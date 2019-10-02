«Бавария» на выезде разгромила «Тоттенхэм», забив семь мячей в матче ЛЧ по футболу

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Четыре мяча забил игрок «Баварии» Серж Гнабри (53-я, 55-я, 83-я и 88-я минуты), также в составе немецкого клуба дублем отметился Роберт Левандовский (45, 87), один гол на счету Йозуа Киммиха (15). У «Тоттенхэма» отличились Сон Хын Мин (12) и Гарри Кейн (61).

«Тоттенхэм» стал первой английской командой в истории еврокубков, пропустившей семь мячей. Также «Тоттенхэм» потерпел самое крупное домашнее поражение среди английских команд в еврокубках.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Группа B, 1.10.2019, 22:00 Црвена Звезда 3 Олимпиакос П 1

В другом матче группы В сербская «Црвена Звезда» дома выиграла у греческого «Олимпиакоса» (3:1), последние полчаса греческий клуб играл в меньшинстве из-за удаления Яссина Бензия. В турнирной таблице группы В «Бавария» идет на первом месте после двух туров, набрав шесть очков. Второе место занимает «Црвена Звезда» (три очка), у «Олимпиакоса» и «Тоттенхэма» по одному очку.

Российский «Локомотив» (Москва) дома уступил испанскому «Атлетико» (Мадрид) со счетом 0:2 в матче группы D, португалец Жоау Фелиш, который забил первый мяч, стал самым молодым игроком мадридской команды, забившим мяч в Лиге чемпионов, — его возраст составил 19 лет 325 дней (предыдущим рекордсменом был Серхио Агуэро — 20 дней 106 дней). «Локомотив» занимает третье место в группе, имея в активе три очка, по четыре набрали «Ювентус» и «Атлетико», у «Байера» нет набранных баллов. Итальянский «Ювентус» на своем поле разгромил немецкий «Байер» (Леверкузен) со счетом 3:0.

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду принял участие в 102-м победном матче в составе клубов, за которые он выступал в Лиге чемпионов, этот показатель стал рекордным среди футболистов, он обогнал испанского вратаря Икера Касильяса (101 матч).

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