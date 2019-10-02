«Бавария» на выезде разгромила «Тоттенхэм», забив семь мячей в матче ЛЧ по футболу
ТАСС, 2 октября. Немецкая «Бавария» (Мюнхен) разгромила английский «Тоттенхэм» со счетом 7:2 в гостях в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу.
ТАСС, 2 октября. Немецкая «Бавария» (Мюнхен) разгромила английский «Тоттенхэм» со счетом 7:2 в гостях в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу.
Четыре мяча забил игрок «Баварии» Серж Гнабри (53-я, 55-я, 83-я и 88-я минуты), также в составе немецкого клуба дублем отметился Роберт Левандовский (45, 87), один гол на счету Йозуа Киммиха (15). У «Тоттенхэма» отличились Сон Хын Мин (12) и Гарри Кейн (61).
«Тоттенхэм» стал первой английской командой в истории еврокубков, пропустившей семь мячей. Также «Тоттенхэм» потерпел самое крупное домашнее поражение среди английских команд в еврокубках.
В другом матче группы В сербская «Црвена Звезда» дома выиграла у греческого «Олимпиакоса» (3:1), последние полчаса греческий клуб играл в меньшинстве
Российский «Локомотив» (Москва) дома уступил испанскому «Атлетико» (Мадрид) со счетом 0:2 в матче группы D, португалец Жоау Фелиш, который забил первый мяч, стал самым молодым игроком мадридской команды, забившим мяч в Лиге чемпионов, — его возраст составил 19 лет 325 дней (предыдущим рекордсменом был Серхио Агуэро — 20 дней 106 дней). «Локомотив» занимает третье место в группе, имея в активе три очка, по четыре набрали «Ювентус» и «Атлетико», у «Байера» нет набранных баллов. Итальянский «Ювентус» на своем поле разгромил немецкий «Байер» (Леверкузен) со счетом 3:0.
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду принял участие в 102-м победном матче в составе клубов, за которые он выступал в Лиге чемпионов, этот показатель стал рекордным среди футболистов, он обогнал испанского вратаря Икера Касильяса (101 матч).
Также во вторник в матче группы А французский «Пари Сен-Жермен» на выезде переиграл турецкий «Галатасарай» (1:0). Английский «Манчестер Сити» дома победил хорватское «Динамо» (Загреб) со счетом 2:0 в матче группы С. Хорватский клуб установил антирекорд Лиги чемпионов по числу гостевых поражений подряд, проиграв в 13-й раз.
|Маурисио Покеттино
|Нико Ковач
|Сон Хын Мин(Мусса Сиссоко)
|12′
|Джошуа Киммих
|15′
|Харри Кейн
|61′
|Роберт Левандовски(Серж Гнабри)
|45′
|Серж Гнабри(Бенжамен Павар)
|53′
|Серж Гнабри(Корентен Толиссо)
|55′
|Серж Гнабри(Тиагу Алькантара)
|83′
|Роберт Левандовски(Филиппе Коутинью)
|87′
|Серж Гнабри(Корентен Толиссо)
|88′
|1
|Юго Ллорис
|1
|Мануэль Нойер
|24
|Серж Орье
|5
|Бенжамен Павар
|3
|Дэнни Роуз
|4
|Никлас Зюле
|4
|Тоби Алдервейрелд
|24
|Корентен Толиссо
|5
|Ян Фертонген
|32
|Джошуа Киммих
|17
|Мусса Сиссоко
|10
|Филиппе Коутинью
|7
|Сон Хын Мин
|9
|Роберт Левандовски
|10
|Харри Кейн
46′
|22
|Серж Гнабри
25′
|28
|Танги Ндомбеле
42′64′
|27
|Давид Алаба
45′
|23
|Кристиан Эриксен
|6
|Тиагу Алькантара
|20
|Деле Алли
71′
|17
|Джером Боатенг
72′
|27
|Лукас Моура
|8
|Хави Мартинес
|8
|Харри Уинкс
81′
|29
|Кингсли Коман
71′
|11
|Эрик Ламела
|14
|Иван Перишич
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|20
|8
|Удары в створ
|11
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|4
|15
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Клеман Тюрпен(Франция)