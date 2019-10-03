«Барселона» одержала волевую победу над «Интером» в матче Лиги чемпионов

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Счет на третьей минуте открыл нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. Во втором тайме дубль оформил форвард «Барселоны» Луис Суарес (58, 84). Команды выступают в группе F вместе с «Боруссией» из Дортмунда и чешской «Славией», чей матч, прошедший ранее в среду, завершился гостевой победой немецкого клуба со счетом 2:0. В турнирной таблице первое место занимает «Боруссия», второе — «Барселона», в активе обеих команд по 4 очка, «Интер» и «Славия» набрали по одному очку.

Соперник санкт-петербургского «Зенита» по группе G французский «Лион» в гостях обыграл немецкий «Лейпциг» — 2:0. «Зенит» и «Лион» после двух туров набрали по 4 очка, «Лейпциг» — 3, португальская «Бенфика», которую «Зенит» обыграл со счетом 3:1, очков в активе не имеет.

В группе E итальянский «Наполи» сыграл вничью с бельгийским «Генком» — 0:0. Английский «Ливерпуль» оказался сильнее австрийского «Зальцбурга» — 4:3, причем по ходу матча мерсисайдцы вели со счетом 3:0, австрийцы сумели сравнять счет, но гол Мохаммеда Салаха принес хозяевам победу. В турнирной таблице лидирует «Наполи», набравший 4 очка, далее идут «Зальцбург», «Ливерпуль» (по 3) и «Генк» (1).

Испанская «Валенсия» в группе H потерпела крупное поражение от голландского «Аякса» — 0:3, один из голов забил бывший полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес, а российский полузащитник испанской команды Денис Черышев вышел на замену на 76-й минуте, но результативными действиями не отметился. Английский «Челси» обыграл французский «Лилль» — 2:1. В турнирной таблице лидирующую позицию занимает «Аякс» с 6 очками, «Челси» и «Валенсия» набрали по 3 очка, «Лилль» — ни одного.