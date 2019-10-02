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17:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бенфика» разгромила «Зенит» в матче Юношеской лиги УЕФА

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Петербургский «Зенит» проиграл лиссабонской «Бенфике» с разницей в шесть мячей в матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

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Встреча группы G, прошедшая в среду в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 7:1 а пользу гостей. Единственный мяч у хозяев забил Вадим Симутенков с пенальти на 75-й минуте. У португальской команды дубль оформил Тьягу Говейя (15 и 52), также отличились Умару Эмбало (2), Тьягу Данташ (20 — с пенальти), Роналду Камара (48), Рамуш (56) и Жаир Тавареш (81).

Основные команды «Зенита» и «Бенфики» сыграют друг с другом в рамках группового этапа Лиги чемпионов также в среду. Встреча группы G пройдет на стадионе на Крестовском острове и начнется в 22:00 мск.

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