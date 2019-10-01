«Реалу» оступаться больше нельзя. Анонс матчей Лиги чемпионов
Анонс первой половины матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Анонс первой половины матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Группа A
В 1976 году Лиги чемпионов еще не было — лучшие команды континента соревновались в Кубке европейских чемпионов. Групповые турниры тогда не разыгрывались — все клубы сразу бросались в пекло
Ни до, ни после «Брюгге» с «Реалом» не пересекался, так что сегодня будет историческая встреча двух команд. Конечно, сейчас расстановка сил не та, что 43 года назад. Но
Правда, в Лиге чемпионов все немножко иначе. «Брюгге» в первом туре на пару с «Галатасараем» явил болельщикам унылую ничью, а «Реал» крупно проиграл в Париже. В примере команда Зинедина Зидана стабилизировала ситуацию, но в еврокубках надо
У «ПСЖ» все
Группа B
«Тоттенхэм» кошмарно играет в последних матчах: упустил победу над «Олимпиакосом», вылетел из Кубка лиги от клуба четвертого дивизиона, проиграл «Лестеру» и
Но для взлета «Тоттенхэму» нужно обыграть «Баварию», в которой оживает Филиппе Коутинью после провального периода в «Барселоне». В двух последних матчах бразилец отдал по голевой передаче и забил по мячу. Прибавьте к этому феноменальную форму Роберта Левандовски, который забил абсолютно во всех матчах сезона, не считая стартового — в матче за Суперкубок Германии «Бавария» уступила дортмундской «Боруссии» 0:2. В шести турах бундеслиги у Левандовски уже десять голов — и это, конечно, неадекватно много.
Две недели назад «Бавария» победила, а «Тоттенхэм» сыграл вничью, так что «шпорам» очки нужнее. Еще один стимул выиграть для лондонцев — первый матч в группе Лиги чемпионов на родном стадионе. Прошлой осенью «Тоттенхэм» играл на «Уэмбли», а на новую арену переехал лишь в этом году. В
Группа C
«Манчестер Сити» в первом туре в гостях победил «Шахтер» со счетом 3:0, но он — не лидер группы. На первом месте пока совершенно неожиданные лица — игроки загребского «Динамо», распотрошившие «Аталанту» 4:0. «Это агрессивная команда, у которой есть быстрые футболисты, помогающие на контратаках, — описывал соперника Пеп Гвардьола на
Матч Лиги чемпионов — повод в очередной раз спросить каталонца о его успехах в этом турнире с «Манчестер Сити». Но Гвардьолу не прошибить. «Я хочу выиграть этот турнир, но не собираюсь убивать себя, если не получится. Обещаю вам», — сказал Пеп с ухмылкой.
О финале Лиги чемпионов, конечно, говорить рано. Хотя никто не сомневается, что из легкой группы чемпион Англии выйдет. Тем не менее сложности у «Манчестер Сити» есть. Один центральный защитник Ляпорт выбыл на полгода, другой — Стоунс — вернется в строй в лучшем случае после паузы на матчи сборных.