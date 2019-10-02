«Атакующий трезубец «Атлетико» зарезал «Локомотив»
Испанские СМИ недовольны Диегу Костой и восхищаются Партеем и Жоау Феликсом после матча группового турнира Лиги чемпионов.
Испанские СМИ недовольны Диегу Костой и восхищаются Партеем и Жоау Феликсом после матча группового турнира Лиги чемпионов.
«Благодаря Партею «Атлетико» повел в счете. Он использовал те же приемы, что против «Реала» в недавнем дерби. Этим ганец взял игру в свои руки и принес такую важную и убедительную победу. Не то, что Диегу Коста. Партнеры по команде могли бы сделать с испанским нападающим то, что он сделал с ними в этом матче. Это преступление. Именно один из лидеров после неудачного эпизода показал плохую игру, вместо того, чтобы продолжать биться до конца. Загадки анатомии, как он так неудачно подставил ногу. Специально или нет — непонятно. А уже через минуту стал спорить с партнерами по команде и даже соперниками. Ругать тех, кто его не ругал. Именно
А «Локомотив» ждал. И Крыховяк получил шанс забить Облаку. В «Севилье» поляк был идеально выбрит и ухожен, а здесь — длинноволосый и бородатый. Изменился он и в футбольном плане. Из опорника с умением только обороняться поляк превратился в универсала, который может и отдать мяч, и ударить по воротам. Именно он создавал опасные моменты для Смолова, когда русские выбирались из обороны.
«У Симеоне все получилось. У него был лучший состав: атакующий трезубец Коста — Мората — Феликс был на поле. Даже несмотря на то, что была выбрана схема с двумя нападающими. «Локомотив» отдал мяч «Атлетико», команда из России не привязывается к мячу, она обыграла «Байер» с 26 процентами владения. Испанцы подарок приняли. И Партей устроил на половине поля соперника вечеринку, настоящий праздник. С
«Локомотив» следовал своему плану, грамотно и быстро выходя из обороны в атаку. Но далеко уходить особо не получалось. У «Атлетико» сзади работал Фелипе.
Феликс — сияющее острие трезубца. Настоящее золото. Он сделал оба гола, дал «Атлетико» то, что команде не хватало. Только Крыховяк, лучший игрок «Локо», мог
«Атлетико» уносит три очка из Москвы. Это поможет спокойнее смотреть на дальнейшие матчи в группе Лиги чемпионов.
Он был больше остальных благодарен за свободу на поле. Что и показал результативными действиями. Но решать тренеру, кому позволять бегать по всему полю, а кому — нет. Феликсу это еще надо заслужить. Как
|Юрий Семин
|Диего Симеоне
|Жоау Феликс
|48′
|Томас Партей(Диегу Коста, Жоау Феликс)
|58′
|1
|Маринату Гильерме
|13
|Ян Облак
|31
|Мачей Рыбус
|4
|Сантьяго Ариас
|5
|Бенедикт Хеведес
|12
|Ренан Лоди
|14
|Ведран Чорлука
|2
|Хосе Хименес
|23
|Жоау Мариу
85′
|18
|де Алмейда Монтейру Фелипе
82′
|6
|Дмитрий Баринов
|8
|Ньигес Сауль
|7
|Гжегож Крыховяк
|5
|Томас Партей
30′
|27
|Мурило
|9
|Альваро Мората
|20
|Владислав Игнатьев
62′80′
|7
|Жоау Феликс
84′
|19
|Эдер
|22
|Марио Эрмосо
|17
|Рифат Жемалетдинов
33′
|6
|Коке
87′
|3
|Брайн Идову
|10
|Анхель Корреа
|9
|Федор Смолов
83′
|19
|Диегу Коста
77′
|18
|Александр Коломейцев
|11
|Тома Лемар
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|11
|Удары (всего)
|19
|3
|Удары в створ
|8
|1
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|7
|12
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Орель Гринфельд(Израиль)
|Боковой судья
|Идан Йаркони(Израиль)
|Боковой судья
|Рой Хассан(Израиль)
|ВАР
|Жуан Пиньейру(Португалия)
|Ассистент ВАР
|Тиагу Мартинш(Португалия)