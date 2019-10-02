Роналду не останавливается. Он снова опередил Месси и превзошел Касильяса

Источник: AFP 2019

Подарок для Игуаина

В то время как «Ювентус» живет мечтой о победе в Лиге чемпионов и ради этого тратит прежде невиданные для себя суммы на Криштиану Роналду и де Лигта, его главный тренер дует на воду. «Цель “Ювентуса” — пройти как можно дальше, но фавориты — английские команды», — заявил Маурицио Сарри накануне игры с «Байером». 60-летний специалист еще и соперника нахваливал, сделав акцент на том, что «аспириновые» лучше всех в бундеслиге контролируют мяч.

В свою очередь Петер Бос старался бодриться. «Мы собирались выиграть у “Локомотива”, но теперь нужно брать очки где-то еще», — говорил голландец. В качестве рецепта против «Ювентуса» были названы идеальные командные действия, гарантом которых мог стать пропустивший первый тур Керем Демирбай. И действительно, немцы подчеркнуто спокойно защищались, параллельно пытаясь поймать соперника на встречной атаке.

Беда же «Байера» заключается в том, что его систему разрушают индивидуальные ошибки. Против «Локо» команду подвели Бэйли и голкипер Храдецки. Теперь начудил Та, безобразно сыгравший головой при банальной подаче Куадрадо к линии штрафной. Игуаин, о присутствии которого на поле четверть часа даже не вспоминали, одним касанием подработал мяч, а вторым отправил его в цель. Для Пипиты это был первый гол в Лиге чемпионов с марта прошлого года.

В ответ в первом тайме немцы не предложили ничего. Не считать же таковыми удар Демирбая едва ли не от боковой линии поля, или эпизод, в котором Фолланд послал мяч почти параллельно воротам. Скорее безупречно игравший в обороне «Ювентус» мог обеспечить к перерыву более солидное преимущество. Хедира классным пасом нашел на входе в штрафную Игуаина, однако второй удар аргентинца Храдецки с огромным трудом парировал.

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Особенный день Криштиану

В перерыве Бос поменял Демирбая на Амири. «Байер» тут же огрызнулся усилиями подобравшего мяч у штрафной и пробившего с лета Арангиса. И тут же пыл гостей едва не остудил Криштиану Роналду. Португалец, ровно 16 лет назад дебютировавший в Лиге чемпионов, в похожей ситуации предпочел выступить в роли ассистента, но его усилия испортил ударивший намного выше ворот Бернардески. Сам же Роналду, попытавшись пробить боковыми «ножницами» не попал в створ и получил при этом от защитника небольшой удар в голову.

Потом, находясь в идеальной позиции после паса Куадрадо, послал мяч точно в Храдецки. После скромнейшего для себя первого тайма пятикратный обладатель «Золотого мяча» наконец-то завелся по-настоящему. Апофеоз персонального невезения Роналду случился, когда он здорово обыгрался с Игуаином и не замкнул его ответную передачу. Впрочем, хороший пас не пропал, и набегавший из глубины Бернардески удвоил преимущество «Юве».

«Байер» после этого напоминал повисшего на канатах и пропускавшего удар за ударом боксера, а так как нокаутов в футболе не бывает, вопросы вызывал только итоговый счет. Шансов увеличить его было предостаточно. Достаточно упомянуть попадание Пьянича в штангу и еще один испорченный Роналду пас Игуаина. Казалось, при ударах туринской «семерки» мяч примагничивался к Храдецки. Но именно казалось. Когда Криштиану вывел на цель только вышедший на поле Дибала, мяч все же оказался в сетке.