«Реал» сыграл вничью с «Брюгге» в матче Лиги чемпионов
ТАСС, 1 октября. Футболисты испанского «Реала» дома сыграли вничью с бельгийским «Брюгге» со счетом 2:2 в матче второго тура Лиги чемпионов.
ТАСС, 1 октября. Футболисты испанского «Реала» дома сыграли вничью с бельгийским «Брюгге» со счетом 2:2 в матче второго тура Лиги чемпионов.
Дублем в составе «Брюгге» отметился Эммануэль Деннис (9-я и 39-я минуты), у «Реала» голы на счету Серхио Рамоса (55) и Каземиро (85). В перерыве в составе испанской команды произошла замена вратаря, вместо бельгийца Тибо Куртуа на поле вышел Альфонс Ареоля. В составе «Брюгге» на 85-й минуте был удален за вторую желтую карточку Руд Вормер.
Испанский клуб впервые в истории пропускает два и более гола в трех подряд домашних матчах в еврокубковых соревнованиях. В прошлом сезоне «Реал» проиграл дома в 1/8 финала Лиги чемпионов голландскому «Аяксу» (1:4), а до этого уступил в групповом этапе российскому ЦСКА (0:3).
Деннис стал седьмым футболистом, забившим два или более мяча «Реалу» в гостевом матче.
В турнирной таблице группы А «Брюгге» набрал два очка и идет на втором месте, «Реал» идет последним, на счету команды один балл. В следующем туре «Брюгге» дома сыграет с ПСЖ 22 сентября, «Реал» в этом же туре в гостях сыграет с турецким «Галатасараем».
В другом матче игрового дня итальянская «Аталанта» уступила украинскому «Шахтеру» (1:2), матч прошел на домашнем стадионе итальянских «Милана» и «Интера», так как арена «Аталанты» находится на реконструкции.
|Зинедин Зидан
|Филипп Клеман
|Серхио Рамос(Карим Бензема)
|55′
|Эммануэл Деннис(Перси Тау)
|9′
|Каземиру(Тони Кроос)
|85′
|Эммануэл Деннис
|39′
|2
|Даниэль Карвахаль
|88
|Симон Миньоле
69′
|4
|Серхио Рамос
|77
|Клинтон Мата
|5
|Рафаэль Варан
|2
|Эдуард Соболь
|8
|Тони Кроос
|17
|Симон Дели
|10
|Лука Модрич
|44
|Брандон Мехеле
|14
|Каземиру
|25
|Руд Вормер
78′84′
|9
|Карим Бензема
|20
|Ханс Ванакен
|7
|Эден Азар
90+2′
|26
|Матс Ритс
|13
|Тибо Куртуа
46′
|11
|Крепин Диатта
|1
|Альфонс Ареола
|42
|Эммануэл Деннис
71′
|6
|Фернандес Иглесиас Начо
46′
|80
|Лоис Опенда
77′87′
|12
|Марселу
|21
|Дион Кулс
|17
|Лукас Васкес
67′
|35
|Перси Тау
90′
|25
|Винисиус Жуниор
|16
|Сибе Схрейверс
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|27
|Удары (всего)
|7
|7
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|14
|Угловые
|1
|7
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Георгий Кабаков(Болгария)