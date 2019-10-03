«Зенит» одержал первую победу в Лиге чемпионов, выиграв у «Бенфики»

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Зенита» отличились Артем Дзюба (22-я минута), Сердар Азмун (78), на 70-й минуте защитник гостей Рубен Диаш отправил мяч в свои ворота после прострела защитника российского клуба Вячеслава Караваева. Он вышел на поле на 68-й минуте, заменив Олега Шатова. У «Бенфики» гол забил Рауль де Томас на 85-й минуте. Стадион «Газпром-Арена» впервые принял матч Лиги чемпионов.

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Команды встретились в седьмой раз, все матчи проходили в Лиге чемпионов, четвертую победу одержали петербуржцы, трижды сильнее оказывались лиссабонцы. Разница забитых и пропущенных голов в очных встречах стала 10:8 в пользу «Зенита».

«Зенит» в 16-й раз встретился с португальскими командами в еврокубковых матчах (девять побед, три ничьи и четыре поражения). «Бенфика» в 17-й раз играла с российскими командами, одержав семь побед, потерпев восемь поражений и дважды сыграв вничью.

В другом матче группы G немецкий «Лейпциг» дома уступил французскому «Лиону» (0:2). В турнирной таблице после двух туров «Зенит» и «Лион» набрали по четыре очка, «Лейпциг» — три, «Бенфика» не имеет в активе очков.

Лига чемпионов 2019/2020 Группа G, 2.10.2019, 22:00 РБ Лейпциг 0 Лион 2