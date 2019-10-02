«Локо» продержался против «Атлетико» ровно тайм. Но гения врубил 140-миллионный преемник Роналду

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий

С победы над «Зенитом» Юрий Семин состав не поменял — плохая примета. Снова Мурило в опорной зоне, Рыбусь слева, в атаке — тройка Мариу-Жемалетдинов-Смолов. Алексея Миранчука, который по слухам вернулся в общую группу на неделе, не оказалось даже на скамейке.

«Атлетико» привез в Черкизово всех сильнейших. По сравнению с дерби против «Реала» (0:0) в состав вернулся Альваро Мората, который на матч чемпионата был дисквалифицирован, а Кирана Триппьера на правом фланге обороны заменил колумбиец Сантьяго Ариас. Британцем на «Ванда Метрополитано» Диего Симеоне был недоволен.

«Локо» стартовал максимально оборонительно, отдав мяч «Атлетико». А испанцы вообще не знали, что с ним делать. До перерыва вся острота шла со стандартов. Уже на 19-й минуте Диего Коста должен попадать в пустые ворота после классной скидки Жоау Фелиша, но пробил в стиле Гатагова — выше.

До перерыва центральные защитники почти не ходили на стандарты: Хеведес хоть иногда подключался на угловых, Чорлука — всегда оставался в районе центрального круга. А уже в первом тайме Семину пришлось проводить замену в оборону: Рифат Жемалетдинов получил неприятную травму и не смог продолжить играть, вместо него на поле появился Брайан Идову, а в атаку переместился Влад Игнатьев.

У русского нигерийца был самый опасный момент первого тайма. «Локомотив» убежал в красивую контратаку, Смолов технично вырезал шведой на Мариу, а через несколько передач мяч дошел до Идову. Но Брайан плохо принял пас и пробил сильно выше.

Сразу после перерыва «Атлетико» включил турбоскорость и просто убрал соперника с поля. Все сделал главный новичок мадридцев Жоау Фелиш: сам разогнал атаку, принял пас в штрафной Гильерме и со второго раза пробил первого вратаря сборной России. Гол за 140 миллионов евро.

В ворота «Локомотива» Фелиш забил свой первый гол в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне португалец тащил «Бенфику» только в Лиге Европы.

«Локомотив» раскрылся, а матрасникам только это и было нужно. Второй гол — уже после контратаки — тоже сделал Фелиш. На этот раз он пробежал от штрафной до штрафной, отдал красивую передачу на Диего Косту. Испанец больше не простил соперника и не стал бить, а ассистировал Томасу Партею. Ганский опорник тоже пробежал полполя, чтобы забить «Локо».

Парни Семина не должны были уйти без гола, но у Мадрида феерил не только Фелиш, но и Облак. Словенский кипер совершил несколько классных сэйвов, но самый запоминающийся — двойной от Крыховяка. Лучший игрок «Локо» был совсем один в штрафной Облака, должен был расстреливать ворота, но кипер закрыл вообще все.

«Локомотив» здорово смотрелся на фоне одного из лидеров чемпионата Испании, но заслуженно проиграл. Наша команда потеряла лидерство в группе D, откатившись сразу на третье место — позади и «Юве», и «Атлетико». Впереди у Семина спаренные матчи с чемпионом Италии, первый — 22 октября на выезде.