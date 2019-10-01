Главный тренер «Зенита» Семак назвал праздником возвращение Лиги чемпионов в Петербург

В среду «Зенит» примет «Бенфику», начало — 22:00 мск. В предыдущий раз петербургский клуб играл в Лиге чемпионов в сезоне-2015/16, когда вышел в
«У “Бенфики” хорошее качество игры и техники, — сказал Семак. — Тут стоит ждать опасности абсолютно от всех футболистов. Я бы не сказал, что опасность будет исходить от флангов, что “Бенфика” любит контролировать мяч. Там целый ряд атакующих моментов, на которые нужно обратить особое внимание».
«Мы долго не играли в Лиге чемпионов. Возвращение Лиги чемпионов в
Также Семак рассказал журналистам о методах выбора тактической установки на предстоящую игру. «Будем отталкиваться, в первую очередь, от состояния игроков и от игры соперника, так что все возможно. Малком
«Зенит» занимает второе место в группе G, имея в активе один набранный балл, как и французский «Лион», идущий третьим. Лидирует в группе немецкий «Лейпциг» (3), на последней строчке расположилась «Бенфика» (0).