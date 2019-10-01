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01:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реалу» оступаться больше нельзя. Анонс матчей Лиги чемпионов

Анонс первой половины матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: Reuters

Шанс на реабилитацию для Зидана

Группа A

В 1976 году Лиги чемпионов еще не было — лучшие команды континента соревновались в Кубке европейских чемпионов. Групповые турниры тогда не разыгрывались — все клубы сразу бросались в пекло плей-офф. И в ноябре того года на стадии 1/8 финала «Реал» встречался с «Брюгге». Мадридцы в 1970-е регулярно становились чемпионами Испании, но с европейской авансцены отошли. Звезд уровня Пушкаша и Ди Стефано тогда в «Реале» не было — с «Брюгге» играли Камачо, Брайтнер, Сантильяна и дель Боске. И «Королевский клуб» ни в одной из двух встреч не забил бельгийцам, а пропустил дважды.

Лига чемпионов 2019/2020
Группа A, 1.10.2019, 19:55

Реал-Брюгге-

Ни до, ни после «Брюгге» с «Реалом» не пересекался, так что сегодня будет историческая встреча двух команд. Конечно, сейчас расстановка сил не та, что 43 года назад. Но что-то похожее тоже есть. К примеру, обе команды лидируют в своих чемпионатах с отрывом от преследователей в одно очко. При этом «Реал» и «Брюгге» — единственные, кто в своих лигах еще не проигрывал.

Правда, в Лиге чемпионов все немножко иначе. «Брюгге» в первом туре на пару с «Галатасараем» явил болельщикам унылую ничью, а «Реал» крупно проиграл в Париже. В примере команда Зинедина Зидана стабилизировала ситуацию, но в еврокубках надо что-то менять. Проигрывать во вторник точно нельзя.

Лига чемпионов 2019/2020
Группа A, 1.10.2019, 22:00

Галатасарай-ПСЖ-

У «ПСЖ» все по-другому. В чемпионате команда уже успела проиграть дважды, зато в Лиге чемпионов — безоблачное небо. Тем не менее, выезд в «Галатасарай» обещает быть трудным — Неймар все еще отбывает дисквалификацию за нервный срыв в конце встречи с «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне.

Коутинью возвращается в Англию

Группа B

«Тоттенхэм» кошмарно играет в последних матчах: упустил победу над «Олимпиакосом», вылетел из Кубка лиги от клуба четвертого дивизиона, проиграл «Лестеру» и из-за глупых действий Орье и Ллориса едва не потерял очки с «Саутгемптоном». Победа над «святыми», возможно, вернет финалиста Лиги чемпионов на прошлогодние рельсы.

Лига чемпионов 2019/2020
Группа B, 1.10.2019, 22:00

Тоттенхэм Хотспур-Бавария-

Но для взлета «Тоттенхэму» нужно обыграть «Баварию», в которой оживает Филиппе Коутинью после провального периода в «Барселоне». В двух последних матчах бразилец отдал по голевой передаче и забил по мячу. Прибавьте к этому феноменальную форму Роберта Левандовски, который забил абсолютно во всех матчах сезона, не считая стартового — в матче за Суперкубок Германии «Бавария» уступила дортмундской «Боруссии» 0:2. В шести турах бундеслиги у Левандовски уже десять голов — и это, конечно, неадекватно много.

Лига чемпионов 2019/2020
Группа B, 1.10.2019, 22:00

Црвена Звезда-Олимпиакос П-

Две недели назад «Бавария» победила, а «Тоттенхэм» сыграл вничью, так что «шпорам» очки нужнее. Еще один стимул выиграть для лондонцев — первый матч в группе Лиги чемпионов на родном стадионе. Прошлой осенью «Тоттенхэм» играл на «Уэмбли», а на новую арену переехал лишь в этом году. В плей-офф арена принесла «шпорам» удачу, как будет на групповом этапе?

Гвардьола: без центра обороны, но с шутками

Группа C

«Манчестер Сити» в первом туре в гостях победил «Шахтер» со счетом 3:0, но он — не лидер группы. На первом месте пока совершенно неожиданные лица — игроки загребского «Динамо», распотрошившие «Аталанту» 4:0. «Это агрессивная команда, у которой есть быстрые футболисты, помогающие на контратаках, — описывал соперника Пеп Гвардьола на пресс-конференции. — Серия А — очень-очень сложная лига, а “Динамо” удалось разгромить “Аталанту”. Для нас это предостережение».

Лига чемпионов 2019/2020
Группа C, 1.10.2019, 19:55

Аталанта-Шахтер Д-

Матч Лиги чемпионов — повод в очередной раз спросить каталонца о его успехах в этом турнире с «Манчестер Сити». Но Гвардьолу не прошибить. «Я хочу выиграть этот турнир, но не собираюсь убивать себя, если не получится. Обещаю вам», — сказал Пеп с ухмылкой.

Лига чемпионов 2019/2020
Группа C, 1.10.2019, 22:00

Манчестер Сити-Динамо З-

О финале Лиги чемпионов, конечно, говорить рано. Хотя никто не сомневается, что из легкой группы чемпион Англии выйдет. Тем не менее сложности у «Манчестер Сити» есть. Один центральный защитник Ляпорт выбыл на полгода, другой — Стоунс — вернется в строй в лучшем случае после паузы на матчи сборных. Из-за кадровых проблем опорник-ветеран Фернандинью окончательно переучился в игрока центра обороны, так что «Сити» уязвим. Ну, а загребскому «Динамо» нужно доказывать, что успех первого тура не был случайным.

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