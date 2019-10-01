Жоау Феликс не так страшен. Звезда «Атлетико» не оправдывает ожиданий

Засуха бомбардиров

У «Атлетико» на старте сезона дела вообще идут не очень хорошо. Атакующее трио Мората, Коста и Феликс, которое, по идее, должно внушать соперникам ужас, пока не очень результативно. У этой тройки всего четыре гола за семь туров чемпионата Испании.

Если брать статистику исключительно Жоау Феликса, то у него два забитых мяча и одна результативная передача в восьми матчах со старта сезона. Не те цифры, на которые рассчитывал клуб, приобретая португальца. Например, в недавнем мадридском дерби Феликс относительно ярко провел лишь первую двадцатиминутку, а затем ушел в тень вплоть до замены и ничем не запомнился.

Завышенные ожидания

Португалец, которого так хвалили эксперты до и после трансфера, ярко показал себя в товарищеских матчах «Атлетико» на предсезонных сборах. Но как только начались официальные встречи, перестал радовать команду и болельщиков. Да, он бьет по воротам, но не всегда точно, старается, но этого мало, учитывая потраченные 126 миллионов. И постоянные замены португальца — подтверждение тому, что Симеоне не всегда доволен его игрой. Феликс еще слишком молод, чтобы показывать класс каждые три дня и слишком зеленый, чтобы тащить за собой команду. В его таланте никто не сомневается, но ожидания испанской публики, кажется, немного завышены. Симеоне не раз говорил, что будет и дальше делать ставку на футболиста, ведь за пару месяцев он явно не превратится в мастеровитого вожака. А пока Феликс не внушает страха соперникам. И разочаровывает фанатов.

Вопросы прессы

В сентябре Marca посвятила португальцу заметку под названием «Что происходит с Феликсом»? Это случилось после того, как футболиста в трех матчах подряд меняли во вторых таймах. «От Феликса требуется куда больше, чем он показывает сейчас. После предсезонных сборов он кажется другим. Куда делся весь тот блеск в его игре, спокойствие, когда он с мячом?» — писала газета.

А вот AS винит в таком невзрачном выступлении нападающего Диего Симеоне. «Заплатить за игрока 126 миллионов, чтобы заставить обороняться — это слишком для любого тренера, кроме Симеоне. Ведь для него главное — оборона, а не атака. Почему тренеры заставляют звезд работать в обороне, вместо того, чтобы позволить им показать все свои сильные качества?» — отмечает издание.

Сам Симеоне так высказывался про игрока после матча с «Сельтой» (0:0): «В контракте не прописано, что он должен играть все 90 минут. До определенного момента Феликс играл хорошо. Но я посчитал, что с Костой, Саулем и Витоло лучше попробовать Морату».