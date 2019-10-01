«Локомотив» дома уступил «Атлетико» в матче Юношеской лиги УЕФА
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Московский «Локомотив» потерпел поражение от мадридского «Атлетико» в матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА (игроки не старше 19 лет).
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Московский «Локомотив» потерпел поражение от мадридского «Атлетико» в матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА (игроки не старше 19 лет).
Встреча группы D, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У гостей дубль сделал Родриго Рикельме (68-я и 90-я минуты), также гол забил Седрик Тегия (45+1). В составе железнодорожников отличились Герман Основ (89) и Никита Хлынов (90).
«Локомотив», имея после двух туров в активе одно очко, идет на последнем, четвертом месте в квартете. «Атлетико» (3) располагается на второй строчке, лидирует в группе туринский «Ювентус» (6).
Матч основных команд «Локомотива» и «Атлетико» в Лиге чемпионов пройдет позднее во вторник в Москве и начнется в 22:00.