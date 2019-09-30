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14:00 (мск), источник: ТАСС

Турецкая бригада арбитров рассудит матч между ЦСКА и «Эспаньолом» в Лиге Европы

ТАСС, 30 сентября. Турецкая бригада арбитров во главе с Али Палабийком получила назначение на матч второго тура группового этапа Лиги Европы между российским ЦСКА и испанским «Эспаньолом». Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Источник: РИА "Новости"

Ассистентами главного судьи будут Серкан Олгунджан и Чем Сатман, резервным арбитром назначен Мете Калкаван.

Матч группы С между российским «Краснодаром» и испанским «Хетафе» рассудит хорватская бригада рефери. Главным арбитром матча назначен Иван Бебек, его помощниками станут Горан Патаки и Боян Зобеница, резервным рефери выступит Марио Зебец.

ЦСКА в первом матче группового этапа на выезде уступил болгарскому «Лудогорцу» (1:5), «Краснодар» в гостях проиграл швейцарскому «Базелю» (0:5). Встреча между ЦСКА и «Эспаньолом» пройдет 3 октября в Москве, начало — в 19:55 мск. «Краснодар» дома сыграет с «Хетафе» в тот же день, начало встречи — в 22:00 мск.

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