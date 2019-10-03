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10Судьбу игры «Локо» — «Зенит» решил VAR
00:24 (мск), источник: Sport24

«Зенит» не испытал проблем с «Бенфикой». Лига чемпионов эффектно вернулась в Петербург

Дзюба и Азмун снова сделали разницу.

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Источник: fc-zenit.ru

Лиги чемпионов не было в Петербурге 3,5 года. В последний раз гимн главного европейского турнира играл 9 марта 2016 года. В соперниках была как раз «Бенфика». А на поле в том матче — Дзюба, Шатов и Смольников. На этом ностальгические параллели заканчиваются.

В возвращению ЛЧ в городе подготовились серьезно. Фанаты перед началом матча устроили масштабный перфоманс.

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А гимн турнира прозвучал вживую. В исполнении Балтийского симфонического оркестра.

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак снова удивил составом. Но не схемой — питерцы играли по привычной 4−4−2. В старте вышел Олег Шатов.

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У «Бенфики» стартовые 11 выглядели следующим образом.

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Первый тайм прошел с преимуществом хозяев. Питерцы чаще атаковали. Уже на первой минуте Азмун, а потом Дзюба могли забивать. Но что-то пошло не так.

После этого у «Зенита» было еще несколько моментов. А дебютный гол был забит на 22-й минуте. Отличился Артем Дзюба, номер 22-й. Магия чисел! В роли ассистента выступил Магомед Оздоев.

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До перерыва хозяева имели еще несколько неплохих моментов. Но счет не изменился.

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Во втором тайме «Бенфика» начала играть активнее. А с 60-й по 70-ю минуты вообще заперла «Зенит» на его половине. И даже забила. Но в свои Только что вышедший на замену Караваев промчался по правому флангу и прострелил в штрафную, где мяч в сетку протолкнул Диаш.

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На 78-й минуте Сердар Азмун реализовал свой первый в зенитовской полноценный выход один на один.

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В следующей же атаке Азмун забил снова. Но от счета 4:0 «Бенфику» спас лайнсмен, зафиксировавший офсайд.

Один мяч «Бенфика» отыграла. Но для того, чтобы взять первые в этой Лиге чемпионов очки, этого оказалось мало.

  • «Зенит» выиграл со счетом 3:0 и поднялся на первое место в турнирной таблице. «Бенфика» осталась последней.
  • Дзюба и Азмун отмечаются результативным действием в каждом матче этого группового этапа.
  • В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде с «РБ Лейпциг».
Зенит
3:1
Первый тайм: 1:0
Бенфика
Футбол, Лига чемпионов, Группа G2.10.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 51683 зрителя
Главные тренеры
Сергей СемакБруну Лаге
Голы
Артем Дзюба(Магомед Оздоев)22′
Гомес Рауль де Томас85′
Рубен Диаш70′
Сердар Азмун(Магомед Оздоев)78′
Составы команд
99Андрей Лунев
99Одиссеас Влаходимос
3Дуглас Сантос
84Томаш Тавареш
6Бранислав Иванович
3Алехандро Гримальдо
44Ярослав Ракицкий
44′
6Рубен Диаш
11Себастьян Дриусси
33Нивалду Виейра Жардел
5Вильмар Барриос
27Рафа Силва
27Магомед Оздоев
8Аппелт Пирес Габриэл
22Артем Дзюба
49Адель Таарабт
19Игорь Смольников
63′
21Луиш Мигел Пиззи
60′
4Йордан Осорио
95Карлос Винисиус
17Олег Шатов
68′
5Любомир Фейса
60′
15Вячеслав Караваев
7Лукас Кайю
7Сердар Азмун
81′
14Харис Сеферович
80′
21Александр Ерохин
9Гомес Рауль де Томас
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
5Голевые моменты3
18Удары (всего)16
6Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
4Угловые9
11Фолы6
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКарлос дель Серро Гранде(Испания)
Боковой судьяХуан Карлос Юсте Хименес(Испания)
Боковой судьяРоберто Алонсо(Испания)
ВАРХосе Мария Санчес Мартинес(Испания)
Ассистент ВАРХуан Мартинес Мунуэра(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
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