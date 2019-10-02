Главный тренер ФК «Атлетико» Симеоне считает, что «Локомотив» качественно сыграл в обороне

«Первый тайм был примерно равный, но после перерыва мы стали действовать более агрессивно, сказался индивидуальный класс наших игроков, и мы сумели дожать “Локомотив”, — заявил Симеоне. — Сложно сравнить прошлогоднюю игру в Москве с этим матчем, мы сыграли разные матчи, составы претерпели изменения. В той встрече “Локомотиву” нужно было отыгрываться после гостевого поражения со счетом 0:3, сейчас была другая ситуация. В этот раз “Локомотив” качественно сыграл в обороне, был другой характер матча».