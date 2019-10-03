«Зенит» не испытал проблем с «Бенфикой». Лига чемпионов эффектно вернулась в Петербург

Источник: fc-zenit.ru

Лиги чемпионов не было в Петербурге 3,5 года. В последний раз гимн главного европейского турнира играл 9 марта 2016 года. В соперниках была как раз «Бенфика». А на поле в том матче — Дзюба, Шатов и Смольников. На этом ностальгические параллели заканчиваются.

В возвращению ЛЧ в городе подготовились серьезно. Фанаты перед началом матча устроили масштабный перфоманс.

А гимн турнира прозвучал вживую. В исполнении Балтийского симфонического оркестра.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак снова удивил составом. Но не схемой — питерцы играли по привычной 4−4−2. В старте вышел Олег Шатов.

У «Бенфики» стартовые 11 выглядели следующим образом.

Первый тайм прошел с преимуществом хозяев. Питерцы чаще атаковали. Уже на первой минуте Азмун, а потом Дзюба могли забивать. Но что-то пошло не так.

После этого у «Зенита» было еще несколько моментов. А дебютный гол был забит на 22-й минуте. Отличился Артем Дзюба, номер 22-й. Магия чисел! В роли ассистента выступил Магомед Оздоев.

До перерыва хозяева имели еще несколько неплохих моментов. Но счет не изменился.

Во втором тайме «Бенфика» начала играть активнее. А с 60-й по 70-ю минуты вообще заперла «Зенит» на его половине. И даже забила. Но в свои Только что вышедший на замену Караваев промчался по правому флангу и прострелил в штрафную, где мяч в сетку протолкнул Диаш.

На 78-й минуте Сердар Азмун реализовал свой первый в зенитовской полноценный выход один на один.

В следующей же атаке Азмун забил снова. Но от счета 4:0 «Бенфику» спас лайнсмен, зафиксировавший офсайд.

Один мяч «Бенфика» отыграла. Но для того, чтобы взять первые в этой Лиге чемпионов очки, этого оказалось мало.