«Бенфика» разгромила «Зенит» в матче Юношеской лиги УЕФА

Встреча группы G, прошедшая в среду в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 7:1 а пользу гостей. Единственный мяч у хозяев забил Вадим Симутенков с пенальти на 75-й минуте. У португальской команды дубль оформил Тьягу Говейя (15 и 52), также отличились Умару Эмбало (2), Тьягу Данташ (20 — с пенальти), Роналду Камара (48), Рамуш (56) и Жаир Тавареш (81).