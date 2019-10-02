«Партизан» определился с составом на матч с «Астаной» в Лиге Европы
Главный тренер «Партизана» Саво Милошевич определился с составом на матч с «Астаной» в рамках второго тура группового раунда Лиги Европы.
Главный тренер «Партизана» Саво Милошевич определился с составом на матч с «Астаной» в рамках второго тура группового раунда Лиги Европы.
Накануне сербский клуб прибыл в
В этот список вошли:
вратари: Владимир Стойкович, Неманья Стеванович, Филип Кляйич;
защитники: Неманья Милетич, Боян Остойич, Страхинья Павлович, Слободан Урошевич, Райко Брежанчич, Игор Вуячич;
полузащитники: Александар Шчекич, Саша Зделар, Бибрас Натхо, Сейдуба Сума, Зоран Тошич, Лазар Павлович, Александар Лутовац;
нападающие: Такума Асано, Умар Садик, Лазар Маркович, Джордже Иванович, Петар Гигич.
Сам матч состоится 3 октября на «Астана Арене» и начнется в 20:50 по местному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал Qazaqstan.
На данный момент «Астана» занимает последнее место в квартете L без набранных баллов после поражения от «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» — 0:1 в первом туре. «Партизан» же делит с «АЗ Алкмар» вторую и третью строчки после очной ничьей (2:2).