Дубль Хакими принес дортмундской «Боруссии» победу над «Славией» в матче Лиги чемпионов

Источник: РИА "Новости"

Дублем отметился защитник гостей Ашраф Хакими (35-я и 89-я минуты).

«Боруссия» набрала четыре очка в двух матчах в группе F, «Славия» после двух туров имеет в активе один балл. У испанской «Барселоны» и итальянского «Интера», которые сыграют между собой в другой встрече группы F позднее в среду, по одному очку и одному матчу.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Группа E, 2.10.2019, 19:55 Генк 0 Наполи 0

Итальянский клуб «Наполи» сыграл вничью в гостях против бельгийского «Генка» (0:0) и набрал четыре очка после двух матчей группы Е.

«Генк», который также сыграл два матча, имеет в активе один балл, встреча между двумя другими командами группы Е — английским «Ливерпулем» и австрийским «Зальцбургом» — пройдет позднее в среду. На данный момент «Зальцбург» имеет в активе три очка, «Ливерпуль» не набрал баллов, у обеих команд по одному матчу.