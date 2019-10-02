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1 октября, источник: ТАСС

«Реал» сыграл вничью с «Брюгге» в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 1 октября. Футболисты испанского «Реала» дома сыграли вничью с бельгийским «Брюгге» со счетом 2:2 в матче второго тура Лиги чемпионов.

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Источник: AP 2019

Дублем в составе «Брюгге» отметился Эммануэль Деннис (9-я и 39-я минуты), у «Реала» голы на счету Серхио Рамоса (55) и Каземиро (85). В перерыве в составе испанской команды произошла замена вратаря, вместо бельгийца Тибо Куртуа на поле вышел Альфонс Ареоля. В составе «Брюгге» на 85-й минуте был удален за вторую желтую карточку Руд Вормер.

Испанский клуб впервые в истории пропускает два и более гола в трех подряд домашних матчах в еврокубковых соревнованиях. В прошлом сезоне «Реал» проиграл дома в 1/8 финала Лиги чемпионов голландскому «Аяксу» (1:4), а до этого уступил в групповом этапе российскому ЦСКА (0:3).

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
Группа C, 1.10.2019, 19:55

Аталанта1Шахтер Д2

Деннис стал седьмым футболистом, забившим два или более мяча «Реалу» в гостевом матче.

В турнирной таблице группы А «Брюгге» набрал два очка и идет на втором месте, «Реал» идет последним, на счету команды один балл. В следующем туре «Брюгге» дома сыграет с ПСЖ 22 сентября, «Реал» в этом же туре в гостях сыграет с турецким «Галатасараем».

В другом матче игрового дня итальянская «Аталанта» уступила украинскому «Шахтеру» (1:2), матч прошел на домашнем стадионе итальянских «Милана» и «Интера», так как арена «Аталанты» находится на реконструкции.

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Реал
2:2
Первый тайм: 0:2
Брюгге
Футбол, Лига чемпионов, Группа A1.10.2019, 19:55 (МСК UTC+3)Santiago Bernabeu, 65112 зрителей
Главные тренеры
Зинедин ЗиданФилипп Клеман
Голы
Серхио Рамос(Карим Бензема)55′
Эммануэл Деннис(Перси Тау)9′
Каземиру(Тони Кроос)85′
Эммануэл Деннис39′
Составы команд
2Даниэль Карвахаль
88Симон Миньоле
69′
4Серхио Рамос
77Клинтон Мата
5Рафаэль Варан
2Эдуард Соболь
8Тони Кроос
17Симон Дели
10Лука Модрич
44Брандон Мехеле
14Каземиру
25Руд Вормер
78′84′
9Карим Бензема
20Ханс Ванакен
7Эден Азар
90+2′
26Матс Ритс
13Тибо Куртуа
46′
11Крепин Диатта
1Альфонс Ареола
42Эммануэл Деннис
71′
6Фернандес Иглесиас Начо
46′
80Лоис Опенда
77′87′
12Марселу
21Дион Кулс
17Лукас Васкес
67′
35Перси Тау
90′
25Винисиус Жуниор
16Сибе Схрейверс
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
27Удары (всего)7
7Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
14Угловые1
7Фолы15
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяГеоргий Кабаков(Болгария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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