«Будет открытый футбол». Гендиректор «Астаны» — о первом домашнем матче в ЛЕ и самом опасном игроке «Партизана»

Столичная команда уже в четвертый раз пробилась в групповой раунд ЛЕ. Домашняя игра с белградским клубом откроет второй тур группы L.

«Когда мне говорят, что «Астана» имеет насыщенный календарь — и еврокубки, и чемпионат, и в сборной — я всегда отвечаю: «Весь мир так играет, значит и мы должны». Это не причина. Когда в команде много больных, это тоже не причина. Футбол — травмоопасный вид спорта, и такие проблемы будут всегда. Поэтому ничто не мешает «Астане» выйти на поле и обыграть «Партизан», заодно показав хороший футбол.

Наверняка будет много болельщиков, которые нас поддержат. У «Астаны» большой опыт игр на домашнем стадионе — Нур-Султан принимал много хороших команд. «Партизан» тоже пройдем. Идет очень серьезная подготовка, будет играть основной состав. Постараемся порадовать болельщиков, — не сомневается в силах столичной команды Гурман.

Про тактику на матч генеральный директор «Астаны» говорить не стал, оставив все решения на тренера команды Романа Григорчука.

«На каждую игру есть своя тактика и ее определяет тренер. Я думаю, будет открытый футбол, потому что нам нужно побеждать. Нам нельзя “закрываться”, ведь мы на домашнем поле. Нужно забивать, чтобы выигрывать», — уверен эксперт.

Однако Гурман не склонен недооценивать сербов и отдает должное «Партизану».

«Мне кажется, самый опасный у них футболист — это Зоран Тошич. И в целом “Партизан” нельзя сбрасывать со счетов. Посмотрите статистику: он каждый сезон играет в еврокубках. Это одна из ведущих европейских команд с хорошими игроками, тренером и футболом. Но еще больше знамениты болельщики “Партизана”, буквально на весь мир. И я думаю 3 октября мы тоже их увидим. Они серьезно поддерживают команду, поэтому надо выигрывать здесь, потому что в гостях будет тяжело», — отмечает Гурман.

Напомним, что в первой игре «Астана» минимально уступила «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» 0:1. На данный момент чемпион Казахстана занимает последнее место в квартете L без набранных баллов. «МЮ» с тремя баллами возглавляет группу, а «Партизан» и «АЗ Алкмар», разойдясь ничьей 2:2, делят вторую и третью строчку.