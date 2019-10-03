«Зенит» одержал первую победу в Лиге чемпионов, выиграв у «Бенфики»

В составе «Зенита» отличились Артем Дзюба (22-я минута), Сердар Азмун (78), на 70-й минуте защитник гостей Рубен Диаш отправил мяч в свои ворота после прострела защитника российского клуба Вячеслава Караваева. Он вышел на поле на 68-й минуте, заменив Олега Шатова. У «Бенфики» гол забил Рауль де Томас на 85-й минуте. Стадион «Газпром-Арена» впервые принял матч Лиги чемпионов.
Команды встретились в седьмой раз, все матчи проходили в Лиге чемпионов, четвертую победу одержали петербуржцы, трижды сильнее оказывались лиссабонцы. Разница забитых и пропущенных голов в очных встречах стала 10:8 в пользу «Зенита».
«Зенит» в 16-й раз встретился с португальскими командами в еврокубковых матчах (девять побед, три ничьи и четыре поражения). «Бенфика» в 17-й раз играла с российскими командами, одержав семь побед, потерпев восемь поражений и дважды сыграв вничью.
В другом матче группы G немецкий «Лейпциг» дома уступил французскому «Лиону» (0:2). В турнирной таблице после двух туров «Зенит» и «Лион» набрали по четыре очка, «Лейпциг» — три, «Бенфика» не имеет в активе очков.
Петербургский клуб сыграет на выезде с «Лейпцигом» в третьем туре группового этапа, «Бенфика» примет «Лион», оба матча пройдут 23 октября.
|Сергей Семак
|Бруну Лаге
|Артем Дзюба(Магомед Оздоев)
|22′
|Гомес Рауль де Томас
|85′
|Рубен Диаш
|70′
|Сердар Азмун(Магомед Оздоев)
|78′
|99
|Андрей Лунев
|99
|Одиссеас Влаходимос
|3
|Дуглас Сантос
|84
|Томаш Тавареш
|6
|Бранислав Иванович
|3
|Алехандро Гримальдо
|44
|Ярослав Ракицкий
44′
|6
|Рубен Диаш
|11
|Себастьян Дриусси
|33
|Нивалду Виейра Жардел
|5
|Вильмар Барриос
|27
|Рафа Силва
|27
|Магомед Оздоев
|8
|Аппелт Пирес Габриэл
|22
|Артем Дзюба
|49
|Адель Таарабт
|19
|Игорь Смольников
63′
|21
|Луиш Мигел Пиззи
60′
|4
|Йордан Осорио
|95
|Карлос Винисиус
|17
|Олег Шатов
68′
|5
|Любомир Фейса
60′
|15
|Вячеслав Караваев
|7
|Лукас Кайю
|7
|Сердар Азмун
81′
|14
|Харис Сеферович
80′
|21
|Александр Ерохин
|9
|Гомес Рауль де Томас
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|18
|Удары (всего)
|16
|6
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|9
|11
|Фолы
|6
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде(Испания)
|Боковой судья
|Хуан Карлос Юсте Хименес(Испания)
|Боковой судья
|Роберто Алонсо(Испания)
|ВАР
|Хосе Мария Санчес Мартинес(Испания)
|Ассистент ВАР
|Хуан Мартинес Мунуэра(Испания)