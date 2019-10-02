Семин считает, что футболист Смолов избежал серьезной травмы в матче ЛЧ с «Атлетико»

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Во вторник «Локомотив» дома уступил «Атлетико» со счетом 0:2. Семин прокомментировал ситуацию с травмированными игроками. В этой встрече футболисты «Локомотива» Рифат Жемалетдинов и Федор Смолов покинули поле из-за полученных повреждений.

«Жемалетдинов выбыл надолго, у Смолова, скорее всего, ничего страшного нет, — сказал Семин. — Антон Миранчук не появится в ближайшее время, Алексей Миранчук должен скоро вернуться в строй, а Джефферсон Фарфан в этом году не выйдет на поле. Мы играем много матчей, у нас напряженный график, отсюда такое количество травм».

В турнирной таблице группы D после двух туров первое место занимает итальянский «Ювентус», набравший четыре очка, на втором месте идет «Атлетико» (4), на третьем — «Локомотив» (3). Замыкает турнирную таблицу немецкий «Байер», не набравший ни одного очка.