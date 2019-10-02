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08:08 (мск), источник: ТАСС

Семин считает, что футболист Смолов избежал серьезной травмы в матче ЛЧ с «Атлетико»

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Главный тренер российского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин считает, что нападающий команды Федор Смолов избежал серьезной травмы в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против испанского «Атлетико». Об этом специалист заявил журналистам на послематчевой пресс-конференции.

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Во вторник «Локомотив» дома уступил «Атлетико» со счетом 0:2. Семин прокомментировал ситуацию с травмированными игроками. В этой встрече футболисты «Локомотива» Рифат Жемалетдинов и Федор Смолов покинули поле из-за полученных повреждений.

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«Жемалетдинов выбыл надолго, у Смолова, скорее всего, ничего страшного нет, — сказал Семин. — Антон Миранчук не появится в ближайшее время, Алексей Миранчук должен скоро вернуться в строй, а Джефферсон Фарфан в этом году не выйдет на поле. Мы играем много матчей, у нас напряженный график, отсюда такое количество травм».

В турнирной таблице группы D после двух туров первое место занимает итальянский «Ювентус», набравший четыре очка, на втором месте идет «Атлетико» (4), на третьем — «Локомотив» (3). Замыкает турнирную таблицу немецкий «Байер», не набравший ни одного очка.

В третьем туре подопечные Семина сыграют в гостях с «Ювентусом» 22 октября. «Атлетико» в этот же день примет на своем стадионе «Байер».

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Локомотив
0:2
Первый тайм: 0:0
Атлетико
Футбол, Лига чемпионов, Группа D1.10.2019, 22:00 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 27051 зритель
Главные тренеры
Юрий СеминДиего Симеоне
Голы
Жоау Феликс48′
Томас Партей(Диегу Коста, Жоау Феликс)58′
Составы команд
1Маринату Гильерме
13Ян Облак
31Мачей Рыбус
4Сантьяго Ариас
5Бенедикт Хеведес
12Ренан Лоди
14Ведран Чорлука
2Хосе Хименес
23Жоау Мариу
85′
18де Алмейда Монтейру Фелипе
82′
6Дмитрий Баринов
8Ньигес Сауль
7Гжегож Крыховяк
5Томас Партей
30′
27Мурило
9Альваро Мората
20Владислав Игнатьев
62′80′
7Жоау Феликс
84′
19Эдер
22Марио Эрмосо
17Рифат Жемалетдинов
33′
6Коке
87′
3Брайн Идову
10Анхель Корреа
9Федор Смолов
83′
19Диегу Коста
77′
18Александр Коломейцев
11Тома Лемар
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
2Голевые моменты3
11Удары (всего)19
3Удары в створ8
1Штанги, перекладины0
7Угловые7
12Фолы14
0Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяОрель Гринфельд(Израиль)
Боковой судьяИдан Йаркони(Израиль)
Боковой судьяРой Хассан(Израиль)
ВАРЖуан Пиньейру(Португалия)
Ассистент ВАРТиагу Мартинш(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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