Виктор Гончаренко: «Старая версия» ЦСКА еще не просматривается, но мы к ней идем

Источник: Спорт-Экспресс

— Что вызывает наибольшее беспокойство перед завтрашней игрой? — первый вопрос Гончаренко на пресс-конференции.

— Говорить, что есть беспокойство, было бы неправильно. Но этот матч определенно будет отличаться от игр в национальном чемпионате. Точно так же как и для «Эспаньола» он будет отличаться от встреч в ла лиге. Если говорить о волнении… Самое главное, мы не должны ни в коем случае думать, что в «Эспаньоле» что-то не так, смотря на их выступление в национальном чемпионате. Все их игры в ла лиге и с «Гранадой», и с «Реал Сосьедад», и с «Вальядолидом», и с «Сельтой» шли на равных, где-то «Эспаньол» играл даже лучше. Мы не должны заблуждаться из-за места в таблице и результатов «Эспаньола». Стоит смотреть на то, как они играют.

— Ровно год назад вы обыграли «Реал». В чем за это время команда прибавила?

— Ох, как давно это было… Так много игр было, что забываешь то, что было год назад. Мы идем по своему пути, постоянно приобретаем опыт. Мы стали опытнее, научились дожимать матчи, в которых имеем преимущество. Мы лучше стали играть в концовках. Наверное, то, что было в «старой версии» ЦСКА, еще не просматривается, но мы к этому идем. У нас стало больше коммуникаций внутри команды. Если год назад мы по-разному друг друга понимали, то теперь стали более сплоченными.

— После неудачного результата в первом туре можно назвать этот матч финалом за выход из группы?

— Турнир скоротечный, и любые потери очков в первых турах осложняют борьбу за выход из группы. Но решающими, на мой взгляд, станут спаренные матчи с «Ференцварошем». Обычно к пятому туру уже ясны все расклады в борьбе за плей-офф.

— Кто-то из травмированных может вернуться завтра в матче с «Эспаньолом»?

— У нас готов Гогуа. Но завтра протокол ограничен 18 игроками, мы еще посмотрим, кого туда включать. Вот к вопросу о проблемах с составом — у нас уже просматривается конкуренция, чтобы попасть в заявку. Надеюсь, Набабкин и Щенников помогут нам сразу после паузы на игры сборной.

— А Дзагоев?

— Больная наша тема, как и Алана. Когда он получил рецидив, он сам зарекается говорить, когда будет в строю. Может, через неделю начнет тренировки в общей группе. Но когда он вернется на поле, никто пока точно сказать не может. Его желание тренироваться и играть находится на самом высоком уровне. Мы все надеемся, что он еще порадует нас своей игрой.

— Вас называют одним из самых опытных игроков ЦСКА. Как вы к этому относитесь? — первый вопрос к защитнику ЦСКА Игорю Дивееву, пришедшему на пресс-конференцию с главным тренером.

— Опытный, не опытный… моя задача, как центрального защитника, помогать своим партнерам. Кричу: справа, слева… В последнее время проводим много игр, поэтому так выходит.

— Вы знаете игрока «Эспаньола» Тугаринова. Общались с ним? Спрашивали что-то про соперника?