«Атакующий трезубец «Атлетико» зарезал «Локомотив»

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

Marca: «Диегу Коста совершил преступление»

«Благодаря Партею «Атлетико» повел в счете. Он использовал те же приемы, что против «Реала» в недавнем дерби. Этим ганец взял игру в свои руки и принес такую важную и убедительную победу. Не то, что Диегу Коста. Партнеры по команде могли бы сделать с испанским нападающим то, что он сделал с ними в этом матче. Это преступление. Именно один из лидеров после неудачного эпизода показал плохую игру, вместо того, чтобы продолжать биться до конца. Загадки анатомии, как он так неудачно подставил ногу. Специально или нет — непонятно. А уже через минуту стал спорить с партнерами по команде и даже соперниками. Ругать тех, кто его не ругал. Именно из-за его неэффективности «Локо» продержался до конца первого тайма. «Атлетико» не очень здорово двигался вперед в первом тайме.

А «Локомотив» ждал. И Крыховяк получил шанс забить Облаку. В «Севилье» поляк был идеально выбрит и ухожен, а здесь — длинноволосый и бородатый. Изменился он и в футбольном плане. Из опорника с умением только обороняться поляк превратился в универсала, который может и отдать мяч, и ударить по воротам. Именно он создавал опасные моменты для Смолова, когда русские выбирались из обороны.

As: «Локомотив» был зарезан атакующим трезубцем

«У Симеоне все получилось. У него был лучший состав: атакующий трезубец Коста — Мората — Феликс был на поле. Даже несмотря на то, что была выбрана схема с двумя нападающими. «Локомотив» отдал мяч «Атлетико», команда из России не привязывается к мячу, она обыграла «Байер» с 26 процентами владения. Испанцы подарок приняли. И Партей устроил на половине поля соперника вечеринку, настоящий праздник. С вип-гостем Жоау Феликсом. Партей как будто возглавил команду: намагнитил бутсы на мяч, вообще все мячи проходили через него. А Диегу Коста… В прошлом году он тоже получил подарок с небес и попал в перекладину. Пусть обе эти истории изучают Малдер и Скалли и «Секретных материалов».

«Локомотив» следовал своему плану, грамотно и быстро выходя из обороны в атаку. Но далеко уходить особо не получалось. У «Атлетико» сзади работал Фелипе.

Феликс — сияющее острие трезубца. Настоящее золото. Он сделал оба гола, дал «Атлетико» то, что команде не хватало. Только Крыховяк, лучший игрок «Локо», мог что-то противопоставить. Но на 73-й минуте спас Облак. Чистые рефлексы. Он не перестает творить чудеса в воротах. А в конце в перекладину попал Баринов. Последний гром мертвого «Локомотива», который был зарезан атакующим трезубцем.

El Pais: «Феликс — самый яркий игрок нового «Атлетико»

«Атлетико» уносит три очка из Москвы. Это поможет спокойнее смотреть на дальнейшие матчи в группе Лиги чемпионов. Все-таки мы помним игру с «Карабахом» в прошлом сезоне. Но здесь Жоау Феликс сделал два гола с обоих флангов. Португалец показал, что он — самый яркий игрок этого нового «Атлетико».