«Зенит» не испытал проблем с «Бенфикой». Лига чемпионов эффектно вернулась в Петербург
Дзюба и Азмун снова сделали разницу.
Дзюба и Азмун снова сделали разницу.
Лиги чемпионов не было в Петербурге 3,5 года. В последний раз гимн главного европейского турнира играл 9 марта 2016 года. В соперниках была как раз «Бенфика». А на поле в том матче — Дзюба, Шатов и Смольников. На этом ностальгические параллели заканчиваются.
В возвращению ЛЧ в городе подготовились серьезно. Фанаты перед началом матча устроили масштабный перфоманс.
А гимн турнира прозвучал вживую. В исполнении Балтийского симфонического оркестра.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак снова удивил составом. Но не схемой — питерцы играли по привычной 4−4−2. В старте вышел Олег Шатов.
У «Бенфики» стартовые 11 выглядели следующим образом.
Первый тайм прошел с преимуществом хозяев. Питерцы чаще атаковали. Уже на первой минуте Азмун, а потом Дзюба могли забивать. Но
После этого у «Зенита» было еще несколько моментов. А дебютный гол был забит на 22-й минуте. Отличился Артем Дзюба, номер 22-й. Магия чисел! В роли ассистента выступил Магомед Оздоев.
До перерыва хозяева имели еще несколько неплохих моментов. Но счет не изменился.
Во втором тайме «Бенфика» начала играть активнее. А с 60-й по 70-ю минуты вообще заперла «Зенит» на его половине. И даже забила. Но в свои Только что вышедший на замену Караваев промчался по правому флангу и прострелил в штрафную, где мяч в сетку протолкнул Диаш.
На 78-й минуте Сердар Азмун реализовал свой первый в зенитовской полноценный выход один на один.
В следующей же атаке Азмун забил снова. Но от счета 4:0 «Бенфику» спас лайнсмен, зафиксировавший офсайд.
Один мяч «Бенфика» отыграла. Но для того, чтобы взять первые в этой Лиге чемпионов очки, этого оказалось мало.
|Сергей Семак
|Бруну Лаге
|Артем Дзюба(Магомед Оздоев)
|22′
|Гомес Рауль де Томас
|85′
|Рубен Диаш
|70′
|Сердар Азмун(Магомед Оздоев)
|78′
|99
|Андрей Лунев
|99
|Одиссеас Влаходимос
|3
|Дуглас Сантос
|84
|Томаш Тавареш
|6
|Бранислав Иванович
|3
|Алехандро Гримальдо
|44
|Ярослав Ракицкий
44′
|6
|Рубен Диаш
|11
|Себастьян Дриусси
|33
|Нивалду Виейра Жардел
|5
|Вильмар Барриос
|27
|Рафа Силва
|27
|Магомед Оздоев
|8
|Аппелт Пирес Габриэл
|22
|Артем Дзюба
|49
|Адель Таарабт
|19
|Игорь Смольников
63′
|21
|Луиш Мигел Пиззи
60′
|4
|Йордан Осорио
|95
|Карлос Винисиус
|17
|Олег Шатов
68′
|5
|Любомир Фейса
60′
|15
|Вячеслав Караваев
|7
|Лукас Кайю
|7
|Сердар Азмун
81′
|14
|Харис Сеферович
80′
|21
|Александр Ерохин
|9
|Гомес Рауль де Томас
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|18
|Удары (всего)
|16
|6
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|9
|11
|Фолы
|6
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде(Испания)
|Боковой судья
|Хуан Карлос Юсте Хименес(Испания)
|Боковой судья
|Роберто Алонсо(Испания)
|ВАР
|Хосе Мария Санчес Мартинес(Испания)
|Ассистент ВАР
|Хуан Мартинес Мунуэра(Испания)