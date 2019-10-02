«Партизан» определился с составом на матч с «Астаной» в Лиге Европы

Накануне сербский клуб прибыл в Нур-Султан. Милошевич привез с собой 21 футболиста.

В этот список вошли:

вратари: Владимир Стойкович, Неманья Стеванович, Филип Кляйич;

защитники: Неманья Милетич, Боян Остойич, Страхинья Павлович, Слободан Урошевич, Райко Брежанчич, Игор Вуячич;

полузащитники: Александар Шчекич, Саша Зделар, Бибрас Натхо, Сейдуба Сума, Зоран Тошич, Лазар Павлович, Александар Лутовац;

нападающие: Такума Асано, Умар Садик, Лазар Маркович, Джордже Иванович, Петар Гигич.

Сам матч состоится 3 октября на «Астана Арене» и начнется в 20:50 по местному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал Qazaqstan.