Клуб из Шымкента получил в соперники «Баварию» в женской Лиге чемпионов
Шымкентский «БИИК-Казыгурт» сыграет с немецкой «Баварией» в 1/8 финала женской Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
Шымкентский «БИИК-Казыгурт» сыграет с немецкой «Баварией» в 1/8 финала женской Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
Жеребьевка прошла сегодня, 30 сентября, в
Другие пары 1/8 финала ЛЧ:
«Глазго Сити» (Шотландия) — «Брондбю» (Дания)
«Барселона» (Испания) — «Минск» (Беларусь)
«Лион» (Франция) — «Фортуна» Йорринг (Дания)
ПСЖ (Франция) — «Брейдаблик» (Исландия)
«Вольфсбург» (Германия) — «Твенте» (Голландия)
«Славия» (Чехия) — «Арсенал» (Англия)
«Манчестер Сити» (Англия) — «Атлетико» (Испания).
Напомним, что в 1/16 финала ЛЧ «БИИК-Казыгурт» по сумме двух матчей обыграл бельгийский «Андерлехт» — 0:0, 2:0. В эту стадию шымкентский клуб вышел как победитель отборочной группы, где набрал максимальные девять очков.
В 2016 и 2017 годах «БИИК-Казыгурт» доходил до 1/8 финала ЛЧ, установив лучшее достижение Казахстана в этом турнире. В прошлом сезоне клуб остановился в 1/16 финала, вылетев от испанской «Барселоны» после победы в первой игре — 3:4 (3:1, 0:3).
Действующим победителем ЛЧ является французский «Лион», который выиграл четыре последних сезона кряду.