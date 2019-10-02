Футболисты «Минска» проиграли «Дерби Каунти» в Юношеской лиге УЕФА
2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Минска» неудачно провели первый матч квалификации Юношеской лиги УЕФА (U-19), сообщает корреспондент БЕЛТА.
2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Минска» неудачно провели первый матч квалификации Юношеской лиги УЕФА (U-19), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня минчане принимали на своем поле сверстников из английского клуба «Дерби Каунти» и уступили со счетом 0:2. Оба мяча забил Морган Уиттакер, отличившийся на 22-й и 88-й минутах игры. Ответная встреча состоится 22 октября на поле английской команды.
Юношеская дружина ФК «Минск» в третий раз принимает участие в этом континентальном турнире.