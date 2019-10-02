Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Зенит
Бенфика
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Ливерпуль
Зальцбург
31
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Барселона
Интер
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
РБ Лейпциг
Лион
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Валенсия
Аякс
02
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Лилль
Челси
11
Футбол. Еврокубки
19:55
Генк
Наполи
00
Футбол. Еврокубки
19:55
Славия Пр
Боруссия Д
02
Все события
Фоторепортажи
10Хэмилтон победил на Гран-при России в Сочи
13Как Босса вывели с поля в матче «Локо» — «Зенит»
21:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Бенфики» на матч ЛЧ

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Защитник Игорь Смольников и полузащитник Олег Шатов выйдут в стартовом составе санкт-петербургского «Зенита» на матч группового этапа Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой», сообщается на официальном сайте УЕФА.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча 2-го тура в группе G пройдет в среду в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск.

Cтартовый состав «Зенита»: Андрей Лунев (вратарь), Дуглас Сантос, Бранислав Иванович (капитан), Вильмар Барриос, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Игорь Смольников, Артем Дзюба, Магомед Оздоев, Ярослав Ракицкий, Олег Шатов.

Стартовый состав «Бенфики: Одиссеас Влаходимос (вратарь), Алекс Гримальдо, Любомир Фейса, Рубен Диаш, Аппеит Пирес Габриэль, Харис Сеферович, Пицци, Рафа Силва, Жардел, Адель Таарабт, Томас Таварес.

Бенфика
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Кому пиджак по размеру: 10 кандидатов на пост тренера 'Спартака'
Как гимнастка из СССР получила предложение руки от сына президента
Шведский биатлонист призвал отстранить всех российских атлетов
Трехкратная чемпионка ОИ Кузьмина объявила о завершении карьеры
Дубль Хакими принес «Боруссии» победу в матче Лиги чемпионов
«Ак Барс» победил СКА и возглавил таблицу Восточной конференции
Алан Дзагоев рассказал о несостоявшемся переходе в «Челси»
«Барселона» принимает «Интер» в Лиге чемпионов (трансляция)
Washington Post: Добро пожаловать в начало эпохи Ильи Самсонова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь