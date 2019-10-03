«Барселона» одержала волевую победу над «Интером» в матче Лиги чемпионов
ТАСС, 3 октября. Испанский футбольный клуб «Барселона» одержал победу над итальянским «Интером» со счетом 2:1 в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
ТАСС, 3 октября. Испанский футбольный клуб «Барселона» одержал победу над итальянским «Интером» со счетом 2:1 в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Счет на третьей минуте открыл нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. Во втором тайме дубль оформил форвард «Барселоны» Луис Суарес (58, 84). Команды выступают в группе F вместе с «Боруссией» из Дортмунда и чешской «Славией», чей матч, прошедший ранее в среду, завершился гостевой победой немецкого клуба со счетом 2:0. В турнирной таблице первое место занимает «Боруссия», второе — «Барселона», в активе обеих команд по 4 очка, «Интер» и «Славия» набрали по одному очку.
Соперник
В группе E итальянский «Наполи» сыграл вничью с бельгийским «Генком» — 0:0. Английский «Ливерпуль» оказался сильнее австрийского «Зальцбурга» — 4:3, причем по ходу матча мерсисайдцы вели со счетом 3:0, австрийцы сумели сравнять счет, но гол Мохаммеда Салаха принес хозяевам победу. В турнирной таблице лидирует «Наполи», набравший 4 очка, далее идут «Зальцбург», «Ливерпуль» (по 3) и «Генк» (1).
Испанская «Валенсия» в группе H потерпела крупное поражение от голландского «Аякса» — 0:3, один из голов забил бывший полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес, а российский полузащитник испанской команды Денис Черышев вышел на замену на 76-й минуте, но результативными действиями не отметился. Английский «Челси» обыграл французский «Лилль» — 2:1. В турнирной таблице лидирующую позицию занимает «Аякс» с 6 очками, «Челси» и «Валенсия» набрали по 3 очка, «Лилль» — ни одного.
Матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут
|Эрнесто Вальверде
|Антонио Конте
|Луис Суарес(Артуро Видаль)
|58′
|Лаутаро Мартинес(Алексис Санчес)
|3′
|Луис Суарес(Лионель Месси)
|84′
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|1
|Самир Ханданович
|20
|Сержи Роберто
52′
|2
|Диего Годин
|2
|Нелсон Семеду
|6
|Стефан де Фрай
|3
|Жерар Пике
22′
|37
|Милан Шкриньяр
|15
|Клеман Лангле
|18
|Квадво Асамоа
|21
|Френки де Йонг
|23
|Николо Барелла
6′
|8
|Артур
|77
|Марсело Брозович
|9
|Луис Суарес
|10
|Лаутаро Мартинес
|10
|Лионель Месси
|87
|Антонио Кандрева
71′
|5
|Серхио Бускетс
53′
|33
|Данило Д`Амброзио
|22
|Артуро Видаль
76′
|12
|Стефано Сенси
79′
|17
|Антуан Гризманн
9′66′
|16
|Маттео Политано
|11
|Усман Дембеле
|7
|Алексис Санчес
77′66′
|5
|Роберто Гальярдини
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|3
|17
|Фолы
|18
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Дамир Скомина(Словения)