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13Как Босса вывели с поля в матче «Локо» — «Зенит»
00:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роналду не останавливается. Он снова опередил Месси и превзошел Касильяса

«Ювентус» разгромил «Байер» (3:0), а Криштиану Роналду продолжает переписывать книгу рекордов Лиги чемпионов.

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Источник: AFP 2019

Подарок для Игуаина

В то время как «Ювентус» живет мечтой о победе в Лиге чемпионов и ради этого тратит прежде невиданные для себя суммы на Криштиану Роналду и де Лигта, его главный тренер дует на воду. «Цель “Ювентуса” — пройти как можно дальше, но фавориты — английские команды», — заявил Маурицио Сарри накануне игры с «Байером». 60-летний специалист еще и соперника нахваливал, сделав акцент на том, что «аспириновые» лучше всех в бундеслиге контролируют мяч.

В свою очередь Петер Бос старался бодриться. «Мы собирались выиграть у “Локомотива”, но теперь нужно брать очки где-то еще», — говорил голландец. В качестве рецепта против «Ювентуса» были названы идеальные командные действия, гарантом которых мог стать пропустивший первый тур Керем Демирбай. И действительно, немцы подчеркнуто спокойно защищались, параллельно пытаясь поймать соперника на встречной атаке.

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Беда же «Байера» заключается в том, что его систему разрушают индивидуальные ошибки. Против «Локо» команду подвели Бэйли и голкипер Храдецки. Теперь начудил Та, безобразно сыгравший головой при банальной подаче Куадрадо к линии штрафной. Игуаин, о присутствии которого на поле четверть часа даже не вспоминали, одним касанием подработал мяч, а вторым отправил его в цель. Для Пипиты это был первый гол в Лиге чемпионов с марта прошлого года.

В ответ в первом тайме немцы не предложили ничего. Не считать же таковыми удар Демирбая едва ли не от боковой линии поля, или эпизод, в котором Фолланд послал мяч почти параллельно воротам. Скорее безупречно игравший в обороне «Ювентус» мог обеспечить к перерыву более солидное преимущество. Хедира классным пасом нашел на входе в штрафную Игуаина, однако второй удар аргентинца Храдецки с огромным трудом парировал.

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Особенный день Криштиану

В перерыве Бос поменял Демирбая на Амири. «Байер» тут же огрызнулся усилиями подобравшего мяч у штрафной и пробившего с лета Арангиса. И тут же пыл гостей едва не остудил Криштиану Роналду. Португалец, ровно 16 лет назад дебютировавший в Лиге чемпионов, в похожей ситуации предпочел выступить в роли ассистента, но его усилия испортил ударивший намного выше ворот Бернардески. Сам же Роналду, попытавшись пробить боковыми «ножницами» не попал в створ и получил при этом от защитника небольшой удар в голову.

Потом, находясь в идеальной позиции после паса Куадрадо, послал мяч точно в Храдецки. После скромнейшего для себя первого тайма пятикратный обладатель «Золотого мяча» наконец-то завелся по-настоящему. Апофеоз персонального невезения Роналду случился, когда он здорово обыгрался с Игуаином и не замкнул его ответную передачу. Впрочем, хороший пас не пропал, и набегавший из глубины Бернардески удвоил преимущество «Юве».

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«Байер» после этого напоминал повисшего на канатах и пропускавшего удар за ударом боксера, а так как нокаутов в футболе не бывает, вопросы вызывал только итоговый счет. Шансов увеличить его было предостаточно. Достаточно упомянуть попадание Пьянича в штангу и еще один испорченный Роналду пас Игуаина. Казалось, при ударах туринской «семерки» мяч примагничивался к Храдецки. Но именно казалось. Когда Криштиану вывел на цель только вышедший на поле Дибала, мяч все же оказался в сетке.

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Голы туринской звезды в Лиге чемпионов неизбежны, как смена времен года. Роналду отличается в этом турнире 14 сезонов подряд, а «Байер» стал его 33-й жертвой. Это повторение рекорда Рауля, тогда как от Месси пострадали 32 соперника. Лео, впрочем, уже в среду может догнать своего вечного конкурента, если сыграет с «Интером». А вот по числу побед в турнире (80) аргентинец далеко позади: Роналду во вторник отпраздновал 102-й по счету успех и сверг с трона Касильяса.

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Ювентус
3:0
Первый тайм: 1:0
Байер
Футбол, Лига чемпионов, Группа D1.10.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Allianz Stadium, 34525 зрителей
Главные тренеры
Маурицио СарриПетер Бос
Голы
Гонсало Игуаин17′
Федерико Бернардески62′
Криштиану Роналду(Пауло Дибала)89′
Составы команд
1Войчех Щенсны
1Лукас Храдецки
16Хуан Куадрадо
55′
23Митчелл Вайзер
12Алекс Сандру
18Насименту Боргес Венделл
4Маттейс де Лигт
4Джонатан Та
19Леонардо Бонуччи
5Свен Бендер
7Криштиану Роналду
29Кай Хаверц
5Миралем Пьянич
31Кевин Фолланд
14Блез Матюиди
15Юлиан Баумгартлингер
33Федерико Бернардески
78′
10Керем Демирбай
45′
8Аарон Рэмси
11Надим Амири
21Гонсало Игуаин
83′
20Чарльз Арангис
19′80′
10Пауло Дибала
22Дэйли Синкгравен
6Сами Хедира
74′
13Лукас Аларио
68′
30Родриго Бентанкур
7Паулу Энрике Паулинью
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)10
7Удары в створ0
1Штанги, перекладины0
2Угловые4
10Фолы18
3Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяУильям Коллам(Шотландия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Автогол
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  • Нереализованный пенальти
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