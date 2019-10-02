«Бенфика» разгромила «Зенит» в матче Юношеской лиги УЕФА
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Петербургский «Зенит» проиграл лиссабонской «Бенфике» с разницей в шесть мячей в матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА.
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Петербургский «Зенит» проиграл лиссабонской «Бенфике» с разницей в шесть мячей в матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА.
Встреча группы G, прошедшая в среду в
Основные команды «Зенита» и «Бенфики» сыграют друг с другом в рамках группового этапа Лиги чемпионов также в среду. Встреча группы G пройдет на стадионе на Крестовском острове и начнется в 22:00 мск.