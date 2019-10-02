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00:38 (мск), источник: ТАСС

Россия не смогла увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 2 октября. Россия не смогла увеличить отрыв от занимающей седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалии после завершения матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов, которые состоялись во вторник. Шестая строчка позволяет заявлять от страны шесть клубов в еврокубки — по три в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

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Источник: Reuters

В этот день «Локомотив» в Москве потерпел поражение от испанского «Атлетико». Встреча, прошедшая на стадионе «РЖД-Арена», завершилась со счетом 0:2. Учитывая тот факт, что португальские клубы в этот день не принимали участия в еврокубковых встречах, отрыв России от Португалии остался неизменным: 43,216 балла против 42,849.

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
Группа G, 2.10.2019, 22:00

Зенит-Бенфика-

Помимо «Локомотива», Россию в еврокубках на групповой стадии представляют еще три клуба. В среду петербургский «Зенит» на «Газпром-Арене» примет португальскую «Бенфику» в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов. В четверг в Лиге Европы московский ЦСКА и «Краснодар» на своем поле сыграют против испанских «Эспаньола» и «Хетафе» соответственно. Единственным представителем Португалии в Лиге чемпионов является «Бенфика», в Лиге Европы от страны выступают «Порту», «Брага», «Спортинг» и «Витория», которым предстоит 3 октября сыграть с голландским «Фейенордом», словацким «Слованом», австрийским клубом ЛАСК и немецким «Айнтрахтом» соответственно.

В таблице коэффициентов УЕФА с 88,140 балла лидирует Испания, далее идут Англия (76,319), Германия (60,355), Италия (59,653) и Франция (51,248).

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 балла. За победу в игре основного этапа — два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляются четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — четыре балла. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы — по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован в основное и дополнительное время.

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