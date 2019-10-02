Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Бенфики» на матч ЛЧ
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Защитник Игорь Смольников и полузащитник Олег Шатов выйдут в стартовом составе
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Защитник Игорь Смольников и полузащитник Олег Шатов выйдут в стартовом составе
Встреча 2-го тура в группе G пройдет в среду в
Cтартовый состав «Зенита»: Андрей Лунев (вратарь), Дуглас Сантос, Бранислав Иванович (капитан), Вильмар Барриос, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Игорь Смольников, Артем Дзюба, Магомед Оздоев, Ярослав Ракицкий, Олег Шатов.
Стартовый состав «Бенфики: Одиссеас Влаходимос (вратарь), Алекс Гримальдо, Любомир Фейса, Рубен Диаш, Аппеит Пирес Габриэль, Харис Сеферович, Пицци, Рафа Силва, Жардел, Адель Таарабт, Томас Таварес.