«Локомотив» дома уступил «Атлетико» в матче Юношеской лиги УЕФА

Встреча группы D, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У гостей дубль сделал Родриго Рикельме (68-я и 90-я минуты), также гол забил Седрик Тегия (45+1). В составе железнодорожников отличились Герман Основ (89) и Никита Хлынов (90).

«Локомотив», имея после двух туров в активе одно очко, идет на последнем, четвертом месте в квартете. «Атлетико» (3) располагается на второй строчке, лидирует в группе туринский «Ювентус» (6).