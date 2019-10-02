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08:54 (мск), источник: Vesti.kz

«Партизан» прибыл в Нур-Султан на матч Лиги Европы с «Астаной»

Футболисты и тренерский штаб сербского «Партизана» прибыли в Нур-Султан, где им предстоит провести матч с «Астаной» в рамках второго тура группового раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча команд состоится 3 октября на «Астана Арене» и начнется в 20:50 по местному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал Qazaqstan.

Во время загрузки произошла ошибка.

На данный момент «Астана» занимает последнее место в квартете L без набранных баллов после поражения от «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» — 0:1 в первом туре. «Партизан» же делит с «АЗ Алкмар» вторую и третью строчки после очной ничьей (2:2).

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