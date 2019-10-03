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10Судьбу игры «Локо» — «Зенит» решил VAR
00:08 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» одержал первую победу в Лиге чемпионов, выиграв у «Бенфики»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Зенит» дома победил португальскую «Бенфику» со счетом 3:1 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Газпром-Арена» в присутствии 51682 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Зенита» отличились Артем Дзюба (22-я минута), Сердар Азмун (78), на 70-й минуте защитник гостей Рубен Диаш отправил мяч в свои ворота после прострела защитника российского клуба Вячеслава Караваева. Он вышел на поле на 68-й минуте, заменив Олега Шатова. У «Бенфики» гол забил Рауль де Томас на 85-й минуте. Стадион «Газпром-Арена» впервые принял матч Лиги чемпионов.

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Команды встретились в седьмой раз, все матчи проходили в Лиге чемпионов, четвертую победу одержали петербуржцы, трижды сильнее оказывались лиссабонцы. Разница забитых и пропущенных голов в очных встречах стала 10:8 в пользу «Зенита».

«Зенит» в 16-й раз встретился с португальскими командами в еврокубковых матчах (девять побед, три ничьи и четыре поражения). «Бенфика» в 17-й раз играла с российскими командами, одержав семь побед, потерпев восемь поражений и дважды сыграв вничью.

В другом матче группы G немецкий «Лейпциг» дома уступил французскому «Лиону» (0:2). В турнирной таблице после двух туров «Зенит» и «Лион» набрали по четыре очка, «Лейпциг» — три, «Бенфика» не имеет в активе очков.

Лига чемпионов 2019/2020
Группа G, 2.10.2019, 22:00

РБ Лейпциг0Лион2

Петербургский клуб сыграет на выезде с «Лейпцигом» в третьем туре группового этапа, «Бенфика» примет «Лион», оба матча пройдут 23 октября.

Зенит
3:1
Первый тайм: 1:0
Бенфика
Футбол, Лига чемпионов, Группа G2.10.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 51683 зрителя
Главные тренеры
Сергей СемакБруну Лаге
Голы
Артем Дзюба(Магомед Оздоев)22′
Гомес Рауль де Томас85′
Рубен Диаш70′
Сердар Азмун(Магомед Оздоев)78′
Составы команд
99Андрей Лунев
99Одиссеас Влаходимос
3Дуглас Сантос
84Томаш Тавареш
6Бранислав Иванович
3Алехандро Гримальдо
44Ярослав Ракицкий
44′
6Рубен Диаш
11Себастьян Дриусси
33Нивалду Виейра Жардел
5Вильмар Барриос
27Рафа Силва
27Магомед Оздоев
8Аппелт Пирес Габриэл
22Артем Дзюба
49Адель Таарабт
19Игорь Смольников
63′
21Луиш Мигел Пиззи
60′
4Йордан Осорио
95Карлос Винисиус
17Олег Шатов
68′
5Любомир Фейса
60′
15Вячеслав Караваев
7Лукас Кайю
7Сердар Азмун
81′
14Харис Сеферович
80′
21Александр Ерохин
9Гомес Рауль де Томас
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
5Голевые моменты3
18Удары (всего)16
6Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
4Угловые9
11Фолы6
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКарлос дель Серро Гранде(Испания)
Боковой судьяХуан Карлос Юсте Хименес(Испания)
Боковой судьяРоберто Алонсо(Испания)
ВАРХосе Мария Санчес Мартинес(Испания)
Ассистент ВАРХуан Мартинес Мунуэра(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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