«Зениту» пора ломать плохие традиции

Пожалуй, символично, что свой предыдущий домашний матч в Лиге чемпионов «Зенит» провел как раз против «Бенфики». Было это еще на стареньком «Петровском» 9 марта 2016 года — вроде бы и недавно, но как будто в другой жизни. И вряд ли в Санкт-Петербурге любят вспомнить ту игру.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Группа G, 2.10.2019, 22:00 Зенит - Бенфика -

«Зенит» катком прошелся по соперникам на групповом этапе, одержав пять побед. Получил в соперники по 1/8 финала вроде бы вполне удобоваримых португальцев, а не, скажем, «Ювентус», «Арсенал» или «ПСЖ». Обидно уступил в Лиссабоне, пропустив на 90+1-й минуте (0:1). Яростно атаковал весь матч на своем поле при поддержке Шнура, пришедшего на фанатский сектор, вышел вперед благодаря голу Халка и… пропустил на 85-й, когда Гайтан подловил отскок от перекладины. В добавленное время «Бенфика» забила еще, но это уже не имело значения.

Из того «Зенита» в нынешнем составе остались Дзюба, Смольников, Жирков, Шатов, Кокорин да вечный Михаил Кержаков, половина той «Бенфики» разъехалась по суперклубам — Эдерсон, Линделеф, Нелсон Семеду, Ренату Саншеш, но горечь от того поражения, полагаю, не выветрилась в Санкт-Петербурге до сих пор.

«Орлы» — вообще крайне неприятный для «Зенита» соперник. Словно черная метка.

«Бенфика» выбила питерцев и в 1/8 финала ЛЧ-2011/12 (именно тогда Геннадий Орлов после гола Романа Широкова в первом матче выдал ставшее мемом «Роман нашел щелочку, щелочку нашел Роман»). И даже когда сине-бело-голубые играют с португальцами удачно, счастья им это не приносит — на групповом этапе ЛЧ-2014/15 «Зенит» дважды победил — 2:0 и 1:0, но в плей-офф так и не вышел.

Впрочем, все эти истории из прошлого к настоящему не имеют никакого отношения. Так, по крайней мере, обычно говорят футболисты и тренеры. Давайте так же будем думать и мы, рассматривая «Бенфику» просто как символ того, что «Зенит» снова в Лиге чемпионов.

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У питерцев — очень ровная группа. Никто не удивится, увидев любую из четырех команд как на первом, так и на последнем месте — никакой результат тут не может быть расценен как сенсация. Поэтому турнирная стратегия в данном случае простая — нужно брать максимум очков на своем поле, по полной программе пользуясь всеми теми преимуществами, что оно дает. А выездная ничья с «Лионом» — это пока не более чем приятный бонус.

Главное — помнить об этом и не стараться сыграть понадежнее, полагая, что и ничья — тоже неплохо, и, мол, в такой группе все будут терять очки. Потому что «понадежнее», как показал субботний матч с «Локомотивом», у «Зенита» пока получается плохо, а «Бенфика» как минимум не слабее железнодорожников. К успеху может привести только постоянная агрессия на протяжении всей игры — и никак иначе. Неприятные воспоминая и ненужные флэшбэки из прошлого можно вытравить только таким способом.