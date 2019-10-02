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21:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» — «Интер»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и миланского «Интера» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
Группа F, 2.10.2019, 22:00

Барселона0Интер1

«Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Лангле, Семеду, Артур, Бускетс, де Йонг, Месси, Суарес, Гризманн.

«Интер»: Ханданович, Годин, де Врей, Шкриньяр, Кандрева, Сенси, Барелла, Брозович, Асамоа, Л. Мартинес, Санчес.

Обслужит встречу бригада арбитров из Словении во главе с Дамиром Скоминой. В роли его ассистентов выступят Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервный рефери — Раде Обренович.

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» сыграла вничью с дортмундской «Боруссией» (0:0), а «Интер» не сумел обыграть пражскую «Славию» (1:1).

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