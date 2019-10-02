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11:02 (мск), источник: Vesti.kz

Пятая победа в столице Казахстана? Превью к матчу Лиги Европы «Астана» — «Партизан»

3 октября «Астана» дома примет белградский «Партизан» в рамках второго тура группы L Лиги Европы. Более подробно об этом рассказывает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Прежде команды не встречались на евроарене. Тем не менее, между ними есть некоторая связь. Так, в составе казахстанского клуба выступают несколько игроков из Сербии — Антонио Рукавина, защищающий цвета сборной этой страны, причем игравший за белградский клуб еще в 2007-м году.

Вратарь северян Ненад Эрич поиграл за многие клубы на своей родине.

При этом ворота «Партизана» защищает Владимир Стойкович, который за сборную Сербии играл против Казахстана в отборочном цикле Евро-2008. Тогда, как известно, сербы со счетом 1:2 проиграли в Алматы, в то время как команда Арно Пайперса одержала первую официальную победу после вступления в УЕФА.

Футбол

Лига Европы 2019/2020
Группа L, 3.10.2019, 17:50

Астана-Партизан-

В нынешнем еврокубковом сезоне «Астана» не проигрывала на своем поле — были обыграны румынский ЧФР (1:0), андоррская «Санта-Колома» (4:1), мальтийская «Валлетта» (5:1) и белорусский БАТЭ (3:0).

Из последних 11 еврокубковых игр в родных стенах «Астана» выиграла в девяти случаях.

«Партизан» участвовал со второго отборочного раунда в текущем розыгрыше Лиги Европы, поочередно победив валлийский «Коннас-Ки» (1:0, 3:0), турецкий «Малатьяспор» (3:1, 0:1) и норвежский «Мольде» (2:1, 1:1).

Белградцы проиграли десять из 15 матчей на выезде на групповом этапе Лиги Европы, в их активе всего две победы.

Если «Астана» в четвертый раз выступает на групповой стадии Лиги Европы, «Партизан» — в шестой раз.

Общая стоимость состава «Астаны» оценивается в 25,35 миллионов евро. Самым дорогим игроком клуба считается 31-летний хорватский полузащитник Марин Томасов с трансферной стоимостью в 3,8 миллиона.

Общая стоимость состава «Партизана» оценивается в 26,73 миллионов евро. Самым дорогим игроком клуба считается 25-летний сербский вингер Лазар Маркович с трансферной стоимостью в четыре миллиона.

В рейтинге клубов УЕФА «Астана» занимает 50-е место, «Партизан» — 71-е.

Игру обслужит шведская бригада арбитров во главе с 34-летним Мохаммедом аль-Хакимом, который родился в Ираке, но в возрасте восьми лет переехал в Швецию. По профессии — военный летчик, офицер ВВС Швеции. Судейскую карьеру начал в 2008 году.

Напомним, матч начнется в 20:50 по времени Нур-Султана. В первом туре «Астана» в гостях проиграла «МЮ» (0:1), а «Партизан» дома поделил очки с «АЗ Алкмар» (2:2).

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