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17:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» дома уступил «Атлетико» в матче Юношеской лиги УЕФА

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Московский «Локомотив» потерпел поражение от мадридского «Атлетико» в матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА (игроки не старше 19 лет).

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Встреча группы D, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У гостей дубль сделал Родриго Рикельме (68-я и 90-я минуты), также гол забил Седрик Тегия (45+1). В составе железнодорожников отличились Герман Основ (89) и Никита Хлынов (90).

«Локомотив», имея после двух туров в активе одно очко, идет на последнем, четвертом месте в квартете. «Атлетико» (3) располагается на второй строчке, лидирует в группе туринский «Ювентус» (6).

Матч основных команд «Локомотива» и «Атлетико» в Лиге чемпионов пройдет позднее во вторник в Москве и начнется в 22:00.

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