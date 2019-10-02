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00:23 (мск), источник: Sport24

«Локо» продержался против «Атлетико» ровно тайм. Но гения врубил 140-миллионный преемник Роналду

Жоау Фелиш — царь.

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С победы над «Зенитом» Юрий Семин состав не поменял — плохая примета. Снова Мурило в опорной зоне, Рыбусь слева, в атаке — тройка Мариу-Жемалетдинов-Смолов. Алексея Миранчука, который по слухам вернулся в общую группу на неделе, не оказалось даже на скамейке.

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«Атлетико» привез в Черкизово всех сильнейших. По сравнению с дерби против «Реала» (0:0) в состав вернулся Альваро Мората, который на матч чемпионата был дисквалифицирован, а Кирана Триппьера на правом фланге обороны заменил колумбиец Сантьяго Ариас. Британцем на «Ванда Метрополитано» Диего Симеоне был недоволен.

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«Локо» стартовал максимально оборонительно, отдав мяч «Атлетико». А испанцы вообще не знали, что с ним делать. До перерыва вся острота шла со стандартов. Уже на 19-й минуте Диего Коста должен попадать в пустые ворота после классной скидки Жоау Фелиша, но пробил в стиле Гатагова — выше.

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До перерыва центральные защитники почти не ходили на стандарты: Хеведес хоть иногда подключался на угловых, Чорлука — всегда оставался в районе центрального круга. А уже в первом тайме Семину пришлось проводить замену в оборону: Рифат Жемалетдинов получил неприятную травму и не смог продолжить играть, вместо него на поле появился Брайан Идову, а в атаку переместился Влад Игнатьев.

У русского нигерийца был самый опасный момент первого тайма. «Локомотив» убежал в красивую контратаку, Смолов технично вырезал шведой на Мариу, а через несколько передач мяч дошел до Идову. Но Брайан плохо принял пас и пробил сильно выше.

Сразу после перерыва «Атлетико» включил турбоскорость и просто убрал соперника с поля. Все сделал главный новичок мадридцев Жоау Фелиш: сам разогнал атаку, принял пас в штрафной Гильерме и со второго раза пробил первого вратаря сборной России. Гол за 140 миллионов евро.

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В ворота «Локомотива» Фелиш забил свой первый гол в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне португалец тащил «Бенфику» только в Лиге Европы.

«Локомотив» раскрылся, а матрасникам только это и было нужно. Второй гол — уже после контратаки — тоже сделал Фелиш. На этот раз он пробежал от штрафной до штрафной, отдал красивую передачу на Диего Косту. Испанец больше не простил соперника и не стал бить, а ассистировал Томасу Партею. Ганский опорник тоже пробежал полполя, чтобы забить «Локо».

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Парни Семина не должны были уйти без гола, но у Мадрида феерил не только Фелиш, но и Облак. Словенский кипер совершил несколько классных сэйвов, но самый запоминающийся — двойной от Крыховяка. Лучший игрок «Локо» был совсем один в штрафной Облака, должен был расстреливать ворота, но кипер закрыл вообще все.

«Локомотив» здорово смотрелся на фоне одного из лидеров чемпионата Испании, но заслуженно проиграл. Наша команда потеряла лидерство в группе D, откатившись сразу на третье место — позади и «Юве», и «Атлетико». Впереди у Семина спаренные матчи с чемпионом Италии, первый — 22 октября на выезде.

Диего Симеоне обыграл «Локомотив» в третий раз за два года. До этого «Атлетико» выносил железнодорожников в 1/8 Лиги Европы (3:0, 5:1) весной 2018-го.
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Локомотив
0:2
Первый тайм: 0:0
Атлетико
Футбол, Лига чемпионов, Группа D1.10.2019, 22:00 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 27051 зритель
Главные тренеры
Юрий СеминДиего Симеоне
Голы
Жоау Феликс48′
Томас Партей(Диегу Коста)58′
Составы команд
1Маринату Гильерме
13Ян Облак
31Мачей Рыбус
4Сантьяго Ариас
5Бенедикт Хеведес
12Ренан Лоди
14Ведран Чорлука
2Хосе Хименес
23Жоау Мариу
85′
18де Алмейда Монтейру Фелипе
82′
6Дмитрий Баринов
8Ньигес Сауль
7Гжегож Крыховяк
5Томас Партей
30′
27Мурило
9Альваро Мората
20Владислав Игнатьев
62′80′
7Жоау Феликс
84′
19Эдер
22Марио Эрмосо
17Рифат Жемалетдинов
33′
6Коке
87′
3Брайн Идову
10Анхель Корреа
9Федор Смолов
83′
19Диегу Коста
77′
18Александр Коломейцев
11Тома Лемар
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
2Голевые моменты3
11Удары (всего)19
3Удары в створ8
1Штанги, перекладины0
7Угловые7
12Фолы14
0Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяОрель Гринфельд(Израиль)
Боковой судьяИдан Йаркони(Израиль)
Боковой судьяРой Хассан(Израиль)
ВАРЖуан Пиньейру(Португалия)
Ассистент ВАРТиагу Мартинш(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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