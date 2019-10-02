«Барселона» — «Интер»: составы команд на матч Лиги чемпионов

«Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Лангле, Семеду, Артур, Бускетс, де Йонг, Месси, Суарес, Гризманн.
«Интер»: Ханданович, Годин, де Врей, Шкриньяр, Кандрева, Сенси, Барелла, Брозович, Асамоа, Л. Мартинес, Санчес.
Обслужит встречу бригада арбитров из Словении во главе с Дамиром Скоминой. В роли его ассистентов выступят Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервный рефери — Раде Обренович.
В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» сыграла вничью с дортмундской «Боруссией» (0:0), а «Интер» не сумел обыграть пражскую «Славию» (1:1).