Роналду не останавливается. Он снова опередил Месси и превзошел Касильяса
«Ювентус» разгромил «Байер» (3:0), а Криштиану Роналду продолжает переписывать книгу рекордов Лиги чемпионов.
«Ювентус» разгромил «Байер» (3:0), а Криштиану Роналду продолжает переписывать книгу рекордов Лиги чемпионов.
В то время как «Ювентус» живет мечтой о победе в Лиге чемпионов и ради этого тратит прежде невиданные для себя суммы на Криштиану Роналду и де Лигта, его главный тренер дует на воду. «Цель “Ювентуса” — пройти как можно дальше, но фавориты — английские команды», — заявил Маурицио Сарри накануне игры с «Байером». 60-летний специалист еще и соперника нахваливал, сделав акцент на том, что «аспириновые» лучше всех в бундеслиге контролируют мяч.
В свою очередь Петер Бос старался бодриться. «Мы собирались выиграть у “Локомотива”, но теперь нужно брать очки
Беда же «Байера» заключается в том, что его систему разрушают индивидуальные ошибки. Против «Локо» команду подвели Бэйли и голкипер Храдецки. Теперь начудил Та, безобразно сыгравший головой при банальной подаче Куадрадо к линии штрафной. Игуаин, о присутствии которого на поле четверть часа даже не вспоминали, одним касанием подработал мяч, а вторым отправил его в цель. Для Пипиты это был первый гол в Лиге чемпионов с марта прошлого года.
В ответ в первом тайме немцы не предложили ничего. Не считать же таковыми удар Демирбая едва ли не от боковой линии поля, или эпизод, в котором Фолланд послал мяч почти параллельно воротам. Скорее безупречно игравший в обороне «Ювентус» мог обеспечить к перерыву более солидное преимущество. Хедира классным пасом нашел на входе в штрафную Игуаина, однако второй удар аргентинца Храдецки с огромным трудом парировал.
В перерыве Бос поменял Демирбая на Амири. «Байер» тут же огрызнулся усилиями подобравшего мяч у штрафной и пробившего с лета Арангиса. И тут же пыл гостей едва не остудил Криштиану Роналду. Португалец, ровно 16 лет назад дебютировавший в Лиге чемпионов, в похожей ситуации предпочел выступить в роли ассистента, но его усилия испортил ударивший намного выше ворот Бернардески. Сам же Роналду, попытавшись пробить боковыми «ножницами» не попал в створ и получил при этом от защитника небольшой удар в голову.
Потом, находясь в идеальной позиции после паса Куадрадо, послал мяч точно в Храдецки. После скромнейшего для себя первого тайма пятикратный обладатель «Золотого мяча»
«Байер» после этого напоминал повисшего на канатах и пропускавшего удар за ударом боксера, а так как нокаутов в футболе не бывает, вопросы вызывал только итоговый счет. Шансов увеличить его было предостаточно. Достаточно упомянуть попадание Пьянича в штангу и еще один испорченный Роналду пас Игуаина. Казалось, при ударах туринской «семерки» мяч примагничивался к Храдецки. Но именно казалось. Когда Криштиану вывел на цель только вышедший на поле Дибала, мяч все же оказался в сетке.
Голы туринской звезды в Лиге чемпионов неизбежны, как смена времен года. Роналду отличается в этом турнире 14 сезонов подряд, а «Байер» стал его 33-й жертвой. Это повторение рекорда Рауля, тогда как от Месси пострадали 32 соперника. Лео, впрочем, уже в среду может догнать своего вечного конкурента, если сыграет с «Интером». А вот по числу побед в турнире (80) аргентинец далеко позади: Роналду во вторник отпраздновал 102-й по счету успех и сверг с трона Касильяса.
|Маурицио Сарри
|Петер Бос
|Гонсало Игуаин
|17′
|Федерико Бернардески
|62′
|Криштиану Роналду(Пауло Дибала)
|89′
|1
|Войчех Щенсны
|1
|Лукас Храдецки
|16
|Хуан Куадрадо
55′
|23
|Митчелл Вайзер
|12
|Алекс Сандру
|18
|Насименту Боргес Венделл
|4
|Маттейс де Лигт
|4
|Джонатан Та
|19
|Леонардо Бонуччи
|5
|Свен Бендер
|7
|Криштиану Роналду
|29
|Кай Хаверц
|5
|Миралем Пьянич
|31
|Кевин Фолланд
|14
|Блез Матюиди
|15
|Юлиан Баумгартлингер
|33
|Федерико Бернардески
78′
|10
|Керем Демирбай
45′
|8
|Аарон Рэмси
|11
|Надим Амири
|21
|Гонсало Игуаин
83′
|20
|Чарльз Арангис
19′80′
|10
|Пауло Дибала
|22
|Дэйли Синкгравен
|6
|Сами Хедира
74′
|13
|Лукас Аларио
68′
|30
|Родриго Бентанкур
|7
|Паулу Энрике Паулинью
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|0
|1
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|18
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Уильям Коллам(Шотландия)