Он унизил «Тоттенхэм». Гнабри — новая звезда «Баварии»

2013 год, база «Арсенала» в Хартфордшире к северу от Лондона. На тренировке к паре Касорла — Аршавин внезапно подключился какой-то юный футболист, больше похожий на африканского бегуна — щуплый, быстрый и выносливый. Серж Гнабри, немец ивуарийского происхождения, только-только присоединился к основе Арсена Венгера после удачного стартового сезона в составе юношеской команды. Гнабри действительно занимался легкой атлетикой, но еще до школы предпочел обычному бегу футбол.

В академии «Штутгарта», воспитавшей в последние годы Киммиха и Вернера, сразу заметили скоростные данные футболиста и поставили играть на фланг. Уже в юношеских командах Гнабри выделялся нестандартным дриблингом и взрывной скоростью. Неудивительно, что в 15 лет после одного из турниров на юге Германии Гнабри заметил известный специалист по молодым футбольным дарованиям — Венгер. Однако Англия так и не стала страной, где «немецкий вундеркинд» смог раскрыл свой потенциал.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/h8oBM-CAI7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/h8oBM-CAI7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/sergegnabry/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Serge Gnabry</a> (@sergegnabry) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2013-12-15T15:27:09+00:00">15 Дек 2013 в 7:27 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Закрепиться в основе «канониров» Гнабри не смог, хотя все предпосылки для этого были. Сезон-2012/13 Гнабри начал в игре с «Ковентри» (6:1) в Кубке лиги, затем — дебют в Лиге чемпионов против «Шальке"(0:2), а потом и первый гол за «пушкарей» в матче с «Суонси» (3:1). Резкий и многообещающий старт оборвался страшной травмой колена, разлучившей Гнабри с футболом на полгода.

Возвращаться на поле пришлось уже в другой команде — «Вест Бромвиче» Тони Пьюлиса. Однако там Гнабри во время матчей занимался уже привычным для себя делом — сидел. Либо на лавке, либо на трибунах «Хоторнс».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/62ZWUsiADq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/62ZWUsiADq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/sergegnabry/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Serge Gnabry</a> (@sergegnabry) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2015-08-26T14:28:22+00:00">26 Авг 2015 в 7:28 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Настоящая же реанимация карьеры Гнабри связана с Хорстом Хрубешем, главным тренером олимпийской сборной Германии на играх в Рио в 2016-м. Шустрый Серж был главной движущей силой сборной — шесть голов в шести матчах. Лишь хозяева во главе с Неймаром смогли остановить немцев, взявших в итоге серебро. Но даже после бенефиса на Олимпиаде переезд с «Эмирейтс» был неизбежен — в «Арсенале» Езила и Санчеса Гнабри был лишним элементом.

Позднее немец сказал, что решение покинуть Лондон было одним из самых сложных в его жизни. Но стабильно выходить в основе при живых Касорле и Санчесе было невозможной задачей — Гнабри набирался бы опыта на тренировках, но так и остался бы в статусе «подающего надежды» до 25 лет.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BNkQM7SFd9f/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BNkQM7SFd9f/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/sergegnabry/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Serge Gnabry</a> (@sergegnabry) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-03T19:18:36+00:00">3 Дек 2016 в 11:18 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Возвращение в бундеслигу — хоть и в команду ниже по задачам и статусу — было оптимальным вариантом. Стабильное игровое время в старте помогли раскрыть возможности вингера уже в первый год. Один сезон в «Вердере» стал успешнее, чем четыре в «Арсенале». Уже во втором матче на немецкой земле Гнабри открыл счет голам за «музыкантов», а в ноябре 2016-го был вызван в первую сборную и оформил хет-трик в дебютной игре с Сан-Марино (8:0). Гнабри стал вторым немецким футболистом, кому удалось забить три гола в своей первой игре за национальную команду. Но на этом успехи на родине не закончились — 11 голов в 27 матчах сделали Гнабри одним из лидеров трансферного шорт-листа «Баварии», стабильно скупающей талантов Германии.

История с арендой в клуб «помладше» повторилась, однако Наггельсман, 29-летний главный тренер «Хоффенхайма» и настоящий футбольный гик, лично хотел подписать Гнабри. Тренер сделал из Гнабри универсала атакующего плана — за сезон молодой футболист поиграл и на родной позиции левого вингера, и в роли ложной девятки, центрального полузащитника, и подключающегося из глубины, и даже на острие атаки. Итогом тактической гибкости Гнабри и гениальности Наггельсмана стал лучший результат команды в истории — четвертое место и выход в групповой этап Лиги чемпионов-2018/19. «Наггельсман один из лучших, — признавался Гнабри. — Он — одна из причин, по которой я играю на таком уровне. Чувствую, что с ним могу постоянно прогрессировать. В его философии есть много тактических нюансов, которые я хотел добавить в свою манеру игры».

К баварскому этапу карьеры Гнабри подошел уже не в статусе будущей звезды, а в качестве раскрывшегося футболиста, способного взрывать фланги и забивать с любой позиции. Благодаря Наггельсману юный немец ивуарийского происхождения стал козырем Лева в сборной и главным талантом бундеслиги наравне с Санчо из «Боруссии».

Гнабри всего 24, но он уже влюбил в себя болельщиков мюнхенского клуба своим невероятным дриблингом и голами против соперников разного уровня — в первом же полноценном сезоне в «Баварии» Гнабри обогнал Левандовски за звание лучшего игрока по версии болельщиков. А в нынешнем только подтверждает эту награду — второй тайм матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (7:2) стал уникальным для Гнабри. Еще никому из футболистов не удавалось забивать четыре гола после перерыва.

Свою радость он разделил даже с бывшим клубом, написав в Twitter: «Северный Лондон будет красным». Намекнул на превосходство «Арсенала» над «Тоттенхэмом».