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20:42 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Минска» проиграли «Дерби Каунти» в Юношеской лиге УЕФА

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Минска» неудачно провели первый матч квалификации Юношеской лиги УЕФА (U-19), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня минчане принимали на своем поле сверстников из английского клуба «Дерби Каунти» и уступили со счетом 0:2. Оба мяча забил Морган Уиттакер, отличившийся на 22-й и 88-й минутах игры. Ответная встреча состоится 22 октября на поле английской команды.

Юношеская дружина ФК «Минск» в третий раз принимает участие в этом континентальном турнире.

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