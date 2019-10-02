«Сделаю татуировку, если забью «Реалу». Нападающий «Брюгге» наиграл на две новых тату
Теперь Эммануэлю Деннису надо сдержать слово.
Теперь Эммануэлю Деннису надо сдержать слово.
Вчера в Лиге чемпионов было два мощных матча. «Бавария» уничтожила «Тоттенхэм» в Лондоне — аж 7:2 с покером
Еще в первом тайме «Реал» получил два гола, и только после 9999999 навесов во втором головы Рамоса и Каземиро принесли хозяевам ничью. Теперь у Мадрида лишь очко после двух туров. Задача «выйти из группы» с «ПСЖ», «Галатасараем» и «Брюгге» уже не кажется такой элементарной.
Ладно «Реал» — не забываем, что бельгийцы и правда были хороши. Особенно один нигериец. 21-летний Эммануэль Бонавентуре Деннис отгрузил «Реалу» двушку. Два немного корявых, но все равно феерических для молодого парня гола. Не каждый день делаешь дубль на «Бернабеу» в ЛЧ в составе скромненькой команды.
Сам Бонавентуре — парень впечатлительный. Еще до игры он был в восторге: «Сантьяго Бернабеу» — это сон! Многие даже не думали, что приедут сюда играть. Моя мечта сбылась. А если я еще и забью… Сделаю татуировку!.
Идеальный пример не банального предматчевого интервью. Вроде бы Деннис не многим рисковал — никто особо не ставил хотя бы на гол «Брюгге». Тем более на гол конкретного игрока. Но на деле Эммануэлю понадобилось всего 8 минут, чтобы заработать себе новую тату.
Теперь у Денниса не только истории для внуков про голы на «Бернабеу». Но и обязанность сделать себе татуировку. Вернее, даже два. «Конечно, я помню про обещание! Ну что ж, значит, набью две тату!», — заявил счастливый Бонавентуре в эфире бельгийского ТВ.
Ждем от Денниса вещественных доказательств успеха на «Бернабеу».
«Брюгге» — всего второй клуб нигерийца в карьере. Первым была, между прочим, луганская «Заря». Именно на Украине юный Деннис отыграл сезон-2016/2017. Забивал немного (6 мячей), но круто проявлял себя в важных матчах — дубль киевскому «Динамо», яркая игра в Лиге Европы.
Летом 2017-го Денниса купил «Брюгге» — за смешные 1,2 миллиона евро. Бельгийцы умеют делать из сырых африканских талантов игроков серьезного уровня. Кажется, получилось и в этот раз — Бонавентуре интересуются «Ман Сити» и «Рома». Универсальный форвард (может сыграть и на фланге) уже стоит 10 миллионов.
Деннис зажег не только голами и словами. Но и празднованием в стиле Криштиану Роналду. Давно его не видели на «Сантьяго Бернабеу».
«Криштиану — мой любимый игрок. Жаль, что он ушел из “Реала”. Хотел показать зрителям на “Бернабеу” то, по чему они скучают», — слова главного героя дня.
|Зинедин Зидан
|Филипп Клеман
|Серхио Рамос(Карим Бензема)
|55′
|Эммануэл Деннис(Перси Тау)
|9′
|Каземиру(Тони Кроос)
|85′
|Эммануэл Деннис
|39′
|2
|Даниэль Карвахаль
|88
|Симон Миньоле
69′
|4
|Серхио Рамос
|77
|Клинтон Мата
|5
|Рафаэль Варан
|2
|Эдуард Соболь
|8
|Тони Кроос
|17
|Симон Дели
|10
|Лука Модрич
|44
|Брандон Мехеле
|14
|Каземиру
|25
|Руд Вормер
78′84′
|9
|Карим Бензема
|20
|Ханс Ванакен
|7
|Эден Азар
90+2′
|26
|Матс Ритс
|13
|Тибо Куртуа
45′
|11
|Крепин Диатта
|1
|Альфонс Ареола
|42
|Эммануэл Деннис
71′
|6
|Фернандес Иглесиас Начо
45′
|80
|Лоис Опенда
77′87′
|12
|Марселу
|21
|Дион Кулс
|17
|Лукас Васкес
67′
|35
|Перси Тау
90′
|25
|Винисиус Жуниор
|16
|Сибе Схрейверс
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|27
|Удары (всего)
|7
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|14
|Угловые
|1
|7
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Георгий Кабаков(Болгария)