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13:18 (мск), источник: Sport24

«Сделаю татуировку, если забью «Реалу». Нападающий «Брюгге» наиграл на две новых тату

Теперь Эммануэлю Деннису надо сдержать слово.

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Вчера в Лиге чемпионов было два мощных матча. «Бавария» уничтожила «Тоттенхэм» в Лондоне — аж 7:2 с покером экс-игрока «Арсенала» Сержа Гнабри. Ну, а за пару часов до этого шоу провалился «Реал». Да, мадридцы вымучили ничью с «Брюгге», но это явно не тот результат, который устроил болельщиков на «Сантьяго Бернабеу».

Еще в первом тайме «Реал» получил два гола, и только после 9999999 навесов во втором головы Рамоса и Каземиро принесли хозяевам ничью. Теперь у Мадрида лишь очко после двух туров. Задача «выйти из группы» с «ПСЖ», «Галатасараем» и «Брюгге» уже не кажется такой элементарной.

Ладно «Реал» — не забываем, что бельгийцы и правда были хороши. Особенно один нигериец. 21-летний Эммануэль Бонавентуре Деннис отгрузил «Реалу» двушку. Два немного корявых, но все равно феерических для молодого парня гола. Не каждый день делаешь дубль на «Бернабеу» в ЛЧ в составе скромненькой команды.

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Сам Бонавентуре — парень впечатлительный. Еще до игры он был в восторге: «Сантьяго Бернабеу» — это сон! Многие даже не думали, что приедут сюда играть. Моя мечта сбылась. А если я еще и забью… Сделаю татуировку!.

Идеальный пример не банального предматчевого интервью. Вроде бы Деннис не многим рисковал — никто особо не ставил хотя бы на гол «Брюгге». Тем более на гол конкретного игрока. Но на деле Эммануэлю понадобилось всего 8 минут, чтобы заработать себе новую тату.

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Теперь у Денниса не только истории для внуков про голы на «Бернабеу». Но и обязанность сделать себе татуировку. Вернее, даже два. «Конечно, я помню про обещание! Ну что ж, значит, набью две тату!», — заявил счастливый Бонавентуре в эфире бельгийского ТВ.

Ждем от Денниса вещественных доказательств успеха на «Бернабеу».

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«Брюгге» — всего второй клуб нигерийца в карьере. Первым была, между прочим, луганская «Заря». Именно на Украине юный Деннис отыграл сезон-2016/2017. Забивал немного (6 мячей), но круто проявлял себя в важных матчах — дубль киевскому «Динамо», яркая игра в Лиге Европы.

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Летом 2017-го Денниса купил «Брюгге» — за смешные 1,2 миллиона евро. Бельгийцы умеют делать из сырых африканских талантов игроков серьезного уровня. Кажется, получилось и в этот раз — Бонавентуре интересуются «Ман Сити» и «Рома». Универсальный форвард (может сыграть и на фланге) уже стоит 10 миллионов.

Деннис зажег не только голами и словами. Но и празднованием в стиле Криштиану Роналду. Давно его не видели на «Сантьяго Бернабеу».

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«Криштиану — мой любимый игрок. Жаль, что он ушел из “Реала”. Хотел показать зрителям на “Бернабеу” то, по чему они скучают», — слова главного героя дня.

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Реал
2:2
Первый тайм: 0:2
Брюгге
Футбол, Лига чемпионов, Группа A1.10.2019, 19:55 (МСК UTC+3)Santiago Bernabeu, 65112 зрителей
Главные тренеры
Зинедин ЗиданФилипп Клеман
Голы
Серхио Рамос(Карим Бензема)55′
Эммануэл Деннис(Перси Тау)9′
Каземиру(Тони Кроос)85′
Эммануэл Деннис39′
Составы команд
2Даниэль Карвахаль
88Симон Миньоле
69′
4Серхио Рамос
77Клинтон Мата
5Рафаэль Варан
2Эдуард Соболь
8Тони Кроос
17Симон Дели
10Лука Модрич
44Брандон Мехеле
14Каземиру
25Руд Вормер
78′84′
9Карим Бензема
20Ханс Ванакен
7Эден Азар
90+2′
26Матс Ритс
13Тибо Куртуа
45′
11Крепин Диатта
1Альфонс Ареола
42Эммануэл Деннис
71′
6Фернандес Иглесиас Начо
45′
80Лоис Опенда
77′87′
12Марселу
21Дион Кулс
17Лукас Васкес
67′
35Перси Тау
90′
25Винисиус Жуниор
16Сибе Схрейверс
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
27Удары (всего)7
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
14Угловые1
7Фолы15
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяГеоргий Кабаков(Болгария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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