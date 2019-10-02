«Локо» продержался против «Атлетико» ровно тайм. Но гения врубил 140-миллионный преемник Роналду
Жоау Фелиш — царь.
Жоау Фелиш — царь.
С победы над «Зенитом» Юрий Семин состав не поменял — плохая примета. Снова Мурило в опорной зоне, Рыбусь слева, в атаке — тройка
«Атлетико» привез в Черкизово всех сильнейших. По сравнению с дерби против «Реала» (0:0) в состав вернулся Альваро Мората, который на матч чемпионата был дисквалифицирован, а Кирана Триппьера на правом фланге обороны заменил колумбиец Сантьяго Ариас. Британцем на «Ванда Метрополитано» Диего Симеоне был недоволен.
«Локо» стартовал максимально оборонительно, отдав мяч «Атлетико». А испанцы вообще не знали, что с ним делать. До перерыва вся острота шла со стандартов. Уже на 19-й минуте Диего Коста должен попадать в пустые ворота после классной скидки Жоау Фелиша, но пробил в стиле Гатагова — выше.
До перерыва центральные защитники почти не ходили на стандарты: Хеведес хоть иногда подключался на угловых, Чорлука — всегда оставался в районе центрального круга. А уже в первом тайме Семину пришлось проводить замену в оборону: Рифат Жемалетдинов получил неприятную травму и не смог продолжить играть, вместо него на поле появился Брайан Идову, а в атаку переместился Влад Игнатьев.
У русского нигерийца был самый опасный момент первого тайма. «Локомотив» убежал в красивую контратаку, Смолов технично вырезал шведой на Мариу, а через несколько передач мяч дошел до Идову. Но Брайан плохо принял пас и пробил сильно выше.
Сразу после перерыва «Атлетико» включил турбоскорость и просто убрал соперника с поля. Все сделал главный новичок мадридцев Жоау Фелиш: сам разогнал атаку, принял пас в штрафной Гильерме и со второго раза пробил первого вратаря сборной России. Гол за 140 миллионов евро.
«Локомотив» раскрылся, а матрасникам только это и было нужно. Второй гол — уже после контратаки — тоже сделал Фелиш. На этот раз он пробежал от штрафной до штрафной, отдал красивую передачу на Диего Косту. Испанец больше не простил соперника и не стал бить, а ассистировал Томасу Партею. Ганский опорник тоже пробежал полполя, чтобы забить «Локо».
Парни Семина не должны были уйти без гола, но у Мадрида феерил не только Фелиш, но и Облак. Словенский кипер совершил несколько классных сэйвов, но самый запоминающийся — двойной от Крыховяка. Лучший игрок «Локо» был совсем один в штрафной Облака, должен был расстреливать ворота, но кипер закрыл вообще все.
«Локомотив» здорово смотрелся на фоне одного из лидеров чемпионата Испании, но заслуженно проиграл. Наша команда потеряла лидерство в группе D, откатившись сразу на третье место — позади и «Юве», и «Атлетико». Впереди у Семина спаренные матчи с чемпионом Италии, первый — 22 октября на выезде.
|Юрий Семин
|Диего Симеоне
|Жоау Феликс
|48′
|Томас Партей(Диегу Коста)
|58′
|1
|Маринату Гильерме
|13
|Ян Облак
|31
|Мачей Рыбус
|4
|Сантьяго Ариас
|5
|Бенедикт Хеведес
|12
|Ренан Лоди
|14
|Ведран Чорлука
|2
|Хосе Хименес
|23
|Жоау Мариу
85′
|18
|де Алмейда Монтейру Фелипе
82′
|6
|Дмитрий Баринов
|8
|Ньигес Сауль
|7
|Гжегож Крыховяк
|5
|Томас Партей
30′
|27
|Мурило
|9
|Альваро Мората
|20
|Владислав Игнатьев
62′80′
|7
|Жоау Феликс
84′
|19
|Эдер
|22
|Марио Эрмосо
|17
|Рифат Жемалетдинов
33′
|6
|Коке
87′
|3
|Брайн Идову
|10
|Анхель Корреа
|9
|Федор Смолов
83′
|19
|Диегу Коста
77′
|18
|Александр Коломейцев
|11
|Тома Лемар
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|11
|Удары (всего)
|19
|3
|Удары в створ
|8
|1
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|7
|12
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Орель Гринфельд(Израиль)
|Боковой судья
|Идан Йаркони(Израиль)
|Боковой судья
|Рой Хассан(Израиль)
|ВАР
|Жуан Пиньейру(Португалия)
|Ассистент ВАР
|Тиагу Мартинш(Португалия)