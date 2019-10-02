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00:15 (мск), источник: ТАСС

«Бавария» на выезде разгромила «Тоттенхэм», забив семь мячей в матче ЛЧ по футболу

ТАСС, 2 октября. Немецкая «Бавария» (Мюнхен) разгромила английский «Тоттенхэм» со счетом 7:2 в гостях в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу.

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Источник: Reuters

Четыре мяча забил игрок «Баварии» Серж Гнабри (53-я, 55-я, 83-я и 88-я минуты), также в составе немецкого клуба дублем отметился Роберт Левандовский (45, 87), один гол на счету Йозуа Киммиха (15). У «Тоттенхэма» отличились Сон Хын Мин (12) и Гарри Кейн (61).

«Тоттенхэм» стал первой английской командой в истории еврокубков, пропустившей семь мячей. Также «Тоттенхэм» потерпел самое крупное домашнее поражение среди английских команд в еврокубках.

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
Группа B, 1.10.2019, 22:00

Црвена Звезда3Олимпиакос П1

В другом матче группы В сербская «Црвена Звезда» дома выиграла у греческого «Олимпиакоса» (3:1), последние полчаса греческий клуб играл в меньшинстве из-за удаления Яссина Бензия. В турнирной таблице группы В «Бавария» идет на первом месте после двух туров, набрав шесть очков. Второе место занимает «Црвена Звезда» (три очка), у «Олимпиакоса» и «Тоттенхэма» по одному очку.

Российский «Локомотив» (Москва) дома уступил испанскому «Атлетико» (Мадрид) со счетом 0:2 в матче группы D, португалец Жоау Фелиш, который забил первый мяч, стал самым молодым игроком мадридской команды, забившим мяч в Лиге чемпионов, — его возраст составил 19 лет 325 дней (предыдущим рекордсменом был Серхио Агуэро — 20 дней 106 дней). «Локомотив» занимает третье место в группе, имея в активе три очка, по четыре набрали «Ювентус» и «Атлетико», у «Байера» нет набранных баллов. Итальянский «Ювентус» на своем поле разгромил немецкий «Байер» (Леверкузен) со счетом 3:0.

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду принял участие в 102-м победном матче в составе клубов, за которые он выступал в Лиге чемпионов, этот показатель стал рекордным среди футболистов, он обогнал испанского вратаря Икера Касильяса (101 матч).

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Также во вторник в матче группы А французский «Пари Сен-Жермен» на выезде переиграл турецкий «Галатасарай» (1:0). Английский «Манчестер Сити» дома победил хорватское «Динамо» (Загреб) со счетом 2:0 в матче группы С. Хорватский клуб установил антирекорд Лиги чемпионов по числу гостевых поражений подряд, проиграв в 13-й раз.

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Тоттенхэм Хотспур
2:7
Первый тайм: 1:2
Бавария
Футбол, Лига чемпионов, Группа B1.10.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Tottenham Hotspur Stadium, 60127 зрителей
Главные тренеры
Маурисио ПокеттиноНико Ковач
Голы
Сон Хын Мин(Мусса Сиссоко)12′
Джошуа Киммих15′
Харри Кейн61′
Роберт Левандовски(Серж Гнабри)45′
Серж Гнабри(Бенжамен Павар)53′
Серж Гнабри(Корентен Толиссо)55′
Серж Гнабри(Тиагу Алькантара)83′
Роберт Левандовски(Филиппе Коутинью)87′
Серж Гнабри(Корентен Толиссо)88′
Составы команд
1Юго Ллорис
1Мануэль Нойер
24Серж Орье
5Бенжамен Павар
3Дэнни Роуз
4Никлас Зюле
4Тоби Алдервейрелд
24Корентен Толиссо
5Ян Фертонген
32Джошуа Киммих
17Мусса Сиссоко
10Филиппе Коутинью
7Сон Хын Мин
9Роберт Левандовски
10Харри Кейн
46′
22Серж Гнабри
25′
28Танги Ндомбеле
42′64′
27Давид Алаба
45′
23Кристиан Эриксен
6Тиагу Алькантара
20Деле Алли
71′
17Джером Боатенг
72′
27Лукас Моура
8Хави Мартинес
8Харри Уинкс
81′
29Кингсли Коман
71′
11Эрик Ламела
14Иван Перишич
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)20
8Удары в створ11
0Штанги, перекладины0
6Угловые4
15Фолы8
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяКлеман Тюрпен(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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