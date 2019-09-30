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19:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Диего Симеоне: Семин — мощная личность, тренер с историей. Мы знаем его возможности

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне перед встречей второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Локомотивом» поделился мнением о Юрии Семине и футболе, который показывает его команда.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Чорлука заявил, что Диего Симеоне — самый опасный в «Атлетико». Что скажете?

— Комплимент приятен, но я же не игрок. Наша сила — в единстве, мы действуем как единый организм. «Атлетико» силен командными действиями.

— Как оцените «Локомотив»?

— «Локомотив» показывает качественный футбол, у команды есть игровая идея, и это опасный соперник.

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
Группа D, 1.10.2019, 22:00

Локомотив-Атлетико-

— Когда мы увидим трио Коста-Феликс-Мората? Может, с «Локо» получится?

— Почему нет? Такой шанс есть. Играют те, кто в лучшей форме. Но раньше не получалось их всех вместе выпустить из-за травм и дисквалификаций.

— Получит ли шанс Эктор Эррера?

— Есть такая вероятность. Но посмотрите на нашу среднюю линию, есть и Коке, и Сауль. Эррера провел неплохие 15 минут с «Ювентусом». Посмотрим, кто получит шанс.

— «Локо», вероятно, сыграет без Миранчука. Возможно, с пятью защитниками. Что думаете?

— «Локо» здорово смотрелся в матче с «Байером». Команда использовала прессинг, свободные зоны, хорошо двигалась с мячом, когда нужно садилась в оборону. Юрий Семин — мощная личность, тренер с историей. Все мы знаем его возможности.

— Каковы ваши приоритеты по сезону?

— Важен каждый следующий матч. Надеюсь, у нас все хорошо будет в этом сезоне, и мы сможем давать больше времени тем, кто его не очень много получает.

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19:42 (мск)© Ньюстюб
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