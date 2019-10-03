ЦСКА и «Краснодар» сыграют с испанскими клубами в Лиге Европы

Источник: AFP 2019

Встреча между ЦСКА и «Эспаньолом» пройдет в Москве и начнется в 19:55 мск. Стартовый свисток встречи «Краснодара» и «Хетафе» прозвучит в Краснодаре в 22:00 мск.

Гогуа поправился к «Эспаньолу»

ЦСКА уступил в первом туре в гостях болгарскому «Лудогорцу» со счетом 1:5, но уже поправил настроение победой в чемпионате России над екатеринбургским «Уралом» (3:0). Армейцы после 11-го тура лидируют в Российской премьер-лиге. «Завтрашняя игра будет отличаться от тех, что мы проводим в чемпионате, — предостерег главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко. — Впрочем, она будет отличаться и для “Эспаньола”, потому что будет другой футбол относительно того, к чему они привыкли в Испании».

«Эспаньол» занимает 18-е место в чемпионате Испании после 7 туров, находясь в зоне вылета. В 7-м туре команда уступила «Вальядолиду» со счетом 0:2. «Мы не должны думать о том, что у “Эспаньола” что-то идет не так, исходя из результатов, которые они показывали. Все игры, которые они проводили — против “Гранады”, “Реал Сосьедад”, “Вальядолида” и “Сельты” — были как минимум равные, — отметил Ганчаренко. — В каких-то матчах “Эспаньол” имел преимущество, но, несмотря на это, проигрывал или играл вничью».

«Я не мыслю категориями двух матчей, а смотрю только на предстоящую игру. Нам важна победа, и чтобы качество переросло в результат. Нам хотелось бы, чтобы мы победили, победа по многим причинам нужна нам всем», — признался главный тренер испанского клуба Давид Гальего. «Мы провели большую работу и хотим, чтобы болельщики увидели это. Мы имеем все возможности проявить себя и закрепить наш внутренний успех и возможности, которые у нас есть», — добавил вратарь «Эспаньола» Диего Лопес.

По словам тренера Гальего, ЦСКА — это «динамичная и агрессивная команда, которая активно идет в прессинг». «Если внимательно не относиться к каждому из игроков, то у нас могут быть определенные проблемы. Мы не рассматривали какие-то определённые матчи ЦСКА, мы рассматривали эпизоды и моменты», — обратил он внимание. В первом матче группового этапа Лиги Европы «Эспаньол» сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» (1:1).

Что касается лазарета армейцев, то он постепенно пустеет. Георгий Щенников и Кирилл Набабкин вернутся в строй после перерыва на матчи сборных, а Седрик Гогуа, по словам Ганчаренко, «готов, но завтра протокол ограничен 17 игроками». Участие этого игрока в матче под вопросом. Матч ЦСКА и «Эспаньола» обслужит турецкая бригада арбитров во главе с Али Палабийком.

«Краснодар» не планирует отходить от своего стиля

«Краснодар» хоть и выиграл в последнем матче национального чемпионата у тульского «Арсенала» (2:0), но формально находится на 4-м месте в таблице. В первом туре группового этапа Лиги Европы команда крупно проиграла швейцарскому «Базелю» (0:5).

«Мы не планируем отходить от нашего стиля игры, — сказал главный тренер российской команды Сергей Матвеев. — Да, мы пропустили много мячей в игре первого тура групповой стадии с “Базелем”. Однако матч с “Арсеналом” показал, что мы на правильном пути. Завтра будут решать нюансы. Мы понимаем, как играет “Хетафе”. Также мы понимаем, что завтра будут решать такие нюансы, как владение мячом и борьба за мяч. Я думаю, кто завтра будет владеть мячом, тот и победит».

Из-за травм матч с «Арсеналом» пропускали нападающие Вандерсон и Иван Игнатьев, а также защитник Урош Спайич. «Урош Спайич уже тренировался с нами. Надеемся, что он завтра сыграет. По остальным ребятам (Вандерсону и Игнатьеву) будет понятно уже завтра», — пояснил Матвеев.

«Мы провели хороший матч с «Валенсией» в прошлом розыгрыше Лиги Европы (на стадии 1/8 финала, тогда «Краснодар» по сумме двух матчей уступил испанской команде), — отметил защитник «Краснодара» Йон Гудни Фьолусон. — Нам не хватило нескольких секунд для победы в той серии. Завтра будет сложная игра. Возможно, она будет похожа на ту, что была с «Валенсией».