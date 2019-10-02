Он унизил «Тоттенхэм». Гнабри — новая звезда «Баварии»

2013 год, база «Арсенала» в Хартфордшире к северу от Лондона. На тренировке к паре Касорла — Аршавин внезапно подключился какой-то юный футболист, больше похожий на африканского бегуна — щуплый, быстрый и выносливый. Серж Гнабри, немец ивуарийского происхождения, только-только присоединился к основе Арсена Венгера после удачного стартового сезона в составе юношеской команды. Гнабри действительно занимался легкой атлетикой, но еще до школы предпочел обычному бегу футбол.
В академии «Штутгарта», воспитавшей в последние годы Киммиха и Вернера, сразу заметили скоростные данные футболиста и поставили играть на фланг. Уже в юношеских командах Гнабри выделялся нестандартным дриблингом и взрывной скоростью. Неудивительно, что в 15 лет после одного из турниров на юге Германии Гнабри заметил известный специалист по молодым футбольным дарованиям — Венгер. Однако Англия так и не стала страной, где «немецкий вундеркинд» смог раскрыл свой потенциал.
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Закрепиться в основе «канониров» Гнабри не смог, хотя все предпосылки для этого были. Сезон-2012/13 Гнабри начал в игре с «Ковентри» (6:1) в Кубке лиги, затем — дебют в Лиге чемпионов против «Шальке"(0:2), а потом и первый гол за «пушкарей» в матче с «Суонси» (3:1). Резкий и многообещающий старт оборвался страшной травмой колена, разлучившей Гнабри с футболом на полгода.
Возвращаться на поле пришлось уже в другой команде — «Вест Бромвиче» Тони Пьюлиса. Однако там Гнабри во время матчей занимался уже привычным для себя делом — сидел. Либо на лавке, либо на трибунах «Хоторнс».
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Настоящая же реанимация карьеры Гнабри связана с Хорстом Хрубешем, главным тренером олимпийской сборной Германии на играх в Рио в 2016-м. Шустрый Серж был главной движущей силой сборной — шесть голов в шести матчах. Лишь хозяева во главе с Неймаром смогли остановить немцев, взявших в итоге серебро. Но даже после бенефиса на Олимпиаде переезд с «Эмирейтс» был неизбежен — в «Арсенале» Езила и Санчеса Гнабри был лишним элементом.
Позднее немец сказал, что решение покинуть Лондон было одним из самых сложных в его жизни. Но стабильно выходить в основе при живых Касорле и Санчесе было невозможной задачей — Гнабри набирался бы опыта на тренировках, но так и остался бы в статусе «подающего надежды» до 25 лет.
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Возвращение в бундеслигу — хоть и в команду ниже по задачам и статусу — было оптимальным вариантом. Стабильное игровое время в старте помогли раскрыть возможности вингера уже в первый год. Один сезон в «Вердере» стал успешнее, чем четыре в «Арсенале». Уже во втором матче на немецкой земле Гнабри открыл счет голам за «музыкантов», а в ноябре 2016-го был вызван в первую сборную и оформил хет-трик в дебютной игре с Сан-Марино (8:0). Гнабри стал вторым немецким футболистом, кому удалось забить три гола в своей первой игре за национальную команду. Но на этом успехи на родине не закончились — 11 голов в 27 матчах сделали Гнабри одним из лидеров трансферного шорт-листа «Баварии», стабильно скупающей талантов Германии.
История с арендой в клуб «помладше» повторилась, однако Наггельсман, 29-летний главный тренер «Хоффенхайма» и настоящий футбольный гик, лично хотел подписать Гнабри. Тренер сделал из Гнабри универсала атакующего плана — за сезон молодой футболист поиграл и на родной позиции левого вингера, и в роли ложной девятки, центрального полузащитника, и подключающегося из глубины, и даже на острие атаки. Итогом тактической гибкости Гнабри и гениальности Наггельсмана стал лучший результат команды в истории — четвертое место и выход в групповой этап Лиги чемпионов-2018/19. «Наггельсман один из лучших, — признавался Гнабри. — Он — одна из причин, по которой я играю на таком уровне. Чувствую, что с ним могу постоянно прогрессировать. В его философии есть много тактических нюансов, которые я хотел добавить в свою манеру игры».
К баварскому этапу карьеры Гнабри подошел уже не в статусе будущей звезды, а в качестве раскрывшегося футболиста, способного взрывать фланги и забивать с любой позиции. Благодаря Наггельсману юный немец ивуарийского происхождения стал козырем Лева в сборной и главным талантом бундеслиги наравне с Санчо из «Боруссии».
Гнабри всего 24, но он уже влюбил в себя болельщиков мюнхенского клуба своим невероятным дриблингом и голами против соперников разного уровня — в первом же полноценном сезоне в «Баварии» Гнабри обогнал Левандовски за звание лучшего игрока по версии болельщиков. А в нынешнем только подтверждает эту награду — второй тайм матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (7:2) стал уникальным для Гнабри. Еще никому из футболистов не удавалось забивать четыре гола после перерыва.
Свою радость он разделил даже с бывшим клубом, написав в Twitter: «Северный Лондон будет красным». Намекнул на превосходство «Арсенала» над «Тоттенхэмом».
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Гнабри не сдался после того, как проиграл борьбу в «Арсенале» и сохранил к клубу теплые чувства, не переставая совершенствоваться и доказывать, что Венгер тоже ошибается, а тяжелые травмы и отсутствие доверия только закаляют характер. Главное — трудолюбие и вера в себя.