Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Зенит
Бенфика
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Ливерпуль
Зальцбург
31
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Барселона
Интер
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
РБ Лейпциг
Лион
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Валенсия
Аякс
02
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Лилль
Челси
11
Футбол. Еврокубки
19:55
Генк
Наполи
00
Футбол. Еврокубки
19:55
Славия Пр
Боруссия Д
02
Все события
Фоторепортажи
10Хэмилтон победил на Гран-при России в Сочи
13Как Босса вывели с поля в матче «Локо» — «Зенит»
22:24 (мск), источник: ТАСС

Дубль Хакими принес дортмундской «Боруссии» победу над «Славией» в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 2 октября. Немецкий футбольный клуб «Боруссия» из Дортмунда на выезде одержал победу над чешской «Славией» из Праги со счетом 2:0 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Дублем отметился защитник гостей Ашраф Хакими (35-я и 89-я минуты).

«Боруссия» набрала четыре очка в двух матчах в группе F, «Славия» после двух туров имеет в активе один балл. У испанской «Барселоны» и итальянского «Интера», которые сыграют между собой в другой встрече группы F позднее в среду, по одному очку и одному матчу.

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
Группа E, 2.10.2019, 19:55

Генк0Наполи0
Итальянский клуб «Наполи» сыграл вничью в гостях против бельгийского «Генка» (0:0) и набрал четыре очка после двух матчей группы Е.

«Генк», который также сыграл два матча, имеет в активе один балл, встреча между двумя другими командами группы Е — английским «Ливерпулем» и австрийским «Зальцбургом» — пройдет позднее в среду. На данный момент «Зальцбург» имеет в активе три очка, «Ливерпуль» не набрал баллов, у обеих команд по одному матчу.

В третьем туре «Боруссия» на выезде сыграет с «Интером», «Славия» примет «Барселону», оба матча пройдут 23 октября.

Читайте также
Славия Пр
0:2
Первый тайм: 0:1
Боруссия Д
Футбол, Лига чемпионов, Группа F2.10.2019, 19:55 (МСК UTC+3)Eden
Главные тренеры
Индржих ТрпишовскиЛюсьен Фавр
Голы
Ашраф Хакими35′
Ашраф Хакими89′
Составы команд
1Ондржей Коларж
1Роман Бюрки
5Владимир Цоуфал
26Лукаш Пищек
22′
18Ян Боржил
15Матс Хуммельс
2Давид Говорка
50′
16Мануэль Аканджи
15Ондржей Кудела
13Рафаэл Геррейру
9Питер Олайинка
11Марко Ройс
22Томаш Соучек
6Томас Дилэйни
23Петр Шевчик
45′
28Аксель Витсель
28Лукаш Масопуст
76′
5Ашраф Хакими
90′
12Ярослав Зелены
2Дан-Аксель Загаду
7Николае Станчу
83′
7Джейдон Санчо
74′
21Милан Шкода
23Торган Азар
11Станислав Тецл
59′
19Юлиан Брандт
90′
14Мик ван Бюрен
10Марио Гетце
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)10
7Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
6Угловые2
6Фолы10
3Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяБьерн Кайперс(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Славия Пр
НовостиМатчиСоставСтатистика
Боруссия Д
НовостиМатчиСоставСтатистика
Наполи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Генк
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Американская публика сначала освистывала россиянина, но потом полюбила
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
Шведский биатлонист призвал отстранить всех российских атлетов
Трехкратная чемпионка ОИ Кузьмина объявила о завершении карьеры
«Ак Барс» победил СКА и возглавил таблицу Восточной конференции
Алан Дзагоев рассказал о несостоявшемся переходе в «Челси»
«Барселона» принимает «Интер» в Лиге чемпионов (трансляция)
Washington Post: Добро пожаловать в начало эпохи Ильи Самсонова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь