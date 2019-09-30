Текущие события
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Краснодар-2
Факел
00
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
Ахмат
Футбол. Зарубежный
21:45
Парма
Торино
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
29.09
Севилья
Реал Сосьедад
32
Футбол. Зарубежный
29.09
Марсель
Ренн
11
Все события
Фоторепортажи
28ЦСКА и «Краснодар» выдали яркое шоу после провала в ЛЕ
10Судьбу игры «Локо» — «Зенит» решил VAR
16:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Марио: Нужно сыграть идеально, чтобы преуспеть в матче с «Атлетико»

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Только идеальная безошибочная игра позволит футболистам московского «Локомотива» рассчитывать на положительный результат в матче Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико», заявил полузащитник российской команды Жоао Марио.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» сыграет во вторник с «Атлетико» в Москве в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Атлетико», являясь испанской командой, почерпнул лучшее из итальянской школы. Я знаю, какие опасности для нас это таит. Я с нетерпением жду матча, в котором соперник, играя на выезде, будет действовать в прагматичной манере. Возможно, нам стоит больше отдавать мяч «Атлетико» и искать счастья в контратаках, — сказал Марио в интервью Marca.

«Атлетико» — великолепная команда, матчи против которой всегда являются серьезным вызовом. Жоао Феликс, Диего Коста, (Альваро) Мората, Сауль, Коке — отличные игроки, которые могут изменить ход матча в любой момент. Только идеальная игра «Локомотива» может принести положительный результат, — добавил он.

В первом матче группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» победил на выезде леверкузенский «Байер» со счетом 2:1.

«Это была суперигра! Было сложно, но мы собрались, стали единым целым на поле и грамотно использовали свои сильные стороны. Счастлив, что начали свое выступление в Лиге чемпионов именно так. Повторим ли с “Атлетико”? Сделаем все возможное! Уверен, что “Локо” по силам обеспечить себе евровесну», — сказал португальский футболист в интервью, которое размещено на официальном сайте «Локомотива».

Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Атлетико
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 СМИ узнали имена кандидатов на пост главного тренера 'Спартака'
Даже Шварценеггер не устоял: бодибилдерша из Красноярска покорила Европу
Без Чалова, но с Жемалетдиновым: кого Черчесов вызвал в сборную
Первая после Исинбаевой. Сидорова стала новой королевой
РУСАДА: Спортивный мир в шоке от методов по выходу РФ из кризиса
«Милан» заинтересован в услугах Шевченко
Бывший владелец «Спартака» считает бредом возвращение Карреры
Полузащитник «Локомотива» рассказал о дружбе с Криштиану Роналду
Черчесов: Будем ждать Миранчуков к ноябрьскому сбору
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь