Марио: Нужно сыграть идеально, чтобы преуспеть в матче с «Атлетико»

Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» сыграет во вторник с «Атлетико» в Москве в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Атлетико», являясь испанской командой, почерпнул лучшее из итальянской школы. Я знаю, какие опасности для нас это таит. Я с нетерпением жду матча, в котором соперник, играя на выезде, будет действовать в прагматичной манере. Возможно, нам стоит больше отдавать мяч «Атлетико» и искать счастья в контратаках, — сказал Марио в интервью Marca.

«Атлетико» — великолепная команда, матчи против которой всегда являются серьезным вызовом. Жоао Феликс, Диего Коста, (Альваро) Мората, Сауль, Коке — отличные игроки, которые могут изменить ход матча в любой момент. Только идеальная игра «Локомотива» может принести положительный результат, — добавил он.

В первом матче группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» победил на выезде леверкузенский «Байер» со счетом 2:1.