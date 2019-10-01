Вратарь «Бенфики» Злобин заявил, что не предполагал своего возвращения в Россию на матч ЛЧ

Источник: ИТАР-ТАСС

«Бенфика» на выезде встретится с «Зенитом» в среду в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов, начало матча — 22:00 мск.

«Для меня всегда большое удовольствие вернуться в Россию, — сказал Злобин. — Не сказал бы, чтобы мне задавали много вопросов про российские команды. У нас тренерский штаб большой, он анализировал игру соперника, так что мы готовились к матчу, как всегда. Когда я уезжал из России, я не предполагал, что буду здесь на пресс-конференции представлять такую большую команду, как «Бенфика».

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Группа G, 2.10.2019, 22:00 Зенит - Бенфика -

Также Злобин оценил свои перспективы на завоевание места основного вратаря команды. «Моя цель — упорно тренироваться. Тренер выбирает состав на каждую игру. Лично я всегда рад играть за эту команду, даже если я нахожусь на скамейке запасных, радуюсь за вратаря, когда он берет важные мячи», — заключил 22-летний футболист.

«Бенфика» занимает последнее место в группе G, не имея в активе ни одного очка. «Зенит» (1) и французский «Лион» (1) расположились на второй и третьей строчке соответственно. Лидирует в группе немецкий «Лейпциг» (3).