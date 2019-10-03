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10Судьбу игры «Локо» — «Зенит» решил VAR
00:18 (мск), источник: ТАСС

«Барселона» одержала волевую победу над «Интером» в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 3 октября. Испанский футбольный клуб «Барселона» одержал победу над итальянским «Интером» со счетом 2:1 в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: Reuters

Счет на третьей минуте открыл нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. Во втором тайме дубль оформил форвард «Барселоны» Луис Суарес (58, 84). Команды выступают в группе F вместе с «Боруссией» из Дортмунда и чешской «Славией», чей матч, прошедший ранее в среду, завершился гостевой победой немецкого клуба со счетом 2:0. В турнирной таблице первое место занимает «Боруссия», второе — «Барселона», в активе обеих команд по 4 очка, «Интер» и «Славия» набрали по одному очку.

Соперник санкт-петербургского «Зенита» по группе G французский «Лион» в гостях обыграл немецкий «Лейпциг» — 2:0. «Зенит» и «Лион» после двух туров набрали по 4 очка, «Лейпциг» — 3, португальская «Бенфика», которую «Зенит» обыграл со счетом 3:1, очков в активе не имеет.

В группе E итальянский «Наполи» сыграл вничью с бельгийским «Генком» — 0:0. Английский «Ливерпуль» оказался сильнее австрийского «Зальцбурга» — 4:3, причем по ходу матча мерсисайдцы вели со счетом 3:0, австрийцы сумели сравнять счет, но гол Мохаммеда Салаха принес хозяевам победу. В турнирной таблице лидирует «Наполи», набравший 4 очка, далее идут «Зальцбург», «Ливерпуль» (по 3) и «Генк» (1).

Испанская «Валенсия» в группе H потерпела крупное поражение от голландского «Аякса» — 0:3, один из голов забил бывший полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес, а российский полузащитник испанской команды Денис Черышев вышел на замену на 76-й минуте, но результативными действиями не отметился. Английский «Челси» обыграл французский «Лилль» — 2:1. В турнирной таблице лидирующую позицию занимает «Аякс» с 6 очками, «Челси» и «Валенсия» набрали по 3 очка, «Лилль» — ни одного.

Матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 22—23 октября.

Барселона
2:1
Первый тайм: 0:1
Интер
Футбол, Лига чемпионов, Группа F2.10.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Camp Nou, 86141 зритель
Главные тренеры
Эрнесто ВальвердеАнтонио Конте
Голы
Луис Суарес(Артуро Видаль)58′
Лаутаро Мартинес(Алексис Санчес)3′
Луис Суарес(Лионель Месси)84′
Составы команд
1Марк-Андре тер Штеген
1Самир Ханданович
20Сержи Роберто
52′
2Диего Годин
2Нелсон Семеду
6Стефан де Фрай
3Жерар Пике
22′
37Милан Шкриньяр
15Клеман Лангле
18Квадво Асамоа
21Френки де Йонг
23Николо Барелла
6′
8Артур
77Марсело Брозович
9Луис Суарес
10Лаутаро Мартинес
10Лионель Месси
87Антонио Кандрева
71′
5Серхио Бускетс
53′
33Данило Д`Амброзио
22Артуро Видаль
76′
12Стефано Сенси
79′
17Антуан Гризманн
9′66′
16Маттео Политано
11Усман Дембеле
7Алексис Санчес
77′66′
5Роберто Гальярдини
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)11
7Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
3Угловые3
17Фолы18
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяДамир Скомина(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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