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10:38 (мск), источник: Газета.Ру

«Испанцы нас задавили»: «Локо» смирился с третьим местом?

В рамках группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» в родных стенах уступил грозному мадридскому «Атлетико» со счетом 0:2. Сразу после встречи наставник «железнодорожников» Юрий Семин сослался на нехватку сил после тяжелейшей победы над «Зенитом» в чемпионате России, форвард Федор Смолов отметил класс испанцев, тогда как рулевой гостей Диего Симеоне заявил, что триумф его команде достался лишь благодаря агрессивно проведенной второй половине встречи.

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Источник: РИА "Новости"

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» сумел дать бой именитому мадридскому «Атлетико». «Железнодорожники» весь матч доставляли проблемы защите «матрасников» и голкиперу Яну Облаку, раз за разом все ближе приближаясь к взятию испанских ворот.

Однако забить так и не получилось. Наоборот, на второй тайм «Атлетико» вышел совершенно другой командой, что и решило исход встречи на «РЖД Арене». Нападающий Жоау Фелиш и полузащитник Томас Парти в течение десяти минут принесли мадридской команде комфортное преимущество, которое испанцы и сохранили до финального свистка — 0:2.

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После матча главный тренер хозяев Юрий Семин не стал посыпать голову пеплом, признав поражение.

«У нас банально не хватило сил. Еще травма Жемалетдинова заставила делать изменения, которые в целом были не в нашу пользу. Но футбол есть футбол: “Атлетико” был сильнее, особенно во втором тайме — испанцы добавили и чисто в физическом плане нас задавили. Отсюда и победа. Настроение нормальное. Надо разобраться. Мы проиграли команде, которая может выиграть Лигу чемпионов. Так что нормальное настроение. Не вижу никаких проблем. Следующие игры у нас идут более-менее нормально по циклу подготовки», — заявил специалист.

Также наставник «Локомотива» поделился информацией о повреждении полузащитника Рифата Жемалетдинова, впервые вызванного в национальную команду России на матчи отборочного турнира Евро- 2020 с Шотландией и Кипром.

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«Думаю, Жемалетдинов до сборной не доедет. Есть травма», — огорчил болельщиков Семин в эфире «Матч ТВ».

Отдал должное «Атлетико» и нападающий москвичей Федор Смолов.

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«Да, проигрывать всегда обидно. Однако нужно отдать должное сопернику: мы играли с одним из ведущих европейских клубов. У них и набор исполнителей, и содержание игры — все на очень высоком уровне. И против них достаточно тяжело играть, ведь они как контролируют мяч, так и отбирают его идеально. Можно ли считать “Локомотив” полноценным бойцом в группе? Со стороны всегда виднее. Но по нашим ощущениям — конечно, в этом сезоне более уверенно себя чувствуем. Уже удалось одержать победу на выезде, есть три очка — будем продолжать бороться. Впереди еще четыре матча. Будем стараться радовать наших болельщиков и самих себя», — надеется на лучшее нападающий.

В свою очередь, полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк не мог не вспомнить момент, когда он не смог распечатать ворота «Атлетико» из стопроцентной ситуации.

«Начало второго тайма было плохим, пропустили два гола. Но мы можем быть довольны игрой, несмотря на поражение. У нас было много возможностей для того, чтобы забить и заработать ничью. Но не удалось. Однако мы будем работать, чтобы стать лучше. Мой момент во втором тайме? Облак совершил фантастический сейв. Хотя, конечно, когда находишься в пяти метрах от ворот, то обязан забивать, но голкипер сыграл отлично… Несмотря на неудачу, мы будем биться до конца в этой Лиге чемпионов. Каждый матч», — сказал польский игрок «Локо».

Интересный матч, но не лучший — у нас были неплохие игры с «Мальоркой» и «Реалом».
Диего Симеоне
Главный тренер «Атлетико»

Что же касается рулевого «Атлетико» Диего Симеоне, то он, подводя итоги матча, заметил, что поединок в Москве, несмотря на положительный результат, не стал для его команды лучшим в нынешнем сезоне.

«Интересный матч, но не лучший — у нас были неплохие игры с “Мальоркой” и “Реалом”. Первый тайм был примерно равным, но во втором мы действовали агрессивнее. У нас очень хорошие нападающие — Фелиш, Мората, Диего Коста, во втором тайме добавили и дожали “Локомотив”. “Атлетико” всегда должен учиться новому и развиваться: мы смотрим на прошедшие матчи с энтузиазмом, надо вычленять из них лучшее. Думаю, это противостояние тоже даст много пищи для размышлений», — цитирует Симеоне «Чемпионат».

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Cтоит отметить, что в параллельном матче группы D «Ювентус» благодаря голам Гонсало Игуаина, Федерико Бернардески и Криштиану Роналду уверенно разобрался с «Байером» — 3:0.

Таким образом, итальянцы и испанцы возглавляют квартет: в их активе по 4 очка. «Локомотив» с 3 баллами идет на третьем месте, тогда как замыкает таблицу клуб из Германии, проигравший оба матча ЛЧ.

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В следующем туре «железнодорожникам» предстоит непростой выезд к «Ювентусу», тогда как «Атлетико» в Мадриде сыграет с «Байером». Оба матча пройдут 22 октября.

Анатолий Ильинский

Локомотив
0:2
Первый тайм: 0:0
Атлетико
Футбол, Лига чемпионов, Группа D1.10.2019, 22:00 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 27051 зритель
Главные тренеры
Юрий СеминДиего Симеоне
Голы
Жоау Феликс48′
Томас Партей(Диегу Коста, Жоау Феликс)58′
Составы команд
1Маринату Гильерме
13Ян Облак
31Мачей Рыбус
4Сантьяго Ариас
5Бенедикт Хеведес
12Ренан Лоди
14Ведран Чорлука
2Хосе Хименес
23Жоау Мариу
85′
18де Алмейда Монтейру Фелипе
82′
6Дмитрий Баринов
8Ньигес Сауль
7Гжегож Крыховяк
5Томас Партей
30′
27Мурило
9Альваро Мората
20Владислав Игнатьев
62′80′
7Жоау Феликс
84′
19Эдер
22Марио Эрмосо
17Рифат Жемалетдинов
33′
6Коке
87′
3Брайн Идову
10Анхель Корреа
9Федор Смолов
83′
19Диегу Коста
77′
18Александр Коломейцев
11Тома Лемар
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
2Голевые моменты3
11Удары (всего)19
3Удары в створ8
1Штанги, перекладины0
7Угловые7
12Фолы14
0Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяОрель Гринфельд(Израиль)
Боковой судьяИдан Йаркони(Израиль)
Боковой судьяРой Хассан(Израиль)
ВАРЖуан Пиньейру(Португалия)
Ассистент ВАРТиагу Мартинш(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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