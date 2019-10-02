Семин считает, что «Атлетико» был сильнее «Локомотива» в матче Лиги чемпионов

Ранее во вторник «Локомотив» проиграл «Атлетико» в домашнем матче со счетом 0:2.
«У нас не хватило сил, “Атлетико” был сильнее, они просто нас задавили, отсюда и победа. В первом тайме мы очень хорошо выглядели, а во втором получили гол после давления “Атлетико”. Сил не хватило, но ребятам надо отдать должное», — сказал Семин.
Также главный тренер столичной команды оценил шансы футболиста Рифата Жемалетдинова восстановиться к матчам сборной России: «Конечно, травма Жемалетдинова заставила нас делать изменения, которые были не в нашу пользу. Думаю, что он не поедет в сборную из-за травмы».
После второго тура железнодорожники занимают третье место в группе D, набрав три очка.
На первой строчке с четырьмя очками располагается итальянский «Ювентус», вторую позицию, имея то же число очков, занимает «Атлетико». Замыкает таблицу немецкий «Байер», который не набрал ни одного очка.
В третьем туре группового турнира Лиги чемпионов «Локомотив» в Турине сыграет с «Ювентусом», а «Атлетико» в Мадриде примет «Байер». Обе встречи пройдут 22 октября.