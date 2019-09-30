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15:34 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб из Шымкента получил в соперники «Баварию» в женской Лиге чемпионов

Шымкентский «БИИК-Казыгурт» сыграет с немецкой «Баварией» в 1/8 финала женской Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Жеребьевка прошла сегодня, 30 сентября, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Первая игра состоится 16 или 17 сентября в Шымкенте, а ответная — 30-го или 31 октября в Мюнхене.

Другие пары 1/8 финала ЛЧ:
«Глазго Сити» (Шотландия) — «Брондбю» (Дания)
«Барселона» (Испания) — «Минск» (Беларусь)
«Лион» (Франция) — «Фортуна» Йорринг (Дания)
ПСЖ (Франция) — «Брейдаблик» (Исландия)
«Вольфсбург» (Германия) — «Твенте» (Голландия)
«Славия» (Чехия) — «Арсенал» (Англия)
«Манчестер Сити» (Англия) — «Атлетико» (Испания).

Напомним, что в 1/16 финала ЛЧ «БИИК-Казыгурт» по сумме двух матчей обыграл бельгийский «Андерлехт» — 0:0, 2:0. В эту стадию шымкентский клуб вышел как победитель отборочной группы, где набрал максимальные девять очков.

В 2016 и 2017 годах «БИИК-Казыгурт» доходил до 1/8 финала ЛЧ, установив лучшее достижение Казахстана в этом турнире. В прошлом сезоне клуб остановился в 1/16 финала, вылетев от испанской «Барселоны» после победы в первой игре — 3:4 (3:1, 0:3).

Действующим победителем ЛЧ является французский «Лион», который выиграл четыре последних сезона кряду.

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