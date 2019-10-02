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01:02 (мск), источник: ТАСС

Семин считает, что «Атлетико» был сильнее «Локомотива» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что испанский «Атлетико» был сильнее его команды в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом специалист сказал в эфире «Матч Премьер».

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Ранее во вторник «Локомотив» проиграл «Атлетико» в домашнем матче со счетом 0:2.

«У нас не хватило сил, “Атлетико” был сильнее, они просто нас задавили, отсюда и победа. В первом тайме мы очень хорошо выглядели, а во втором получили гол после давления “Атлетико”. Сил не хватило, но ребятам надо отдать должное», — сказал Семин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также главный тренер столичной команды оценил шансы футболиста Рифата Жемалетдинова восстановиться к матчам сборной России: «Конечно, травма Жемалетдинова заставила нас делать изменения, которые были не в нашу пользу. Думаю, что он не поедет в сборную из-за травмы».

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
Группа D, 22.10.2019, 22:00

Ювентус-Локомотив-
После второго тура железнодорожники занимают третье место в группе D, набрав три очка.

На первой строчке с четырьмя очками располагается итальянский «Ювентус», вторую позицию, имея то же число очков, занимает «Атлетико». Замыкает таблицу немецкий «Байер», который не набрал ни одного очка.

В третьем туре группового турнира Лиги чемпионов «Локомотив» в Турине сыграет с «Ювентусом», а «Атлетико» в Мадриде примет «Байер». Обе встречи пройдут 22 октября.

Локомотив
0:2
Первый тайм: 0:0
Атлетико
Футбол, Лига чемпионов, Группа D1.10.2019, 22:00 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 27051 зритель
Главные тренеры
Юрий СеминДиего Симеоне
Голы
Жоау Феликс48′
Томас Партей(Диегу Коста)58′
Составы команд
1Маринату Гильерме
13Ян Облак
31Мачей Рыбус
4Сантьяго Ариас
5Бенедикт Хеведес
12Ренан Лоди
14Ведран Чорлука
2Хосе Хименес
23Жоау Мариу
85′
18де Алмейда Монтейру Фелипе
82′
6Дмитрий Баринов
8Ньигес Сауль
7Гжегож Крыховяк
5Томас Партей
30′
27Мурило
9Альваро Мората
20Владислав Игнатьев
62′80′
7Жоау Феликс
84′
19Эдер
22Марио Эрмосо
17Рифат Жемалетдинов
33′
6Коке
87′
3Брайн Идову
10Анхель Корреа
9Федор Смолов
83′
19Диегу Коста
77′
18Александр Коломейцев
11Тома Лемар
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
2Голевые моменты3
11Удары (всего)19
3Удары в створ8
1Штанги, перекладины0
7Угловые7
12Фолы14
0Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяОрель Гринфельд(Израиль)
Боковой судьяИдан Йаркони(Израиль)
Боковой судьяРой Хассан(Израиль)
ВАРЖуан Пиньейру(Португалия)
Ассистент ВАРТиагу Мартинш(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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