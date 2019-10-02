«Реал» сыграл вничью с «Брюгге» в матче Лиги чемпионов

Источник: AP 2019

Дублем в составе «Брюгге» отметился Эммануэль Деннис (9-я и 39-я минуты), у «Реала» голы на счету Серхио Рамоса (55) и Каземиро (85). В перерыве в составе испанской команды произошла замена вратаря, вместо бельгийца Тибо Куртуа на поле вышел Альфонс Ареоля. В составе «Брюгге» на 85-й минуте был удален за вторую желтую карточку Руд Вормер.

Испанский клуб впервые в истории пропускает два и более гола в трех подряд домашних матчах в еврокубковых соревнованиях. В прошлом сезоне «Реал» проиграл дома в 1/8 финала Лиги чемпионов голландскому «Аяксу» (1:4), а до этого уступил в групповом этапе российскому ЦСКА (0:3).

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Группа C, 1.10.2019, 19:55 Аталанта 1 Шахтер Д 2

Деннис стал седьмым футболистом, забившим два или более мяча «Реалу» в гостевом матче.

В турнирной таблице группы А «Брюгге» набрал два очка и идет на втором месте, «Реал» идет последним, на счету команды один балл. В следующем туре «Брюгге» дома сыграет с ПСЖ 22 сентября, «Реал» в этом же туре в гостях сыграет с турецким «Галатасараем».