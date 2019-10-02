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12:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Атакующий трезубец «Атлетико» зарезал «Локомотив»

Испанские СМИ недовольны Диегу Костой и восхищаются Партеем и Жоау Феликсом после матча группового турнира Лиги чемпионов.

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Marca: «Диегу Коста совершил преступление»

«Благодаря Партею «Атлетико» повел в счете. Он использовал те же приемы, что против «Реала» в недавнем дерби. Этим ганец взял игру в свои руки и принес такую важную и убедительную победу. Не то, что Диегу Коста. Партнеры по команде могли бы сделать с испанским нападающим то, что он сделал с ними в этом матче. Это преступление. Именно один из лидеров после неудачного эпизода показал плохую игру, вместо того, чтобы продолжать биться до конца. Загадки анатомии, как он так неудачно подставил ногу. Специально или нет — непонятно. А уже через минуту стал спорить с партнерами по команде и даже соперниками. Ругать тех, кто его не ругал. Именно из-за его неэффективности «Локо» продержался до конца первого тайма. «Атлетико» не очень здорово двигался вперед в первом тайме.

А «Локомотив» ждал. И Крыховяк получил шанс забить Облаку. В «Севилье» поляк был идеально выбрит и ухожен, а здесь — длинноволосый и бородатый. Изменился он и в футбольном плане. Из опорника с умением только обороняться поляк превратился в универсала, который может и отдать мяч, и ударить по воротам. Именно он создавал опасные моменты для Смолова, когда русские выбирались из обороны.

As: «Локомотив» был зарезан атакующим трезубцем

«У Симеоне все получилось. У него был лучший состав: атакующий трезубец Коста — Мората — Феликс был на поле. Даже несмотря на то, что была выбрана схема с двумя нападающими. «Локомотив» отдал мяч «Атлетико», команда из России не привязывается к мячу, она обыграла «Байер» с 26 процентами владения. Испанцы подарок приняли. И Партей устроил на половине поля соперника вечеринку, настоящий праздник. С вип-гостем Жоау Феликсом. Партей как будто возглавил команду: намагнитил бутсы на мяч, вообще все мячи проходили через него. А Диегу Коста… В прошлом году он тоже получил подарок с небес и попал в перекладину. Пусть обе эти истории изучают Малдер и Скалли и «Секретных материалов».

«Локомотив» следовал своему плану, грамотно и быстро выходя из обороны в атаку. Но далеко уходить особо не получалось. У «Атлетико» сзади работал Фелипе.

Феликс — сияющее острие трезубца. Настоящее золото. Он сделал оба гола, дал «Атлетико» то, что команде не хватало. Только Крыховяк, лучший игрок «Локо», мог что-то противопоставить. Но на 73-й минуте спас Облак. Чистые рефлексы. Он не перестает творить чудеса в воротах. А в конце в перекладину попал Баринов. Последний гром мертвого «Локомотива», который был зарезан атакующим трезубцем.

El Pais: «Феликс — самый яркий игрок нового «Атлетико»

«Атлетико» уносит три очка из Москвы. Это поможет спокойнее смотреть на дальнейшие матчи в группе Лиги чемпионов. Все-таки мы помним игру с «Карабахом» в прошлом сезоне. Но здесь Жоау Феликс сделал два гола с обоих флангов. Португалец показал, что он — самый яркий игрок этого нового «Атлетико».

Он был больше остальных благодарен за свободу на поле. Что и показал результативными действиями. Но решать тренеру, кому позволять бегать по всему полю, а кому — нет. Феликсу это еще надо заслужить. Как когда-то это сделал Гризманн.

Локомотив
0:2
Первый тайм: 0:0
Атлетико
Футбол, Лига чемпионов, Группа D1.10.2019, 22:00 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 27051 зритель
Главные тренеры
Юрий СеминДиего Симеоне
Голы
Жоау Феликс48′
Томас Партей(Диегу Коста, Жоау Феликс)58′
Составы команд
1Маринату Гильерме
13Ян Облак
31Мачей Рыбус
4Сантьяго Ариас
5Бенедикт Хеведес
12Ренан Лоди
14Ведран Чорлука
2Хосе Хименес
23Жоау Мариу
85′
18де Алмейда Монтейру Фелипе
82′
6Дмитрий Баринов
8Ньигес Сауль
7Гжегож Крыховяк
5Томас Партей
30′
27Мурило
9Альваро Мората
20Владислав Игнатьев
62′80′
7Жоау Феликс
84′
19Эдер
22Марио Эрмосо
17Рифат Жемалетдинов
33′
6Коке
87′
3Брайн Идову
10Анхель Корреа
9Федор Смолов
83′
19Диегу Коста
77′
18Александр Коломейцев
11Тома Лемар
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
2Голевые моменты3
11Удары (всего)19
3Удары в створ8
1Штанги, перекладины0
7Угловые7
12Фолы14
0Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяОрель Гринфельд(Израиль)
Боковой судьяИдан Йаркони(Израиль)
Боковой судьяРой Хассан(Израиль)
ВАРЖуан Пиньейру(Португалия)
Ассистент ВАРТиагу Мартинш(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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