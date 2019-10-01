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01:30 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» дома примет «Атлетико» в матче второго тура группового этапа футбольной ЛЧ

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Футболисты московского «Локомотива» во вторник проведут домашний матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». Игра пройдет на стадионе «РЖД-Арена», начало — 22:00 мск.

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Источник: ИТАР-ТАСС

По информации пресс-службы столичного клуба, на матче ожидается аншлаг. Арена в Черкизово вмещает около 27 тыс. человек. Испанскую команду поддержат около ста болельщиков.

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
Группа D, 1.10.2019, 22:00

Локомотив-Атлетико-

Полтора года назад соперники встречались друг с другом в рамках 1/8 финала Лиги Европы. «Атлетико» одержал две победы с общим счетом 8:1 (3:0, 5:1), а позже стал победителем турнира. Еще один раз команды встречались друг с другом в розыгрыше Кубка УЕФА сезона-2007/08. Тогда соперники разошлись миром в Москве — 3:3.

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука заявил, что последние матчи остались у всех в памяти, но в этот раз команда будет действовать иначе. «Конечно, помним эти встречи, мы не сыграли на своем уровне, соперник заслуженно победил. Однако матчи были давно, сейчас и у нас другая команда, и у них что-то изменилось. Постараемся исправить ошибки, которые делали тогда, думаю, получится намного лучше», — сказал Чорлука.

«Локомотив» после стартовой победы над немецким «Байером» (2:1) возглавляет таблицу группы D, но безоговорочным фаворитом предстоящего матча является именно «Атлетико». «У нас нет страха, в прошлом году играли с ними, старались. Теперь мы в Лиге чемпионов. Конечно, для нас удовольствие играть с такой командой, мы не боимся, завтра будем действовать без страха», — добавил капитан «Локомотива».

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«Локомотив» в гостях победил «Байер» в матче Лиги чемпионов

«Локомотив» в хорошем настроении

В субботу железнодорожники победили петербургский «Зенит» со счетом 1:0 в центральном матче 11-го тура чемпионата России и закрепились в группе лидеров первенства. Этот результат добавил команде положительных эмоций и поднял настроение в преддверии игры в Лиге чемпионов.

«Сейчас необходимо восстановиться, чтобы футболисты были готовы на сто процентов к матчу. У нас очень хорошее настроение, мы провели две великолепные встречи против “Байера” и “Зенита”. Ошибки, которые допускали полтора года назад, должны обязательно учесть. Необходимо сконцентрироваться и не допускать ошибок, которые были ранее, а жизнь покажет», — сказал Семин.

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Пресс-конференция Семина и Чорлуки: самый опасный в «Атлетико» — Симеоне

Специалист не стал никого выделять в составе соперника, подчеркнув, что у «Атлетико» много высококлассных игроков. «Их главное качество — командные действия. Каждый знает свои задачи и выполняет все, что говорит тренер. Они сильны не одним игроком, а все вместе», — заявил наставник российской команды.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не скупился на комплименты в адрес соперника. «Игроки “Локомотива” хорошо взаимодействует на поле. У команды есть осмысленность, она показывает качественный футбол, это очень опасный соперник», — сказал Симеоне, добавив, что Семин является мощной личностью с великолепной историей.

В стартовом матче группового этапа испанский коллектив сыграл вничью с «Ювентусом» (2:2). «Сейчас мы думаем только о победе и ждем непростой игры. Очень много работаем, так как будет сложный матч. У “Локомотива” отличная команда, нам важно показать свою лучшую игру», — подчеркнул полузащитник «Атлетико» Томас Парти.

В параллельном матче группы D «Ювентус» дома примет «Байер». Их встреча тоже начнется в 22:00 мск.

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