница, резервным рефери выступит Марио Зебец.

ЦСКА в первом матче группового этапа на выезде уступил болгарскому «Лудогорцу» (1:5), «Краснодар» в гостях проиграл швейцарскому «Базелю» (0:5). Встреча между ЦСКА и «Эспаньолом» пройдет 3 октября в Москве, начало — в 19:55 мск. «Краснодар» дома сыграет с «Хетафе» в тот же день, начало встречи — в 22:00 мск.