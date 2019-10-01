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18:09 (мск), источник: ТАСС

Главный тренер «Зенита» Семак назвал праздником возвращение Лиги чемпионов в Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак в преддверии домашнего матча против португальской «Бенфики» назвал праздником возвращение Лиги чемпионов в Санкт-Петербург. Об этом специалист заявил на предматчевой пресс-конференции.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В среду «Зенит» примет «Бенфику», начало — 22:00 мск. В предыдущий раз петербургский клуб играл в Лиге чемпионов в сезоне-2015/16, когда вышел в плей-офф и уступили в 1/8 финала «Бенфике» (0:1, 1:2).

«У “Бенфики” хорошее качество игры и техники, — сказал Семак. — Тут стоит ждать опасности абсолютно от всех футболистов. Я бы не сказал, что опасность будет исходить от флангов, что “Бенфика” любит контролировать мяч. Там целый ряд атакующих моментов, на которые нужно обратить особое внимание».

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
Группа G, 2.10.2019, 22:00

Зенит-Бенфика-

«Мы долго не играли в Лиге чемпионов. Возвращение Лиги чемпионов в Санкт-Петербург — это будет праздник», — отметил главный тренер «Зенита».

Также Семак рассказал журналистам о методах выбора тактической установки на предстоящую игру. «Будем отталкиваться, в первую очередь, от состояния игроков и от игры соперника, так что все возможно. Малком по-прежнему травмирован, его завтра точно не будет, а Сердар Азмун потихоньку набирает форму. Футболисты хотят показать завтра свои лучшие качества, посмотрим, насколько это получится», — заключил он.

«Зенит» занимает второе место в группе G, имея в активе один набранный балл, как и французский «Лион», идущий третьим. Лидирует в группе немецкий «Лейпциг» (3), на последней строчке расположилась «Бенфика» (0).

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