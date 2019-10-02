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13:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Он унизил «Тоттенхэм». Гнабри — новая звезда «Баварии»

Несколько лет назад травма колена и конкуренция в «Арсенале» едва не погубили его карьеру. Лондонцы забраковали Сержа Гнабри, а теперь он ведет за собой сборную Германии и бьет рекорды в Лиге чемпионов в составе «Баварии».

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2013 год, база «Арсенала» в Хартфордшире к северу от Лондона. На тренировке к паре Касорла — Аршавин внезапно подключился какой-то юный футболист, больше похожий на африканского бегуна — щуплый, быстрый и выносливый. Серж Гнабри, немец ивуарийского происхождения, только-только присоединился к основе Арсена Венгера после удачного стартового сезона в составе юношеской команды. Гнабри действительно занимался легкой атлетикой, но еще до школы предпочел обычному бегу футбол.

В академии «Штутгарта», воспитавшей в последние годы Киммиха и Вернера, сразу заметили скоростные данные футболиста и поставили играть на фланг. Уже в юношеских командах Гнабри выделялся нестандартным дриблингом и взрывной скоростью. Неудивительно, что в 15 лет после одного из турниров на юге Германии Гнабри заметил известный специалист по молодым футбольным дарованиям — Венгер. Однако Англия так и не стала страной, где «немецкий вундеркинд» смог раскрыл свой потенциал.

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Закрепиться в основе «канониров» Гнабри не смог, хотя все предпосылки для этого были. Сезон-2012/13 Гнабри начал в игре с «Ковентри» (6:1) в Кубке лиги, затем — дебют в Лиге чемпионов против «Шальке"(0:2), а потом и первый гол за «пушкарей» в матче с «Суонси» (3:1). Резкий и многообещающий старт оборвался страшной травмой колена, разлучившей Гнабри с футболом на полгода.

Возвращаться на поле пришлось уже в другой команде — «Вест Бромвиче» Тони Пьюлиса. Однако там Гнабри во время матчей занимался уже привычным для себя делом — сидел. Либо на лавке, либо на трибунах «Хоторнс».

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Настоящая же реанимация карьеры Гнабри связана с Хорстом Хрубешем, главным тренером олимпийской сборной Германии на играх в Рио в 2016-м. Шустрый Серж был главной движущей силой сборной — шесть голов в шести матчах. Лишь хозяева во главе с Неймаром смогли остановить немцев, взявших в итоге серебро. Но даже после бенефиса на Олимпиаде переезд с «Эмирейтс» был неизбежен — в «Арсенале» Езила и Санчеса Гнабри был лишним элементом.

Позднее немец сказал, что решение покинуть Лондон было одним из самых сложных в его жизни. Но стабильно выходить в основе при живых Касорле и Санчесе было невозможной задачей — Гнабри набирался бы опыта на тренировках, но так и остался бы в статусе «подающего надежды» до 25 лет.

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Возвращение в бундеслигу — хоть и в команду ниже по задачам и статусу — было оптимальным вариантом. Стабильное игровое время в старте помогли раскрыть возможности вингера уже в первый год. Один сезон в «Вердере» стал успешнее, чем четыре в «Арсенале». Уже во втором матче на немецкой земле Гнабри открыл счет голам за «музыкантов», а в ноябре 2016-го был вызван в первую сборную и оформил хет-трик в дебютной игре с Сан-Марино (8:0). Гнабри стал вторым немецким футболистом, кому удалось забить три гола в своей первой игре за национальную команду. Но на этом успехи на родине не закончились — 11 голов в 27 матчах сделали Гнабри одним из лидеров трансферного шорт-листа «Баварии», стабильно скупающей талантов Германии.

История с арендой в клуб «помладше» повторилась, однако Наггельсман, 29-летний главный тренер «Хоффенхайма» и настоящий футбольный гик, лично хотел подписать Гнабри. Тренер сделал из Гнабри универсала атакующего плана — за сезон молодой футболист поиграл и на родной позиции левого вингера, и в роли ложной девятки, центрального полузащитника, и подключающегося из глубины, и даже на острие атаки. Итогом тактической гибкости Гнабри и гениальности Наггельсмана стал лучший результат команды в истории — четвертое место и выход в групповой этап Лиги чемпионов-2018/19. «Наггельсман один из лучших, — признавался Гнабри. — Он — одна из причин, по которой я играю на таком уровне. Чувствую, что с ним могу постоянно прогрессировать. В его философии есть много тактических нюансов, которые я хотел добавить в свою манеру игры».

К баварскому этапу карьеры Гнабри подошел уже не в статусе будущей звезды, а в качестве раскрывшегося футболиста, способного взрывать фланги и забивать с любой позиции. Благодаря Наггельсману юный немец ивуарийского происхождения стал козырем Лева в сборной и главным талантом бундеслиги наравне с Санчо из «Боруссии».

Гнабри всего 24, но он уже влюбил в себя болельщиков мюнхенского клуба своим невероятным дриблингом и голами против соперников разного уровня — в первом же полноценном сезоне в «Баварии» Гнабри обогнал Левандовски за звание лучшего игрока по версии болельщиков. А в нынешнем только подтверждает эту награду — второй тайм матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (7:2) стал уникальным для Гнабри. Еще никому из футболистов не удавалось забивать четыре гола после перерыва.

Свою радость он разделил даже с бывшим клубом, написав в Twitter: «Северный Лондон будет красным». Намекнул на превосходство «Арсенала» над «Тоттенхэмом».

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Гнабри не сдался после того, как проиграл борьбу в «Арсенале» и сохранил к клубу теплые чувства, не переставая совершенствоваться и доказывать, что Венгер тоже ошибается, а тяжелые травмы и отсутствие доверия только закаляют характер. Главное — трудолюбие и вера в себя.

Тоттенхэм Хотспур
2:7
Первый тайм: 1:2
Бавария
Футбол, Лига чемпионов, Группа B1.10.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Tottenham Hotspur Stadium, 60127 зрителей
Главные тренеры
Маурисио ПокеттиноНико Ковач
Голы
Сон Хын Мин(Мусса Сиссоко)12′
Джошуа Киммих15′
Харри Кейн61′
Роберт Левандовски(Серж Гнабри)45′
Серж Гнабри(Бенжамен Павар)53′
Серж Гнабри(Корентен Толиссо)55′
Серж Гнабри(Тиагу Алькантара)83′
Роберт Левандовски(Филиппе Коутинью)87′
Серж Гнабри(Корентен Толиссо)88′
Составы команд
1Юго Ллорис
1Мануэль Нойер
24Серж Орье
5Бенжамен Павар
3Дэнни Роуз
4Никлас Зюле
4Тоби Алдервейрелд
24Корентен Толиссо
5Ян Фертонген
32Джошуа Киммих
17Мусса Сиссоко
10Филиппе Коутинью
7Сон Хын Мин
9Роберт Левандовски
10Харри Кейн
46′
22Серж Гнабри
25′
28Танги Ндомбеле
42′64′
27Давид Алаба
45′
23Кристиан Эриксен
6Тиагу Алькантара
20Деле Алли
71′
17Джером Боатенг
72′
27Лукас Моура
8Хави Мартинес
8Харри Уинкс
81′
29Кингсли Коман
71′
11Эрик Ламела
14Иван Перишич
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)21
8Удары в створ11
0Штанги, перекладины0
6Угловые4
15Фолы8
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяКлеман Тюрпен(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тоттенхэм Хотспур
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