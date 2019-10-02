Семин считает, что «Атлетико» был сильнее «Локомотива» в матче Лиги чемпионов

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Ранее во вторник «Локомотив» проиграл «Атлетико» в домашнем матче со счетом 0:2.

«У нас не хватило сил, “Атлетико” был сильнее, они просто нас задавили, отсюда и победа. В первом тайме мы очень хорошо выглядели, а во втором получили гол после давления “Атлетико”. Сил не хватило, но ребятам надо отдать должное», — сказал Семин.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/WFfkoGGq0Z4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Также главный тренер столичной команды оценил шансы футболиста Рифата Жемалетдинова восстановиться к матчам сборной России: «Конечно, травма Жемалетдинова заставила нас делать изменения, которые были не в нашу пользу. Думаю, что он не поедет в сборную из-за травмы».

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Группа D, 22.10.2019, 22:00 Ювентус - Локомотив -

После второго тура железнодорожники занимают третье место в группе D, набрав три очка.

На первой строчке с четырьмя очками располагается итальянский «Ювентус», вторую позицию, имея то же число очков, занимает «Атлетико». Замыкает таблицу немецкий «Байер», который не набрал ни одного очка.